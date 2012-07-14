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Стихи

Мрачные оскалы

Чёрный бархат ночи,
Тайный час лихой.
Кто мне путь морочит?
Кто не виден мной?

Для кого секреты
Магии легки?
Про кого поэты
Пишут вновь стихи?

- Это вечный странник
Страшной высоты.
Для друзей - изгнанник.
Всё хранит мечты...

Так меня желает
Обернуть в раба!
Только-вот, не знает,
Это - не судьба!

Мрачные оскалы
Сердце бередят.
И его вассалы
Всё за мной следят.

Я же, усмехаясь,
Обнажив клыки,
Сквозь века не старюсь.
В ночь шаги легки.

Я извечный путник
Глубины лихой.
Вор, бандит, распутник,
Враг его презлой!

Ведьмы поцелуем
Договор скрепят.
Ими я балУем,
Все ко мне летят!

Алые зарницы
Принесут рассвет.
Вновь слова-лисицы
Создаёт поэт.

Друг мой воспевает
То, что любит сам.
Видит он и знает,
Кровь ему отдам!

Синей птицей Счастья,
Воля будет петь!
Сам явлю участье,
Отведу я смерть.

Плавно вьёт сонеты,
Оды Злой Весне.
И поймут поэты,
Их пути - ко мне!

Нет границ искуcствам,
Пусть летят-поют.
Двери - настежь чувствам!
Будет битва тут.

В этом измереньи
Будет лютый бой!
И в моём стремленьи -
Вовсе не покой.

Доказать желаю:
Все мы - не рабы!
Трудно будет, знаю,
Слышал песнь Судьбы.

Глубина восстала
Против высоты!
И реши сначала,
В чьём-же стане ты?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:24
Сегодня, 17:24 by ЭвиллсПросмотров: 21Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Битва поэты вампир авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 17:25
+2
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От меня плюс, +++
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#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:37
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Танечка снова красивый стих написала. blush +++
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