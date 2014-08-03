Владычица тенейПрихожу в последний мрачный час.
Провожаю всех в далёкий путь.
Я настигну каждого из вас!
У меня такая злая суть.
Мановеньем властным позову,
И пойдёте вы за мной тогда.
Беспощадной хищницей слыву,
И трепещут в страхе города!
Если не желаете идти,
Гордые, упрямые, за мной,
То изобретаете пути,
Что отсрочат миг ваш роковой...
Но тогда сверкнёт моя коса!
Гордые - колосьями падут.
Я не верю в смертных чудеса!
Мёртвые меня всегда поймут.
Фэнтезийна во своих мирах.
И печальна. И характер - мрак!
Обращаю я живущих в прах.
Всем, кто жив, я самый лютый враг!
Почему же так меня все ждут?
Те, кто вдохновлён своей тоской,
Верно гимны мрачные поют,
Этим нарушая мой покой!
Сами лезут в страшную петлю,
На погибель пьют коварный яд.
Шепчут мне в агонии: "Люблю...",
И по венам лезвия летят!
... Всех приму в своей долине льда.
Приласкаю, как своих детей...
Я не одинока никогда!
Ваша Смерть, Владычица теней.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:13
Сегодня, 10:13 by ЭвиллсПросмотров: 41Комментарии: 3
Ключевые слова: Смерть ужас страх авторский стих