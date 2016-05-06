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Стихи

Купальская ночь

Красавица, твоя объёмна грудь,
Но прелести свои не обнажаешь.
Я, Демон, вновь сказал: "Моею будь!",
Но ты с полукокетством возражаешь.

Взмахнула юбкой, яркой, озорной!
Отпрянула, как будто кобылица.
Приятно быть поблизости с тобой.
Но мне б хотелось ближе веселиться!

Красивая... Танцуешь, веселясь.
И снова льются странные напевы.
Я рядом, применить не смею власть.
И вновь танцуют в тайном круге девы.

Я дьявольски желаю быть с тобой!
А ты не мне раскроешь вновь объятья.
Готова к единенью, не со мной.
И ласки все другим спешу отдать я.

Пылает на поляне наш костёр.
И лес во тьме поёт шальною песней!
Рассвет крадётся плавно, словно вор.
Но скоро всем нам будет интересней.

Хоть колдовской любви костёр горит,
И льются песни яркие мажоры,
Но с вожделеньем взгляд твой говорит:
"Найти б сокровищ золотые горы!".

Отыщут ведьмы тайную траву.
Увидят - синевой цветы искрятся.
Услышат рядом чёрную сову.
И клады злата девам покорятся!

Прелестница. И ты идёшь сквозь ночь.
И для тебя в земле таится злато.
Упрямая, хочу тебе помочь!
С тобою будем вместе мы, когда-то...

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 04:17
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:17 by ЭвиллсПросмотров: 30Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Демон ведьма злато авторский стих

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 08:28
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Стихи просто завораживают! Волшебные образы, любовь , костры и сокровища - все промелькнуло как наяву в хороводе Купальской ночи. Огромный ПЛЮС!++++++++++
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#2 написал: Эвиллс
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