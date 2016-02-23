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Стихи

Вечный путь

Вечный путь

Смерти вальс магически печальный
Сквозь пространство призрачно летит...
Я не марш услышал погребальный,
Траур в танце чувственном летит.

Смерть ведёт по нотам вдохновенья!
Грациозен каждый шаг-полёт.
Вдохновляет на стихотворенья
И рассказы говорит-поёт.

Возникают, мрачны и прекрасны,
Странные картины-миражи...
Те, кто жив - остались безучастны.
Мёртвые глаголят: "Расскажи.

Передай красоты, что за гранью.
Объясни секреты вещих снов.
Будь созвучен противостоянью
Тех, кто против ханжества суров!".

Мёртвые товарищи, я с вами.
Понимаю тайны на крови,
Вновь общаюсь в яви чудо-снами.
Я - дитя смертельной, злой любви!

Новые страницы напишу я,
Заплету в узоры я слова.
Вдохновеньем Смерти так дышу я,
Что кружится плавно голова...

И летят волшебные мгновенья!
И поют аккорды между строк.
Расскажу живым я впечатленья,
С мёртвыми я вновь не одинок!

А любовь моя - всегда лихая.
Вечная, смертельная любовь!
Траурно плывёт-поёт без края,
Будит подсознанье, коль готов.

Не сдержать меня людским границам!
И запретам крылья не сломать!
Я не верю лицемерным лицам,
Верю я тебе, лихая Мать.

Острою, наточенной косою
Чертишь ты по звёздам вечный путь.
Я любуюсь, Мама-Смерть, тобою!
И прошу: меня не позабудь.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:53
Сегодня, 12:53 by ЭвиллсПросмотров: 179Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Коса мертвые смерть сны авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 12:54
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1844|0)
Публикаций: 159
Комментариев: 1 248
Плюсую. Как кстати, я во сне сегодня умерла. Но там неинтересно. Поле, поле, поле... И даже купаться нельзя... Ну, по крайней мере, мне не разрешили expressionless
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#2 написал: kusi
Сегодня, 15:03
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (1652|0)
Публикаций: 329
Комментариев: 6 293
Стих прекрасен! От меня +++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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