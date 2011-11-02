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Стихи

Создатель

Я не Бог. Я лишь Художник,
Мастерством - “ражу” прохожих.
Мир не ваш. Он мною создан
На холсте, под ярким солнцем.

Порицают? Я не против.
Восхваляют? Что ж, посмотрим.
Нет ответа? Что ж, печально…
Вы боитесь? Жаль, напрасно…

Говорят сначала ”Бес”,
Пес, Инкубус, Мракобес!
А потом кричат “Святой”!
На колени, род людской!

Ну и ладно, пусть гадают,
Ведь кто Я и сам не знаю.
Знаю только Я - Художник,
И без красок Я покойник.

Но все “краски” будто смыло…
По вине людей? Обидно…
Мир в начале был красивей,
Люди были всех счастливей.

Где блаженство, где Эдем?
Почему сожгли, зачем?
Почему? Иль вам ненастье,
Больше нравиться, чем счастье?

Все смогу, Все изменю.
Благо на лихо заменю.
Ведь не хотел, но мне пришлось.
Зло внутри уж заждалось.
Сегодня, 15:27 by _Lor_Просмотров: 33Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Бог нарцисс Создатель Мир

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Комментарии

#1 написал: marzzz
Сегодня, 15:34
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Комментариев: 5 722
Мне понравилось. Само содержание. Такое ощущение, что автор зазеркалил себя и свое творчество в этом стихотворении, долго терпел критику, а сейчас решил переродится в злого гения в ответ на притязания неблагодарной публики: нате, получите! Может, смена амплуа - тоже неплохо?
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
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