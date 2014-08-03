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Стихи

Владычица теней

Прихожу в последний мрачный час.
Провожаю всех в далёкий путь.
Я настигну каждого из вас!
У меня такая злая суть.

Мановеньем властным позову,
И пойдёте вы за мной тогда.
Беспощадной хищницей слыву,
И трепещут в страхе города!

Если не желаете идти,
Гордые, упрямые, за мной,
То изобретаете пути,
Что отсрочат миг ваш роковой...

Но тогда сверкнёт моя коса!
Гордые - колосьями падут.
Я не верю в смертных чудеса!
Мёртвые меня всегда поймут.

Фэнтезийна во своих мирах.
И печальна. И характер - мрак!
Обращаю я живущих в прах.
Всем, кто жив, я самый лютый враг!

Почему же так меня все ждут?
Те, кто вдохновлён своей тоской,
Верно гимны мрачные поют,
Этим нарушая мой покой!

Сами лезут в страшную петлю,
На погибель пьют коварный яд.
Шепчут мне в агонии: "Люблю...",
И по венам лезвия летят!

... Всех приму в своей долине льда.
Приласкаю, как своих детей...
Я не одинока никогда!
Ваша Смерть, Владычица теней.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:13
Сегодня, 10:13 by ЭвиллсПросмотров: 41Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Смерть ужас страх авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 11:12
0
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Комментариев: 4 932
А может, она просто проводник? Или вестник?
Плюс
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#2 написал: SHINJIRO
Сегодня, 12:04
0
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Репутация: (17|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 206
Стихи,как всегда шикарны!+++
Зарегистрирован: 31.08.2013
   
#3 написал: акжана
Сегодня, 13:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (440|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 477
Как всегда читать стихи Эвиллс приятно. Безукоризненная рифма, яркая подача и неожиданные образы. Каждая строка неумолимая, твердо чеканит рифму и невольно веришь, что идет она, сама "Смерть с косой". Стихи классные! Шикарный плюс.++++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
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