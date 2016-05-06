Купальская ночь

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 04:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 30 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 04:17 by

Красавица, твоя объёмна грудь,Но прелести свои не обнажаешь.Я, Демон, вновь сказал: "Моею будь!",Но ты с полукокетством возражаешь.Взмахнула юбкой, яркой, озорной!Отпрянула, как будто кобылица.Приятно быть поблизости с тобой.Но мне б хотелось ближе веселиться!Красивая... Танцуешь, веселясь.И снова льются странные напевы.Я рядом, применить не смею власть.И вновь танцуют в тайном круге девы.Я дьявольски желаю быть с тобой!А ты не мне раскроешь вновь объятья.Готова к единенью, не со мной.И ласки все другим спешу отдать я.Пылает на поляне наш костёр.И лес во тьме поёт шальною песней!Рассвет крадётся плавно, словно вор.Но скоро всем нам будет интересней.Хоть колдовской любви костёр горит,И льются песни яркие мажоры,Но с вожделеньем взгляд твой говорит:"Найти б сокровищ золотые горы!".Отыщут ведьмы тайную траву.Увидят - синевой цветы искрятся.Услышат рядом чёрную сову.И клады злата девам покорятся!Прелестница. И ты идёшь сквозь ночь.И для тебя в земле таится злато.Упрямая, хочу тебе помочь!С тобою будем вместе мы, когда-то...

Ключевые слова: Демон ведьма злато авторский стих

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