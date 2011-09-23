Две звезды...Загорелись две звёзды на небосклоне,
Им ветер шепчет, успокаивая их...
Луна, беспечно улыбаясь, протянула им ладони -
Напуганы... Не греет больше души мир живых.
Сердца невинные окутала любовь,
Они создали мир, лишь им принадлежащий,
Все время вместе... Закипала в венах кровь,
От чувств к друг другу, чувств прекрасных, настоящих!
Но не согласна с счастьем их сама Судьба...
И за руки держась, смотря в глаза друг другу,
Они погибли, поняли едва,
И каждый в роковой тот час был сломлен и напуган.
Загорелись две звёзды на небосклоне,
Им ветер шепчет, успокаивая их...
Луна, беспечно улыбаясь, протянула им ладони -
Напуганы... Не греет больше души мир живых.
Вчера, 22:17 by QustoПросмотров: 23Комментарии: 3
Ключевые слова: Судьба звезды любовь души авторский стих