De profundis

DE PROFUNDIS

( “ Es ist ein Stoppelfeld … “ )

Эта мутная влага в дерюге жнивья -

дождь.

Этот бурый обрубок - дерево.

Этот свист вкруг пустеющих стен – ветер.

Это время – время печали – вечер.



За околицей

кротко сбирает сиротка колосьев остатки.

Отблеск света закатного золото плавит

зрачков.

Лоно девы небесного ждет жениха.



В придорожных кустах

сладковатую гниль истерзанной плоти

найдут пастухи.



Тень, от темных селений удаляюсь я прочь.

И молчание бога

пью из пригоршней сумрачных рощ.



И на стынущем лбу проступает

холодный металл.

Сердце - в сети паучьей.

Рот мой - мрака врата.



Я очнусь на ветру под покровом

ночных нечистот,

припорошенный звездною пылью.

Лишь в орешнике тонко поет

мне заутреню ангел хрустальный.

Гальдр Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:04 by

Ключевые слова: Осень дождь печаль сумрак

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