Зверь-Кайф

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 20:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 75 Комментарии: 3 +7 Вчера, 20:56 by

Накуренный, накрашенный Восток.Он оставляет много впечатлений.Волшебных слов пьянящий даст восторг!Для многих он - таинственности гений.И сбывшихся мечтаний тот мираж,Которым существую фэнтезийно,Берёт сердца других на абордаж!И кайфом я в крови иду стихийно!И счастлив я полуночной порой,Когда мечты летят на крыльях воли!Без меры увлекаюсь я игрой.И не желаю помнить я о боли.Разгул в крови стихии роковой -Реальность небывалая навечно!Когда услышишь полный счастья вой,То знай же, это я пою беспечно!Приду я, словно призрачный мираж.(Лишь только кровь прими ты золотую).Волшебных снов моих - с тобой кураж!Вдвоём полёт. И я с тобой кайфую!Идёт в крови коварный Зверь-Восток.В моей крови в твоей, и это - вечно!Несёт мечтаний призрачный восторг.В нём сила, что порою быстротечна.Но силы этой Мама - Тьма сама!Её не иссякают Силы Злые.Огнём пылает ярая Зима!Растут цветы Востока золотые...Накуренный накрашенный Восток -В моей крови хозяин впечатлений.И в Вечность мы летим, ловя восторг.Зверь-Кайф, любимый мною, мрачный гений!

Ключевые слова: Восток сказка счастье мечта авторский стих

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