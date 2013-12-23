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Стихи

Дети небытия

В небеса антрацитово-чёрные
Мы взлетаем, ведомы мечтой.
Полюбить лишь полёт обречённые,
Мы возникнем ночной красотой.

Нарисуем картины волшебные
В запредельной дали дивных снов.
Не для нас дифирамбы хвалебные.
Знать хотим: что такое любовь?

Нежеланные парами многими,
Нерождённые призраки мы.
Смотрим снами на вас мрачноокими,
Отголосками мертвенной Тьмы.

Вы не дали нам шанса рождения,
Растворившись в пустой суете.
Путь закрыли нам без сожаления,
Запретили полёт красоте!

Только мы не сдадимся, естественно.
В мир ваш явимся в каждом из снов.
Вновь по-детски глядим, непосредственно.
Знать хотим: что такое любовь?

И пока мы в полёт лишь влюблённые,
Возле вас в ожиданьи кружим.
Нежеланные мы, нерождённые!
Знать любовь безнадёжно хотим.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:42
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 20:42 by ЭвиллсПросмотров: 30Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Дети нерожденные призраки сны авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:48
0
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Комментариев: 2 314
Надо же, как сильно! Как немой укор…
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: Летяга
Вчера, 21:33
+1
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Комментариев: 6 856
Трагично и надрывно получилось.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
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