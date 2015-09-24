Царствие небесное новопреставленной

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:48

Причина: Изменён раздел.

xMariArtix Просмотров: 64 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 15:48 by

Что такое "сонный паралич", я знаю с детства. Сначала я не знала, как это называется, просто очень боялась повторения этих странных снов. Снов, в которых я лежала на кровати в той же позе, в которой заснула, и практически не могла двигаться: каждое движение давалось с большим трудом, как будто у меня мышечная гипотония. Снов, в которых я прекрасно осознавала, что сплю, но не могла сразу проснуться: боясь того, что во сне будет дальше (практически все мои сонные параличи были страшными), я, например, очень сильно, до кости кусала себе руку, но не видела во сне на руке крови и не чувствовала никакой боли. Со временем я выработала для себя такой принцип выхода из паралича: отвернуться от опасности, сильно зажмурить глаза и глубоко вдохнуть.Я до сих пор очень подробно, до деталей, помню все эти сны: в квартиру через открытую форточку лез мужчина в черном, хотя я точно помнила, что перед сном форточку закрывала на шпингалет; в коридоре слышались тяжелые шаги и жуткий хохот - кто-то шел за мной в комнату; из-за страшной грозы (хотя когда я засыпала, никакой грозы за окном не было) разбивалось оконное стекло, и меня осыпало градом осколков и т.д.Но рассказать я хочу о последнем (я очень на это надеюсь) таком сне, из-за которого волосы на моей голове долгое время продолжали шевелиться.Это случилось в ночь с 10 на 11 марта 2011 года. 9 марта умерла моя бабушка (мамина мама). Первую ночь дома она не лежала: делали вскрытие. А вот во вторую ночь мы с семьей по традиции собрались около гроба. Долго сидели, вспоминали какие-то семейные истории, разговаривали. Когда стало совсем поздно, папа и моя вторая бабушка (папина мама, на тот момент еще живая) ушли спать в другую комнату, а мы с мамой остались коротать ночь вдвоем. Гроб стоял в центре комнаты, а напротив него около стены - старая советская "софа". Вот на нее-то мы с мамой и прилегли "валетом", потому что спины к тому моменту уже отваливались у обеих.А дальше произошло вот что: лежу я на левом боку, смотрю на гроб, моргаю и... вижу, что белое кружевное покрывало на гробе с бабушкой уже не белое, а черное... Меня прошибает холодный пот, я понимаю, что опять, опять началось, опять этот сонный паралич! И тут покойник в гробе (я была настолько испугана, что даже не поняла, бабушка это была или кто-то другой) начинает садиться... В состоянии просто животного ужаса я с огромным трудом поворачиваюсь на другой бок (чтобы не видеть гроб), кусаю руки, жмурю глаза, вдыхаю до боли в легких и еле-еле через 5 мучительно долгих секунд наконец-то просыпаюсь. Всё, из гроба никто не встает, покрывало снова белое, и я белая от страха вместе с ним.И вот в этот момент душевного потрясения меня вдруг озаряет: за двое суток я ни разу (даже про себя) не сказала бабушке "царствие небесное". Дни прошли суматошно, я была совсем еще "зеленая", очень переживала за маму (папы у мамы не было, ее тетя умерла раньше, и из старшего поколения у мамы родных больше никого не осталось), плюс бабушка умерла утром в день 50-летнего юбилея папы (пришлось отменять все праздничные планы).Так вот, осознав это, я посмотрела на гроб, со слезами на глазах попросила у бабушки прощения и от души пожелала ей царствия небесного и земли пухом. И все: больше мне бабушка не снилась, и сонные параличи меня с того времени не беспокоили (очень надеюсь, что они ушли навсегда).

Ключевые слова: Сонный паралич ужас страх сон смерть авторская история

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