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Стихи

De profundis

De profundis


DE PROFUNDIS


( “ Es ist ein Stoppelfeld … “ )


Эта мутная влага в дерюге жнивья -
дождь.
Этот бурый обрубок - дерево.
Этот свист вкруг пустеющих стен – ветер.
Это время – время печали – вечер.

За околицей
кротко сбирает сиротка колосьев остатки.
Отблеск света закатного золото плавит
зрачков.
Лоно девы небесного ждет жениха.

В придорожных кустах
сладковатую гниль истерзанной плоти
найдут пастухи.

Тень, от темных селений удаляюсь я прочь.
И молчание бога
пью из пригоршней сумрачных рощ.

И на стынущем лбу проступает
холодный металл.
Сердце - в сети паучьей.
Рот мой - мрака врата.

Я очнусь на ветру под покровом
ночных нечистот,
припорошенный звездною пылью.
Лишь в орешнике тонко поет
мне заутреню ангел хрустальный.

Сегодня, 17:04 by ГальдрПросмотров: 13Комментарии: 0
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Ключевые слова: Осень дождь печаль сумрак

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