Пират - поэт

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 21:56

Эвиллс Просмотров: 48 Комментарии: 7 +8 Вчера, 21:56 by

Сундуки ржавеют под водой.Клады в них несметные лежат.После лихорадки золотойВновь печален призрачный пират.Мается, тоскует много лет.Вспоминает битвы за металл!Череп жжёт от сабли лютой след.Сторожить сокровища устал.Море обнимает, словно мать.Ласково баюкает волной.Если б мог пират когда-то знать,Что случится под лихой Луной...Ночь была неистовых ножей!Ветер пел печально в парусах.Сердце билось птицей мрачных дней.И купцы седели на глазах.Так пираты яростно дрались,Словно каждый - ярый Легион!И тогда пророчества сбылись.Из воды раздался страшный стон.Поднялась волна под небеса,Разломала в щепки корабли!Разорвала в клочья паруса!И спастись пираты не смогли.Разбросало ей злодеев всехПо семи отчаянья морям.И звучал жестокой Бездны смех.По волнам не плавать кораблям.Почему могло такое стать?Не известен призраку ответ.Вновь желает время двинуть вспять!Мёртвый дух пирата, злой поэт.

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