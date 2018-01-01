Звёздно-призрачный поэт

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:26

Причина: Авторская стилистика сохранена

Эвиллс Просмотров: 15 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:26 by

Бороздя космические дали,В Вечность уплывают корабли.Унося смертельные печали,Улетая дальше от Земли.В космосе холодном и жестоком -Места нет романтикам любви.Тем, что в ночь ведомы Чёрным Роком.Потому так мрАчны корабли.Мы откроем новую планету,Где привольно дышится стихам!Помни, мой товарищ, песню эту.Будет место в космосе мечтам.Те, кого мы любим, не оценят.Кто на нас в обиде - не простят.Нас с тобой терзания изменят...Те, кто любит, нам же отомстят.Сотканы пути противоречий.Мойры их, оскалившись, плетут.Счастлив я с тобою каждой встречей,Только испытания грядут.Суждено в одну Звезду влюбитьсяНам с тобою, друг мой дорогой.Лишь один взаимности добитьсяСможет. Выбран будет той Звездой.Как нам не поссориться с тобою?Дружбу нашу как нам не предать?Я завесу тайны приоткрою?Проще время вывернуть нам вспять!Сможем ли с Судьбой договориться?Улыбнёшься грустно мне в ответ.Ты расположения добитьсяСможешь, Звёздно-призрачный поэт.

Ключевые слова: Звёзды призраки любовь авторский стих

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