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Стихи

Колдовские тайны

Тайное желание лелея,
Вновь мечтаю в тишине ночной.
Отправлял послания тебе я.
Только ты, принцесса, не со мной!

Наяву пригрезилась под вечер.
В нежной дымке розовой плыла.
Я любовью страшно покалечен!
Ты меня предательски звала.

Радостно раскрыв свои объятья,
Вновь к тебе отчаянно спешил!
Так желал тебе любовь отдать я!
О барьер лишь крылья опалил.

Призрак твой презрительно смеялся.
И пронзила сердце мне тоска!
Слишком долго за тобой гонялся.
Слишком жёстко смотришь свысока.

Колдовские у тебя забавы.
Как же долго я наивен был!
Нет. Не будет над тобой расправы.
Но простить тебя - не хватит сил!

Тайное желание другое
Стало мысли все мои пленять.
Разум у меня теперь в покое.
В мыслях - Тьмы мистическая стать.

Веретник мой друг, он мне поможет.
В исполненьи мести не тебе.
Магия тебя не потревожит.
Я теперь - маньяк, по злой судьбе!

Месть настигнет тех, кто за тобою.
Из-за них же ты так холодна!
Им страданья станут всей судьбою!
Ты же в сердце у меня одна.

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 16:36
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 16:36 by ЭвиллсПросмотров: 38Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Колдун маньяк месть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Mina Harker
Вчера, 16:40
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (15|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 733
Стих очень понравился. Плюс)
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:00
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 39
Лаконично,просто,в теме! И любовь,и страдания,и колдовские забавы! Плюс!+
Зарегистрирован: 19.08.2017
#3 написал: kusi
Вчера, 17:56
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1855|0)
Публикаций: 331
Комментариев: 6 365
Стих прекрасен! От меня океанический +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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