Сонный паралич (прод.)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

JustSayIt Просмотров: 36 Комментарии: 1 0 Сегодня, 18:15 by

Итак, я переехала с квартиры, которую снимала у знакомых, которая раньше принадлежала умершей уже старушке.Дом был новый, передо мной никто там не жил, и это вселяло определенный оптимизм, пока таксист как-то мне не поведал, что через дорогу от этого дома стоит городской морг. Прошло меньше недели с моего переезда. Я пожелала себе удачи и постаралась забыть сей факт. Потом был развод, стресс, недосып, перешедший в бессонницу. И сонные параличи возобновились с большей силой.Я спала в зале, на диване, дочка - в кроватке. Я в очередной раз не могла уснуть и лежала на животе, пытаясь ни о чем не думать. И я уже почти провалилась в сон, как мне на ноги прыгнула кошка. Потопталась и улеглась в районе голеней. Я довольно подумала: "Ко-о-ошка пришла", - а потом резко очнулась, потому что кошки у меня не было.Списав все на стресс, я не стала беспокоиться. Пока однажды ночью не проснулась от того, что на край дивана кто-то присел. Меня тут же прошиб ужас. Я аккуратно открыла глаза и увидела силуэт мужчины. Он сидел, опершись руками на колени и склонив голову. В комнате было очень темно. Но силуэт я видела отчётливо. Он сидел молча, просто опустив голову. Как я тогда не отъехала, я не знаю. Проснувшись наутро, я рассказала об этом маме, но она сказала, что это все моя фантазия.Прошло ещё некоторое время. Я спала на спине, укрывшись одеялом. И тут почувствовала, как мне на грудь ложится тяжёлая большая рука и обнимает крепко поперек тела. Настолько крепко, что стало тяжело дышать. Я тут же понимаю, что некому меня так обнимать. И обмираю от страха. Пытаюсь пошевелиться или закричать и ничего не получается, опять просыпаюсь из раза в раз во сне, не зная как проснуться по-настоящему. Когда я наконец-то смогла проснуться, вся в слезах, начала звонить другу с одним вопросом: Я точно проснулась??? В последующем это стало, к сожалению, частой практикой.Такие сны там мучили меня постоянно. То среди ночи я слышала как в двери поворачивается замок, и кто-то заходит в квартиру, ходит по коридору, громко разговаривая. То на кухне кто-то гремел посудой. Честно, это было просто ужасно. Спустя несколько лет я и оттуда съехала, по семейным обстоятельствам. Но сны съехали вместе со мной.Последний такой сон мне снился прошлой ночью. Я боюсь засыпать теперь. Сейчас почти 10 вечера, и я просто не знаю, что мне сделать, чтобы сонный паралич опять не припёрся ко мне в сны.

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