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Стихи

Звёздно-призрачный поэт

Бороздя космические дали,
В Вечность уплывают корабли.
Унося смертельные печали,
Улетая дальше от Земли.

В космосе холодном и жестоком -
Места нет романтикам любви.
Тем, что в ночь ведомы Чёрным Роком.
Потому так мрАчны корабли.

Мы откроем новую планету,
Где привольно дышится стихам!
Помни, мой товарищ, песню эту.
Будет место в космосе мечтам.

Те, кого мы любим, не оценят.
Кто на нас в обиде - не простят.
Нас с тобой терзания изменят...
Те, кто любит, нам же отомстят.

Сотканы пути противоречий.
Мойры их, оскалившись, плетут.
Счастлив я с тобою каждой встречей,
Только испытания грядут.

Суждено в одну Звезду влюбиться
Нам с тобою, друг мой дорогой.
Лишь один взаимности добиться
Сможет. Выбран будет той Звездой.

Как нам не поссориться с тобою?
Дружбу нашу как нам не предать?
Я завесу тайны приоткрою?
Проще время вывернуть нам вспять!

Сможем ли с Судьбой договориться?
Улыбнёшься грустно мне в ответ.
Ты расположения добиться
Сможешь, Звёздно-призрачный поэт.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:26
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 00:26 by ЭвиллсПросмотров: 15Комментарии: 0
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Ключевые слова: Звёзды призраки любовь авторский стих

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