Колдовские тайны

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 16:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 38 Комментарии: 3 +4 Вчера, 16:36 by

Тайное желание лелея,Вновь мечтаю в тишине ночной.Отправлял послания тебе я.Только ты, принцесса, не со мной!Наяву пригрезилась под вечер.В нежной дымке розовой плыла.Я любовью страшно покалечен!Ты меня предательски звала.Радостно раскрыв свои объятья,Вновь к тебе отчаянно спешил!Так желал тебе любовь отдать я!О барьер лишь крылья опалил.Призрак твой презрительно смеялся.И пронзила сердце мне тоска!Слишком долго за тобой гонялся.Слишком жёстко смотришь свысока.Колдовские у тебя забавы.Как же долго я наивен был!Нет. Не будет над тобой расправы.Но простить тебя - не хватит сил!Тайное желание другоеСтало мысли все мои пленять.Разум у меня теперь в покое.В мыслях - Тьмы мистическая стать.Веретник мой друг, он мне поможет.В исполненьи мести не тебе.Магия тебя не потревожит.Я теперь - маньяк, по злой судьбе!Месть настигнет тех, кто за тобою.Из-за них же ты так холодна!Им страданья станут всей судьбою!Ты же в сердце у меня одна.

Ключевые слова: Колдун маньяк месть авторский стих

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