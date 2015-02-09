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Стихи

Золотое шампанское

Золотое шампанское кружит,
Наши мысли вальсируют в такт.
А за окнами Зимушка вьюжит,
Заметая кладбищенский тракт.

Золотое шампанское манит
Наши чувства в незримый полёт.
А кудесница снега шаманит,
Вместе с Ветром протяжно поёт.

Звёзды ласково, странно мерцают,
Чуть-видны сквозь ночную вуаль.
Пилигримы в пути замерзают,
В песнях ветра услышав печаль.

Нет у путников малой надежды,
Их сердца поразила тоска!
И не греют мирские одежды,
Слишком стала погибель близка.

Мы же в призрачном вальсе летаем!
Веселимся и время идёт.
И о многом заветном мечтаем,
Пилигримов уводим в полёт.

Новогодье опасно до дрожи!
И смертельно дыханьем Зимы,
А она, ледяная, ворожит.
С нею вместе колдуем и мы.

И всё новые души находим.
И сбиваем с пути бедолаг!
За черту ледяную уводим,
Не жалея, мы губим бродяг!

Мы - жестокие снежные феи,
Мы - осколки немой пустоты.
Коль стучимся заманчиво в двери,
Знай: погибнешь сей ночью и ты!

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:37
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 22:37 by ЭвиллсПросмотров: 36Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Феи зима путник холод шампанское снег авторский стих

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 00:57
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3807|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 771
Очень хорошее стихотворение, заметающее снегом и убаюкивающее) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:24
0
Группа: Журналисты
Репутация: (705|0)
Публикаций: 399
Комментариев: 1 678
Жестокие снежные феи пьющие "Золотое шампанское" - ни что не чуждо земное даже злым феям. blush
Необычно, немного непонятно, но в целом норм. А по сему ловите мой плюсик!+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
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