Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Антихрист и актёр

Семь смертельных, лютых, чёрных
Всадников летят средь ночи!
Во владеньях духов спорных,
В тайных знаках междустрочий.

Гнев - им атаман великий.
А в сердцах поёт Инферна!
Их полёт суровый, дикий
Впечатлит тебя безмерно.

Все пути огнём объяты!
Там, где всадники, - пожары.
Их враги людьми распяты.
С ними - Демоны-кошмары.

Чёрта дюжина лихая!
Демонов числом - тринадцать.
Их полёт не знает края.
Хочешь с ними повстречаться?

Знай же, друг мой, встреча будет.
И нахлынут впечатленья!
Да, ничто их не остудит.
Будут новые прозренья.

Кто я, друг мой, точно знаешь?
Три шестёрки - знак мой лютый!
Пренаивнейший товарищ,
Ты меня с собой не путай.

Вновь играешь роль беспечно,
Входишь в образ мой ночами.
Только время быстротечно.
Не шути ты с палачами!

Зверь не ты, запомни это.
Я лишь Гнева воплощенье!
Уважай меня, поэта.
Будет вновь игре продленье.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55 by ЭвиллсПросмотров: 22Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Антихрист демон актёр авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 17:16
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (583|0)
Публикаций: 243
Комментариев: 2 083
Хороший стих, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#2 написал: Девятихвостый Лис
Сегодня, 18:36
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (30|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 906
Волшебно. Спокойный и красивый стих +
Зарегистрирован: 18.11.2010
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.