Муза и Пегас

Муза и ПегасВыхожу тёмной ночью на луг.
И свищу ветру я в подражанье.
И является преданный друг,
Сохраняя в начале молчанье.
По тропинке, что вьётся меж трав,
С другом шествуем к снам, что за гранью.
Светит звёздный, рунический став.
Мы летим по всему мирозданью!
И приходим к поэтам во снах.
Принося вдохновенье такое,
Что прославятся, знаю, в веках!
И забудут о мрачном покое.
Друг мой верный, волшебный Пегас,
Он такой-же, как я, вдохновенный.
Знаю, он никогда не предаст!
Вместе путь нам по звёздам Вселенной.
Да, Эвтерпой прозвали меня.
Только есть сокровенное имя!
Тайну эту, мой друг сохраня,
Знает - магия неистребима.
Наша магия будит мечты,
Вдохновение дарит поэтам.
Словно дивные чудо-цветы,
Пусть стихи вырастают при этом!
Ночью мысли намного слышней.
Обретают реальность мечтанья.
Мы - в поэзии, счастливы в ней!
Мы по рунам идём мирозданья.
Звёзды светят и нежно поют.
Ветер свищет, неистовы танцы!
Нас поэты во снах узнают.
Мы - поэзии вечной посланцы!
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:35
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 17:35 by ЭвиллсПросмотров: 21Комментарии: 4
Ключевые слова: Муза Пегас поэзия авторский стих