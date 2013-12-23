Дети небытия

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:42

Причина: Авторская стилистика сохранена

Эвиллс Просмотров: 30 Комментарии: 2 +4 Вчера, 20:42 by

В небеса антрацитово-чёрныеМы взлетаем, ведомы мечтой.Полюбить лишь полёт обречённые,Мы возникнем ночной красотой.Нарисуем картины волшебныеВ запредельной дали дивных снов.Не для нас дифирамбы хвалебные.Знать хотим: что такое любовь?Нежеланные парами многими,Нерождённые призраки мы.Смотрим снами на вас мрачноокими,Отголосками мертвенной Тьмы.Вы не дали нам шанса рождения,Растворившись в пустой суете.Путь закрыли нам без сожаления,Запретили полёт красоте!Только мы не сдадимся, естественно.В мир ваш явимся в каждом из снов.Вновь по-детски глядим, непосредственно.Знать хотим: что такое любовь?И пока мы в полёт лишь влюблённые,Возле вас в ожиданьи кружим.Нежеланные мы, нерождённые!Знать любовь безнадёжно хотим.

Ключевые слова: Дети нерожденные призраки сны авторский стих

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