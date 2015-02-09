Золотое шампанское

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:37

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 36 Комментарии: 2 +5 Вчера, 22:37 by

Золотое шампанское кружит,Наши мысли вальсируют в такт.А за окнами Зимушка вьюжит,Заметая кладбищенский тракт.Золотое шампанское манитНаши чувства в незримый полёт.А кудесница снега шаманит,Вместе с Ветром протяжно поёт.Звёзды ласково, странно мерцают,Чуть-видны сквозь ночную вуаль.Пилигримы в пути замерзают,В песнях ветра услышав печаль.Нет у путников малой надежды,Их сердца поразила тоска!И не греют мирские одежды,Слишком стала погибель близка.Мы же в призрачном вальсе летаем!Веселимся и время идёт.И о многом заветном мечтаем,Пилигримов уводим в полёт.Новогодье опасно до дрожи!И смертельно дыханьем Зимы,А она, ледяная, ворожит.С нею вместе колдуем и мы.И всё новые души находим.И сбиваем с пути бедолаг!За черту ледяную уводим,Не жалея, мы губим бродяг!Мы - жестокие снежные феи,Мы - осколки немой пустоты.Коль стучимся заманчиво в двери,Знай: погибнешь сей ночью и ты!

Ключевые слова: Феи зима путник холод шампанское снег авторский стих

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