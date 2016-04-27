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Стихи

Муза и Пегас

Выхожу тёмной ночью на луг.
И свищу ветру я в подражанье.
И является преданный друг,
Сохраняя в начале молчанье.

По тропинке, что вьётся меж трав,
С другом шествуем к снам, что за гранью.
Светит звёздный, рунический став.
Мы летим по всему мирозданью!

И приходим к поэтам во снах.
Принося вдохновенье такое,
Что прославятся, знаю, в веках!
И забудут о мрачном покое.

Друг мой верный, волшебный Пегас,
Он такой-же, как я, вдохновенный.
Знаю, он никогда не предаст!
Вместе путь нам по звёздам Вселенной.

Да, Эвтерпой прозвали меня.
Только есть сокровенное имя!
Тайну эту, мой друг сохраня,
Знает - магия неистребима.

Наша магия будит мечты,
Вдохновение дарит поэтам.
Словно дивные чудо-цветы,
Пусть стихи вырастают при этом!

Ночью мысли намного слышней.
Обретают реальность мечтанья.
Мы - в поэзии, счастливы в ней!
Мы по рунам идём мирозданья.

Звёзды светят и нежно поют.
Ветер свищет, неистовы танцы!
Нас поэты во снах узнают.
Мы - поэзии вечной посланцы!

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:35
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 17:35 by ЭвиллсПросмотров: 21Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Муза Пегас поэзия авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 18:32
+1
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Комментариев: 3 357
Представляю музу поэзии, Эвтерпу бесшабашной хулиганкой! И Пегас, её друг - конь лихой!
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#2 написал: FataMorgana
Сегодня, 18:34
+2
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Комментариев: 2 644
Магия действительно есть) Стих супер. Плюс.
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#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:43
0
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41 отлично! +++
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#4 написал: conjure one
Сегодня, 19:08
0
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Комментариев: 1 963
Поэты, да пребудет с вами Пегас!!! +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
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