Вечный путь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:53

Эвиллс Просмотров: 179 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 12:53 by

Смерти вальс магически печальныйСквозь пространство призрачно летит...Я не марш услышал погребальный,Траур в танце чувственном летит.Смерть ведёт по нотам вдохновенья!Грациозен каждый шаг-полёт.Вдохновляет на стихотвореньяИ рассказы говорит-поёт.Возникают, мрачны и прекрасны,Странные картины-миражи...Те, кто жив - остались безучастны.Мёртвые глаголят: "Расскажи.Передай красоты, что за гранью.Объясни секреты вещих снов.Будь созвучен противостояньюТех, кто против ханжества суров!".Мёртвые товарищи, я с вами.Понимаю тайны на крови,Вновь общаюсь в яви чудо-снами.Я - дитя смертельной, злой любви!Новые страницы напишу я,Заплету в узоры я слова.Вдохновеньем Смерти так дышу я,Что кружится плавно голова...И летят волшебные мгновенья!И поют аккорды между строк.Расскажу живым я впечатленья,С мёртвыми я вновь не одинок!А любовь моя - всегда лихая.Вечная, смертельная любовь!Траурно плывёт-поёт без края,Будит подсознанье, коль готов.Не сдержать меня людским границам!И запретам крылья не сломать!Я не верю лицемерным лицам,Верю я тебе, лихая Мать.Острою, наточенной косоюЧертишь ты по звёздам вечный путь.Я любуюсь, Мама-Смерть, тобою!И прошу: меня не позабудь.

Ключевые слова: Коса мертвые смерть сны авторский стих

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