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Стихи

Царство мертвых

Царство мертвых - это просто;
Живешь и вскоре умираешь,
И кружатся в небе улыбки и мысли
О вечном и нежном,
О твоем сокровенном.
И сон твой на быль так похож,
Где радуги гаснут, и тучи чернеют,
Чьи ноты взлетают,
И травы желтеют,
И падают звезды в ладонь.
Где бездна окутает тьмой,
Там небо теряет свой свет
Над грустным и гаснущим миром...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:56
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 03:56 by qqq666Просмотров: 12Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Смерть душа вечность сон звезды авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 03:57
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Репутация: (1551|0)
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Комментариев: 1 084
Коротко, ясно и понятно. Местами даже волшебно
И падают звезды в ладонь.

Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
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