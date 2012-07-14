Антихрист и актёр

Антихрист и актёрСемь смертельных, лютых, чёрных
Всадников летят средь ночи!
Во владеньях духов спорных,
В тайных знаках междустрочий.
Гнев - им атаман великий.
А в сердцах поёт Инферна!
Их полёт суровый, дикий
Впечатлит тебя безмерно.
Все пути огнём объяты!
Там, где всадники, - пожары.
Их враги людьми распяты.
С ними - Демоны-кошмары.
Чёрта дюжина лихая!
Демонов числом - тринадцать.
Их полёт не знает края.
Хочешь с ними повстречаться?
Знай же, друг мой, встреча будет.
И нахлынут впечатленья!
Да, ничто их не остудит.
Будут новые прозренья.
Кто я, друг мой, точно знаешь?
Три шестёрки - знак мой лютый!
Пренаивнейший товарищ,
Ты меня с собой не путай.
Вновь играешь роль беспечно,
Входишь в образ мой ночами.
Только время быстротечно.
Не шути ты с палачами!
Зверь не ты, запомни это.
Я лишь Гнева воплощенье!
Уважай меня, поэта.
Будет вновь игре продленье.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55 by ЭвиллсПросмотров: 22Комментарии: 2
Ключевые слова: Антихрист демон актёр авторский стих