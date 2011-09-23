Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Две звезды...

Загорелись две звёзды на небосклоне,
Им ветер шепчет, успокаивая их...
Луна, беспечно улыбаясь, протянула им ладони -
Напуганы... Не греет больше души мир живых.

Сердца невинные окутала любовь,
Они создали мир, лишь им принадлежащий,
Все время вместе... Закипала в венах кровь,
От чувств к друг другу, чувств прекрасных, настоящих!

Но не согласна с счастьем их сама Судьба...
И за руки держась, смотря в глаза друг другу,
Они погибли, поняли едва,
И каждый в роковой тот час был сломлен и напуган.

Загорелись две звёзды на небосклоне,
Им ветер шепчет, успокаивая их...
Луна, беспечно улыбаясь, протянула им ладони -
Напуганы... Не греет больше души мир живых.
Вчера, 22:17 by QustoПросмотров: 23Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Судьба звезды любовь души авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 22:21
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (2784|0)
Публикаций: 347
Комментариев: 6 828
Потрясающе красиво! От меня океанический плюс)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:54
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2150|0)
Публикаций: 934
Комментариев: 8 129
Отличный стих! blush Мне нравится)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#3 написал: Ливерная колбаса
Сегодня, 00:52
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1034|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 728
Но почему они погибли-то? Она так плохо готовила? Мухоморов нажарила на ужин?... Или что-то более благородное случилось не по их вине - испанка, диарея??? Или на мотоцикле разбились в одночасье? У нас во дворе пьяные подростки целовались на крыше 17-этажного дома под селфи и свалились оба вниз. Может, это они? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Паша, вы как всегда очень романтичны и обаятельны в стихах. Спасибо!
Зарегистрирован: 31.10.2014
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.