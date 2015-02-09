Золотое шампанскоеЗолотое шампанское кружит,
Наши мысли вальсируют в такт.
А за окнами Зимушка вьюжит,
Заметая кладбищенский тракт.
Золотое шампанское манит
Наши чувства в незримый полёт.
А кудесница снега шаманит,
Вместе с Ветром протяжно поёт.
Звёзды ласково, странно мерцают,
Чуть-видны сквозь ночную вуаль.
Пилигримы в пути замерзают,
В песнях ветра услышав печаль.
Нет у путников малой надежды,
Их сердца поразила тоска!
И не греют мирские одежды,
Слишком стала погибель близка.
Мы же в призрачном вальсе летаем!
Веселимся и время идёт.
И о многом заветном мечтаем,
Пилигримов уводим в полёт.
Новогодье опасно до дрожи!
И смертельно дыханьем Зимы,
А она, ледяная, ворожит.
С нею вместе колдуем и мы.
И всё новые души находим.
И сбиваем с пути бедолаг!
За черту ледяную уводим,
Не жалея, мы губим бродяг!
Мы - жестокие снежные феи,
Мы - осколки немой пустоты.
Коль стучимся заманчиво в двери,
Знай: погибнешь сей ночью и ты!
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:37
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 22:37 by ЭвиллсПросмотров: 36Комментарии: 2
Ключевые слова: Феи зима путник холод шампанское снег авторский стих