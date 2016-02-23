Вечный путь
Смерти вальс магически печальный
Сквозь пространство призрачно летит...
Я не марш услышал погребальный,
Траур в танце чувственном летит.
Смерть ведёт по нотам вдохновенья!
Грациозен каждый шаг-полёт.
Вдохновляет на стихотворенья
И рассказы говорит-поёт.
Возникают, мрачны и прекрасны,
Странные картины-миражи...
Те, кто жив - остались безучастны.
Мёртвые глаголят: "Расскажи.
Передай красоты, что за гранью.
Объясни секреты вещих снов.
Будь созвучен противостоянью
Тех, кто против ханжества суров!".
Мёртвые товарищи, я с вами.
Понимаю тайны на крови,
Вновь общаюсь в яви чудо-снами.
Я - дитя смертельной, злой любви!
Новые страницы напишу я,
Заплету в узоры я слова.
Вдохновеньем Смерти так дышу я,
Что кружится плавно голова...
И летят волшебные мгновенья!
И поют аккорды между строк.
Расскажу живым я впечатленья,
С мёртвыми я вновь не одинок!
А любовь моя - всегда лихая.
Вечная, смертельная любовь!
Траурно плывёт-поёт без края,
Будит подсознанье, коль готов.
Не сдержать меня людским границам!
И запретам крылья не сломать!
Я не верю лицемерным лицам,
Верю я тебе, лихая Мать.
Острою, наточенной косою
Чертишь ты по звёздам вечный путь.
Я любуюсь, Мама-Смерть, тобою!
И прошу: меня не позабудь.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:53
Сегодня, 12:53 by ЭвиллсПросмотров: 179Комментарии: 2
Ключевые слова: Коса мертвые смерть сны авторский стих