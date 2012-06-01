Слишком злая любовь

Слишком злая любовьТакая нежность в этом взоре,
Что не желаю уходить.
Забудь о нашем разговоре.
Я не могу тебя любить!
Вернее - не имею права.
С тобою не соприкоснусь.
Мой взгляд тебе - лишь яд, Любава.
Но я не враг тебе, клянусь!
По мне не плачь, моя родная.
Судьба предначертала путь.
Любовь моя излишне-злая.
И потому, меня забудь!
Ты князя дочь, красою блещешь.
А я - совсем седой старик.
Ты на волнах любви трепещешь!
А я - весь высох и поник.
Не говори, что будет счастье.
Твои не сбудутся мечты.
Моя любовь сулит ненастье
В прах обращаю я цветы.
Возникну вновь, печальной тенью -
И вот, метели за спиной.
Не научить меня смиренью!
Должны расстаться мы с тобой.
Прощай, красавица. Уйду я.
Уже почти что замолчал.
Но нет, не надо поцелуя.
Миг погребальный ближе стал.
Вновь ухожу, чтоб не вернуться.
Но в будущем - явлюсь. И злей!
Любава, лучше б разминуться
С тобою нам. Ведь я - Кощей.
Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 22:27
Вчера, 22:23 by ЭвиллсПросмотров: 28Комментарии: 2
Ключевые слова: Кощей любовь зло счастье авторский стих