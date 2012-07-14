Антихрист и актёр

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:55

Эвиллс Просмотров: 22 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 15:55 by

Семь смертельных, лютых, чёрныхВсадников летят средь ночи!Во владеньях духов спорных,В тайных знаках междустрочий.Гнев - им атаман великий.А в сердцах поёт Инферна!Их полёт суровый, дикийВпечатлит тебя безмерно.Все пути огнём объяты!Там, где всадники, - пожары.Их враги людьми распяты.С ними - Демоны-кошмары.Чёрта дюжина лихая!Демонов числом - тринадцать.Их полёт не знает края.Хочешь с ними повстречаться?Знай же, друг мой, встреча будет.И нахлынут впечатленья!Да, ничто их не остудит.Будут новые прозренья.Кто я, друг мой, точно знаешь?Три шестёрки - знак мой лютый!Пренаивнейший товарищ,Ты меня с собой не путай.Вновь играешь роль беспечно,Входишь в образ мой ночами.Только время быстротечно.Не шути ты с палачами!Зверь не ты, запомни это.Я лишь Гнева воплощенье!Уважай меня, поэта.Будет вновь игре продленье.

Ключевые слова: Антихрист демон актёр авторский стих

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