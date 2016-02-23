Царство мертвых

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:56

Причина: Стилистика автора сохранена

qqq666 Просмотров: 12 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 03:56 by

Царство мертвых - это просто;Живешь и вскоре умираешь,И кружатся в небе улыбки и мыслиО вечном и нежном,О твоем сокровенном.И сон твой на быль так похож,Где радуги гаснут, и тучи чернеют,Чьи ноты взлетают,И травы желтеют,И падают звезды в ладонь.Где бездна окутает тьмой,Там небо теряет свой светНад грустным и гаснущим миром...

Ключевые слова: Смерть душа вечность сон звезды авторский стих

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