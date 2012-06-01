Колдовские тайны

Колдовские тайныТайное желание лелея,
Вновь мечтаю в тишине ночной.
Отправлял послания тебе я.
Только ты, принцесса, не со мной!
Наяву пригрезилась под вечер.
В нежной дымке розовой плыла.
Я любовью страшно покалечен!
Ты меня предательски звала.
Радостно раскрыв свои объятья,
Вновь к тебе отчаянно спешил!
Так желал тебе любовь отдать я!
О барьер лишь крылья опалил.
Призрак твой презрительно смеялся.
И пронзила сердце мне тоска!
Слишком долго за тобой гонялся.
Слишком жёстко смотришь свысока.
Колдовские у тебя забавы.
Как же долго я наивен был!
Нет. Не будет над тобой расправы.
Но простить тебя - не хватит сил!
Тайное желание другое
Стало мысли все мои пленять.
Разум у меня теперь в покое.
В мыслях - Тьмы мистическая стать.
Веретник мой друг, он мне поможет.
В исполненьи мести не тебе.
Магия тебя не потревожит.
Я теперь - маньяк, по злой судьбе!
Месть настигнет тех, кто за тобою.
Из-за них же ты так холодна!
Им страданья станут всей судьбою!
Ты же в сердце у меня одна.
Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 16:36
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 16:36 by ЭвиллсПросмотров: 38Комментарии: 3
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