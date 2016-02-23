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Стихи

Е.И. Дмитриевой

Томилась знойными ночами
Моя наивная душа.
И муэдзин, старик печальный,
Молитву светлую свершал.

Сады плодами наливались,
Над городом плыл запах роз.
А в складках летнего наряда
Лицо осенних метаморфоз.

Под глинобитною оградой,
В тени чинары вековой,
Узбекской лютни голос сладок
И голос женщины другой.

Инфантой гордою, но прежде,
Всем назвалась и поняла,
Что шелест призрачной одежды
Взрастит два сильные крыла.

От всех вдали, здесь, на чужбине,
Мне лютня плакала в ночи,
Уже не вспомнят Черубину,
А сердце пылкое кричит.

И вслед ушедшей тени ночи
Я торопливо дам обет:
Пусть эти ласковые строчки
Её поведают секрет.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:32
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:32 by РАСМУСПросмотров: 59Комментарии: 7
+4

Ключевые слова: Черубина де Габриак ночь сад призрак авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 15:33
+2
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 1 803
Прекрасно! Мульон плюсов от меня!!
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 15:51
+2
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Публикаций: 167
Комментариев: 3 097
Над городом плыл запах роз
....
Лицо осенних метаморфоз.

(Строки разного размера и не звучат гармонично или опечатка?)

Но стихотворение красивое и плюсую! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#3 написал: Blackmaiden
Сегодня, 15:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 114
Красиво очень!Плюс!
Зарегистрирован: 25.12.2014
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:50
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (779|0)
Публикаций: 399
Комментариев: 2 007
Живо так представил картинку происходящего, и стало жаль эту женщину в далёкой стране, вдали от родного края.
Молодец Автор, хороший стих!+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
             
#5 написал: РАСМУС
Сегодня, 18:04
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Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 989
Спасибо большое.
Зарегистрирован: 9.02.2013
    
#6 написал: РАСМУС
Сегодня, 18:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 989
Не знаю, что у меня добавилось в комментарии. Набирала текст, но он куда - то делся. Елизавета Ивановна Дмитриева, умерла в 1928 году от рака печени и похоронена на старом Боткинском кладбище в г. Ташкенте, к сожалению ее могила не сохранилась. Женщина, вошедшая в историю под маской Черубины де Габриак, воображаемой испанской инфанты - поэтессы, училась в Сорбонне, изучала испанистику и старофранцузскую литературу, учительствовала в Петербурге, была музой двух поэтов - Гумилева и Волошина, была причиной их дуэли на Черной речке, как некогда Наталья Гончарова, заочно очаровала редактора журнала Апполон Моковского, где напечатала лучшие свои стихи под именем Черубины Габриак. После того, как мистификация была обнаружена спешно вышла замуж за давнего своего поклонника инженера гидролога, отдалилась от поэзии, вошла в состав антропософского общества, за деятельность в котором была сослана в Туркестан. Была соавтором С. Маршака при создании произведений для детей. Уже в ссылке создала цикл стихов под авторством китайского поэта философа - Домик под грушевым деревом под влиянием последнего своего поклонника - китаиста. При всем при этом женщиной была невзрачной, не роковой, а поэтический дар имела неоспоримый. Умерла в ссылке, в одиночестве.
Зарегистрирован: 9.02.2013
    
#7 написал: Летяга
Сегодня, 20:06
0
Группа: Модераторы
Репутация: (8859|-3)
Публикаций: 317
Комментариев: 6 473
Красивые стихи, яркая судьба с печальным финалом, что, увы, не редкость.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
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