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Стихи

Вечный романтик

Синий вечер плавно наступает.
Ветер, чуть задумавшись, кружит.
Мысль о новой встрече умирает.
Лишь печаль-подруга ворожит.

Встреча не случилась от чего-то.
Разошлись, не встретившись, пути.
Заштрихую в памяти кого-то!
Но с его дороги не уйти.

Нежеланный, ласковый скиталец,
Ты следишь взволнованно за мной.
Избегаешь встреч со мной, страдалец,
Но желаешь сладить со стеной.

Со стеною недопониманья.
Или, может быть, своих обид?
Ждёшь печально от меня признанья.
Но мой взгляд, как прежде, ядовит.

Гладишь не меня, мои портреты.
И целуешь мысли, не меня.
В ночь летят хвостатые кометы,
Мне о многом звёздно говоря.

Ты слова волшебные бормочешь.
Смотришь Бесконечностью в меня.
Быть со мною, знаю точно, хочешь.
Ты всё ближе, к ночи ото дня.

Вечный, странный, ласковый романтик.
Ты не видишь глаз моих огня.
Сам себе, наверное, обманщик.
Помни в ярком прошлом ты меня!

Вместе пережжём мою обиду,
В пламени волшебном хороня!
Я из лабиринта грусти выйду.
Ты волшебник, ты пойми меня...

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:42 by ЭвиллсПросмотров: 48Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Вечер встреча недопонимание бесконечность волшебник авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 12:58
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
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Комментариев: 6 409
Стих прекрасен!)+++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Qusto
Сегодня, 18:43
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (323|0)
Публикаций: 227
Комментариев: 1 930
Волшебный стих с печальной моралью... Плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
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