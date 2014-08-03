Как она выглядит? 1. Физическое явление. 2. Похожа на скелет с косой. 3. Это мужчина. 4. Красивая женщина, предстающая в разных обликах.



Владычица теней

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:13

Эвиллс Просмотров: 41 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 10:13 by

Прихожу в последний мрачный час.Провожаю всех в далёкий путь.Я настигну каждого из вас!У меня такая злая суть.Мановеньем властным позову,И пойдёте вы за мной тогда.Беспощадной хищницей слыву,И трепещут в страхе города!Если не желаете идти,Гордые, упрямые, за мной,То изобретаете пути,Что отсрочат миг ваш роковой...Но тогда сверкнёт моя коса!Гордые - колосьями падут.Я не верю в смертных чудеса!Мёртвые меня всегда поймут.Фэнтезийна во своих мирах.И печальна. И характер - мрак!Обращаю я живущих в прах.Всем, кто жив, я самый лютый враг!Почему же так меня все ждут?Те, кто вдохновлён своей тоской,Верно гимны мрачные поют,Этим нарушая мой покой!Сами лезут в страшную петлю,На погибель пьют коварный яд.Шепчут мне в агонии: "Люблю...",И по венам лезвия летят!... Всех приму в своей долине льда.Приласкаю, как своих детей...Я не одинока никогда!Ваша Смерть, Владычица теней.

Ключевые слова: Смерть ужас страх авторский стих

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