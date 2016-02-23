Е.И. Дмитриевой

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:32

Причина: Стилистика автора сохранена

РАСМУС Просмотров: 59 Комментарии: 7 +4 Сегодня, 15:32 by

Томилась знойными ночамиМоя наивная душа.И муэдзин, старик печальный,Молитву светлую свершал.Сады плодами наливались,Над городом плыл запах роз.А в складках летнего нарядаЛицо осенних метаморфоз.Под глинобитною оградой,В тени чинары вековой,Узбекской лютни голос сладокИ голос женщины другой.Инфантой гордою, но прежде,Всем назвалась и поняла,Что шелест призрачной одеждыВзрастит два сильные крыла.От всех вдали, здесь, на чужбине,Мне лютня плакала в ночи,Уже не вспомнят Черубину,А сердце пылкое кричит.И вслед ушедшей тени ночиЯ торопливо дам обет:Пусть эти ласковые строчкиЕё поведают секрет.

Ключевые слова: Черубина де Габриак ночь сад призрак авторский стих

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