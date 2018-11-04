Кошка спасла меня от привидения

Сделано_в_СССР Просмотров: 543 Комментарии: 13 -3 Сегодня, 08:21 by

Моя история может показаться вам странной, но со мной это и правда произошло. Я раньше не верила в то, что кошки видят призраков и тому подобное, но история, которая произошла со мной, заставила поверить, на что способны кошки ради своих хозяев. Дело было в морозный февральский вечер. Я возвращалась со школы домой, и как всегда, меня встречала моя любимая кошка Жанна. Я, признаться честно, очень устала в тот день, потому что было очень много уроков. Я покормила кошку, сама поела, сделала уроки и легла спать. И вдруг я проснулась из-за того, что моя кошка громко мяукала и рычала, метаясь по комнате из угла в угол.Сначала я подумала, что кошка просто бегала за мышью, но не тут-то было. Я потихоньку встала и вдруг кошка направилась ко мне. Она села передо мной, глядя мне в глаза, как будто предупреждая о чём-то, я сначала не могла ничего понять, и вдруг на мгновение передо мной пролетело что-то прозрачное. Я очень сильно перепугалась, по мне прошёлся холодный ветер, было ощущение, как будто в доме кто-то был. Я не могла и пошевелиться, в горле пересохло.Моя кошка стала впереди меня, вся съёжилась, шипя и рыча уставилась в комнату, которая была передо мной, и вдруг она метнулась туда, и я услышала, как из темноты доносятся странные звуки и такой диалог: Я убью тебя!. Я была в ужасе. И вдруг послышался другой голос, женский: Ты не тронешь мою хозяйку. Разговор прекратился, и я услышала громкое рычание и такое протяжное «мяу». Я была не в состоянии даже пошевелиться, и вдруг через некоторое время всё утихло, а из темной комнаты шла кошка, потихоньку прихрамывая.Я пришла в себя, быстренько включила свет, взяла на руки мою Жанну, погладила её, лапка у неё была в крови. Я промыла ранку, перевязала и положила кошку в кресло, а она мне в ответ: «мяу», что это означало на кошачьем языке, я не знаю. После этой истории я догадалась, кошка спасла мне жизнь от кого-то или от чего-то.Автор - Мария.

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