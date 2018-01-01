Звёздно-призрачный поэтБороздя космические дали,
В Вечность уплывают корабли.
Унося смертельные печали,
Улетая дальше от Земли.
В космосе холодном и жестоком -
Места нет романтикам любви.
Тем, что в ночь ведомы Чёрным Роком.
Потому так мрАчны корабли.
Мы откроем новую планету,
Где привольно дышится стихам!
Помни, мой товарищ, песню эту.
Будет место в космосе мечтам.
Те, кого мы любим, не оценят.
Кто на нас в обиде - не простят.
Нас с тобой терзания изменят...
Те, кто любит, нам же отомстят.
Сотканы пути противоречий.
Мойры их, оскалившись, плетут.
Счастлив я с тобою каждой встречей,
Только испытания грядут.
Суждено в одну Звезду влюбиться
Нам с тобою, друг мой дорогой.
Лишь один взаимности добиться
Сможет. Выбран будет той Звездой.
Как нам не поссориться с тобою?
Дружбу нашу как нам не предать?
Я завесу тайны приоткрою?
Проще время вывернуть нам вспять!
Сможем ли с Судьбой договориться?
Улыбнёшься грустно мне в ответ.
Ты расположения добиться
Сможешь, Звёздно-призрачный поэт.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:26
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 00:26 by ЭвиллсПросмотров: 15Комментарии: 0
Ключевые слова: Звёзды призраки любовь авторский стих