Е.И. Дмитриевой

Е.И. ДмитриевойТомилась знойными ночами
Моя наивная душа.
И муэдзин, старик печальный,
Молитву светлую свершал.
Сады плодами наливались,
Над городом плыл запах роз.
А в складках летнего наряда
Лицо осенних метаморфоз.
Под глинобитною оградой,
В тени чинары вековой,
Узбекской лютни голос сладок
И голос женщины другой.
Инфантой гордою, но прежде,
Всем назвалась и поняла,
Что шелест призрачной одежды
Взрастит два сильные крыла.
От всех вдали, здесь, на чужбине,
Мне лютня плакала в ночи,
Уже не вспомнят Черубину,
А сердце пылкое кричит.
И вслед ушедшей тени ночи
Я торопливо дам обет:
Пусть эти ласковые строчки
Её поведают секрет.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:32
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:32 by РАСМУСПросмотров: 59Комментарии: 7
Ключевые слова: Черубина де Габриак ночь сад призрак авторский стих