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Стихи

Слишком злая любовь

Такая нежность в этом взоре,
Что не желаю уходить.
Забудь о нашем разговоре.
Я не могу тебя любить!

Вернее - не имею права.
С тобою не соприкоснусь.
Мой взгляд тебе - лишь яд, Любава.
Но я не враг тебе, клянусь!

По мне не плачь, моя родная.
Судьба предначертала путь.
Любовь моя излишне-злая.
И потому, меня забудь!

Ты князя дочь, красою блещешь.
А я - совсем седой старик.
Ты на волнах любви трепещешь!
А я - весь высох и поник.

Не говори, что будет счастье.
Твои не сбудутся мечты.
Моя любовь сулит ненастье
В прах обращаю я цветы.

Возникну вновь, печальной тенью -
И вот, метели за спиной.
Не научить меня смиренью!
Должны расстаться мы с тобой.

Прощай, красавица. Уйду я.
Уже почти что замолчал.
Но нет, не надо поцелуя.
Миг погребальный ближе стал.

Вновь ухожу, чтоб не вернуться.
Но в будущем - явлюсь. И злей!
Любава, лучше б разминуться
С тобою нам. Ведь я - Кощей.

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 22:27
Вчера, 22:23 by ЭвиллсПросмотров: 28Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Кощей любовь зло счастье авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Mina Harker
Вчера, 22:32
0
Группа: Редакторы
Репутация: (11|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 702
Прекрасное стихотворение! Мрачненько так о любви) Плюс!
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#2 написал: teksas73
Вчера, 23:19
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (31|-1)
Публикаций: 26
Комментариев: 1 528
Вот это поворот сюжета!!!!!!!!
Влюбилась в старика, краса.
Забыты все девичьи думы,
Одной любовью лишь больна.

Но будем верить мы с тобою,
Что выкинет из головы,
Она свою любовь в Кощею
И выбьет дурь из головы.

Низкий реверанс++++++++++
Зарегистрирован: 13.08.2014
     
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