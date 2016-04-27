Зверь-КайфНакуренный, накрашенный Восток.
Он оставляет много впечатлений.
Волшебных слов пьянящий даст восторг!
Для многих он - таинственности гений.
И сбывшихся мечтаний тот мираж,
Которым существую фэнтезийно,
Берёт сердца других на абордаж!
И кайфом я в крови иду стихийно!
И счастлив я полуночной порой,
Когда мечты летят на крыльях воли!
Без меры увлекаюсь я игрой.
И не желаю помнить я о боли.
Разгул в крови стихии роковой -
Реальность небывалая навечно!
Когда услышишь полный счастья вой,
То знай же, это я пою беспечно!
Приду я, словно призрачный мираж.
(Лишь только кровь прими ты золотую).
Волшебных снов моих - с тобой кураж!
Вдвоём полёт. И я с тобой кайфую!
Идёт в крови коварный Зверь-Восток.
В моей крови в твоей, и это - вечно!
Несёт мечтаний призрачный восторг.
В нём сила, что порою быстротечна.
Но силы этой Мама - Тьма сама!
Её не иссякают Силы Злые.
Огнём пылает ярая Зима!
Растут цветы Востока золотые...
Накуренный накрашенный Восток -
В моей крови хозяин впечатлений.
И в Вечность мы летим, ловя восторг.
Зверь-Кайф, любимый мною, мрачный гений!
Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 20:56
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:56 by ЭвиллсПросмотров: 75Комментарии: 3
Ключевые слова: Восток сказка счастье мечта авторский стих