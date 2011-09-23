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Стихи

Пират - поэт

Сундуки ржавеют под водой.
Клады в них несметные лежат.
После лихорадки золотой
Вновь печален призрачный пират.

Мается, тоскует много лет.
Вспоминает битвы за металл!
Череп жжёт от сабли лютой след.
Сторожить сокровища устал.

Море обнимает, словно мать.
Ласково баюкает волной.
Если б мог пират когда-то знать,
Что случится под лихой Луной...

Ночь была неистовых ножей!
Ветер пел печально в парусах.
Сердце билось птицей мрачных дней.
И купцы седели на глазах.

Так пираты яростно дрались,
Словно каждый - ярый Легион!
И тогда пророчества сбылись.
Из воды раздался страшный стон.

Поднялась волна под небеса,
Разломала в щепки корабли!
Разорвала в клочья паруса!
И спастись пираты не смогли.

Разбросало ей злодеев всех
По семи отчаянья морям.
И звучал жестокой Бездны смех.
По волнам не плавать кораблям.

Почему могло такое стать?
Не известен призраку ответ.
Вновь желает время двинуть вспять!
Мёртвый дух пирата, злой поэт.

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 21:56
Вчера, 21:56 by ЭвиллсПросмотров: 48Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Пират призрак поэт волна корабли

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Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 22:02
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Классный стих!Очень яркий, воображение рисует чёткую картинку) От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Вариор
Вчера, 22:06
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Да, стих классный получился, при чтении картинка рисуется впечатления. ++++++++++++++++++++++++++++
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#3 написал: Эвиллс
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Есть шуточное стихо на эту же тему. Серьёзного захотелось.
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Обожаю всякие истории про пиратов! Плюс! +++++++ good
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