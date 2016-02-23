Царство мертвых

Царство мертвыхЦарство мертвых - это просто;
Живешь и вскоре умираешь,
И кружатся в небе улыбки и мысли
О вечном и нежном,
О твоем сокровенном.
И сон твой на быль так похож,
Где радуги гаснут, и тучи чернеют,
Чьи ноты взлетают,
И травы желтеют,
И падают звезды в ладонь.
Где бездна окутает тьмой,
Там небо теряет свой свет
Над грустным и гаснущим миром...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:56
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 03:56 by qqq666Просмотров: 12Комментарии: 1
Ключевые слова: Смерть душа вечность сон звезды авторский стих