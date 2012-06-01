Слишком злая любовь

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 22:27

Эвиллс Просмотров: 28 Комментарии: 2 +4 Вчера, 22:23 by

Такая нежность в этом взоре,Что не желаю уходить.Забудь о нашем разговоре.Я не могу тебя любить!Вернее - не имею права.С тобою не соприкоснусь.Мой взгляд тебе - лишь яд, Любава.Но я не враг тебе, клянусь!По мне не плачь, моя родная.Судьба предначертала путь.Любовь моя излишне-злая.И потому, меня забудь!Ты князя дочь, красою блещешь.А я - совсем седой старик.Ты на волнах любви трепещешь!А я - весь высох и поник.Не говори, что будет счастье.Твои не сбудутся мечты.Моя любовь сулит ненастьеВ прах обращаю я цветы.Возникну вновь, печальной тенью -И вот, метели за спиной.Не научить меня смиренью!Должны расстаться мы с тобой.Прощай, красавица. Уйду я.Уже почти что замолчал.Но нет, не надо поцелуя.Миг погребальный ближе стал.Вновь ухожу, чтоб не вернуться.Но в будущем - явлюсь. И злей!Любава, лучше б разминутьсяС тобою нам. Ведь я - Кощей.

Ключевые слова: Кощей любовь зло счастье авторский стих

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