Дети небытия

Дети небытияВ небеса антрацитово-чёрные
Мы взлетаем, ведомы мечтой.
Полюбить лишь полёт обречённые,
Мы возникнем ночной красотой.
Нарисуем картины волшебные
В запредельной дали дивных снов.
Не для нас дифирамбы хвалебные.
Знать хотим: что такое любовь?
Нежеланные парами многими,
Нерождённые призраки мы.
Смотрим снами на вас мрачноокими,
Отголосками мертвенной Тьмы.
Вы не дали нам шанса рождения,
Растворившись в пустой суете.
Путь закрыли нам без сожаления,
Запретили полёт красоте!
Только мы не сдадимся, естественно.
В мир ваш явимся в каждом из снов.
Вновь по-детски глядим, непосредственно.
Знать хотим: что такое любовь?
И пока мы в полёт лишь влюблённые,
Возле вас в ожиданьи кружим.
Нежеланные мы, нерождённые!
Знать любовь безнадёжно хотим.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:42
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 20:42 by ЭвиллсПросмотров: 30Комментарии: 2
Ключевые слова: Дети нерожденные призраки сны авторский стих