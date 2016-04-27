Муза и Пегас

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:35

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 21 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 17:35 by

Выхожу тёмной ночью на луг.И свищу ветру я в подражанье.И является преданный друг,Сохраняя в начале молчанье.По тропинке, что вьётся меж трав,С другом шествуем к снам, что за гранью.Светит звёздный, рунический став.Мы летим по всему мирозданью!И приходим к поэтам во снах.Принося вдохновенье такое,Что прославятся, знаю, в веках!И забудут о мрачном покое.Друг мой верный, волшебный Пегас,Он такой-же, как я, вдохновенный.Знаю, он никогда не предаст!Вместе путь нам по звёздам Вселенной.Да, Эвтерпой прозвали меня.Только есть сокровенное имя!Тайну эту, мой друг сохраня,Знает - магия неистребима.Наша магия будит мечты,Вдохновение дарит поэтам.Словно дивные чудо-цветы,Пусть стихи вырастают при этом!Ночью мысли намного слышней.Обретают реальность мечтанья.Мы - в поэзии, счастливы в ней!Мы по рунам идём мирозданья.Звёзды светят и нежно поют.Ветер свищет, неистовы танцы!Нас поэты во снах узнают.Мы - поэзии вечной посланцы!

Ключевые слова: Муза Пегас поэзия авторский стих

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