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Стихи

Зверь-Кайф

Накуренный, накрашенный Восток.
Он оставляет много впечатлений.
Волшебных слов пьянящий даст восторг!
Для многих он - таинственности гений.

И сбывшихся мечтаний тот мираж,
Которым существую фэнтезийно,
Берёт сердца других на абордаж!
И кайфом я в крови иду стихийно!

И счастлив я полуночной порой,
Когда мечты летят на крыльях воли!
Без меры увлекаюсь я игрой.
И не желаю помнить я о боли.

Разгул в крови стихии роковой -
Реальность небывалая навечно!
Когда услышишь полный счастья вой,
То знай же, это я пою беспечно!

Приду я, словно призрачный мираж.
(Лишь только кровь прими ты золотую).
Волшебных снов моих - с тобой кураж!
Вдвоём полёт. И я с тобой кайфую!

Идёт в крови коварный Зверь-Восток.
В моей крови в твоей, и это - вечно!
Несёт мечтаний призрачный восторг.
В нём сила, что порою быстротечна.

Но силы этой Мама - Тьма сама!
Её не иссякают Силы Злые.
Огнём пылает ярая Зима!
Растут цветы Востока золотые...

Накуренный накрашенный Восток -
В моей крови хозяин впечатлений.
И в Вечность мы летим, ловя восторг.
Зверь-Кайф, любимый мною, мрачный гений!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 20:56
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:56 by ЭвиллсПросмотров: 75Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Восток сказка счастье мечта авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Вчера, 21:07
0
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Комментариев: 2 949
Один из стихов прошлого. Не печатала их нигде. Повлияло творчество одной из музыкальных групп.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#2 написал: Tigger power
Вчера, 22:12
+1
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Комментариев: 1 172
Волшебно как и Восток) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: teksas73
Сегодня, 07:39
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (39|-1)
Публикаций: 27
Комментариев: 1 554
Как сплетено все чудно на востоке,
Фанарики, игра, а рядом кровь,
Триада на триаду, крик от боли,
А рядом дед идет усопших поминать.

Прекрасное стихотворение. И настолько точно передающее атмосферу, что вспомнилось.
Однажды попала на праздник фанариков в Южном Китае. Это когда весь город с фанариками идет поминать усопших.
А перед этим была бойня в одном из казино между двумя триадами. Так вот, люди переступали через трупы, практически не обращая на них внимание.
Совершенно другое отношение к смерти, кайфу и жизни.
От меня огромный плюс.
Зарегистрирован: 13.08.2014
     
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