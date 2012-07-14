Мрачные оскалы

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:24

Эвиллс Просмотров: 21 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 17:24 by

Чёрный бархат ночи,Тайный час лихой.Кто мне путь морочит?Кто не виден мной?Для кого секретыМагии легки?Про кого поэтыПишут вновь стихи?- Это вечный странникСтрашной высоты.Для друзей - изгнанник.Всё хранит мечты...Так меня желаетОбернуть в раба!Только-вот, не знает,Это - не судьба!Мрачные оскалыСердце бередят.И его вассалыВсё за мной следят.Я же, усмехаясь,Обнажив клыки,Сквозь века не старюсь.В ночь шаги легки.Я извечный путникГлубины лихой.Вор, бандит, распутник,Враг его презлой!Ведьмы поцелуемДоговор скрепят.Ими я балУем,Все ко мне летят!Алые зарницыПринесут рассвет.Вновь слова-лисицыСоздаёт поэт.Друг мой воспеваетТо, что любит сам.Видит он и знает,Кровь ему отдам!Синей птицей Счастья,Воля будет петь!Сам явлю участье,Отведу я смерть.Плавно вьёт сонеты,Оды Злой Весне.И поймут поэты,Их пути - ко мне!Нет границ искуcствам,Пусть летят-поют.Двери - настежь чувствам!Будет битва тут.В этом измереньиБудет лютый бой!И в моём стремленьи -Вовсе не покой.Доказать желаю:Все мы - не рабы!Трудно будет, знаю,Слышал песнь Судьбы.Глубина воссталаПротив высоты!И реши сначала,В чьём-же стане ты?

Ключевые слова: Битва поэты вампир авторский стих

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