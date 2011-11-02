Создатель

_Lor_ Просмотров: 33 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 15:27 by

Я не Бог. Я лишь Художник,Мастерством - “ражу” прохожих.Мир не ваш. Он мною созданНа холсте, под ярким солнцем.Порицают? Я не против.Восхваляют? Что ж, посмотрим.Нет ответа? Что ж, печально…Вы боитесь? Жаль, напрасно…Говорят сначала ”Бес”,Пес, Инкубус, Мракобес!А потом кричат “Святой”!На колени, род людской!Ну и ладно, пусть гадают,Ведь кто Я и сам не знаю.Знаю только Я - Художник,И без красок Я покойник.Но все “краски” будто смыло…По вине людей? Обидно…Мир в начале был красивей,Люди были всех счастливей.Где блаженство, где Эдем?Почему сожгли, зачем?Почему? Иль вам ненастье,Больше нравиться, чем счастье?Все смогу, Все изменю.Благо на лихо заменю.Ведь не хотел, но мне пришлось.Зло внутри уж заждалось.

Ключевые слова: Бог нарцисс Создатель Мир

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