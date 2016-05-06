Купальская ночь

Купальская ночьКрасавица, твоя объёмна грудь,
Но прелести свои не обнажаешь.
Я, Демон, вновь сказал: "Моею будь!",
Но ты с полукокетством возражаешь.
Взмахнула юбкой, яркой, озорной!
Отпрянула, как будто кобылица.
Приятно быть поблизости с тобой.
Но мне б хотелось ближе веселиться!
Красивая... Танцуешь, веселясь.
И снова льются странные напевы.
Я рядом, применить не смею власть.
И вновь танцуют в тайном круге девы.
Я дьявольски желаю быть с тобой!
А ты не мне раскроешь вновь объятья.
Готова к единенью, не со мной.
И ласки все другим спешу отдать я.
Пылает на поляне наш костёр.
И лес во тьме поёт шальною песней!
Рассвет крадётся плавно, словно вор.
Но скоро всем нам будет интересней.
Хоть колдовской любви костёр горит,
И льются песни яркие мажоры,
Но с вожделеньем взгляд твой говорит:
"Найти б сокровищ золотые горы!".
Отыщут ведьмы тайную траву.
Увидят - синевой цветы искрятся.
Услышат рядом чёрную сову.
И клады злата девам покорятся!
Прелестница. И ты идёшь сквозь ночь.
И для тебя в земле таится злато.
Упрямая, хочу тебе помочь!
С тобою будем вместе мы, когда-то...
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 04:17
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:17 by ЭвиллсПросмотров: 30Комментарии: 2
Ключевые слова: Демон ведьма злато авторский стих