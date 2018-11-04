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Истории из жизни

Кошка спасла меня от привидения

Моя история может показаться вам странной, но со мной это и правда произошло. Я раньше не верила в то, что кошки видят призраков и тому подобное, но история, которая произошла со мной, заставила поверить, на что способны кошки ради своих хозяев. Дело было в морозный февральский вечер. Я возвращалась со школы домой, и как всегда, меня встречала моя любимая кошка Жанна. Я, признаться честно, очень устала в тот день, потому что было очень много уроков. Я покормила кошку, сама поела, сделала уроки и легла спать. И вдруг я проснулась из-за того, что моя кошка громко мяукала и рычала, метаясь по комнате из угла в угол.

Сначала я подумала, что кошка просто бегала за мышью, но не тут-то было. Я потихоньку встала и вдруг кошка направилась ко мне. Она села передо мной, глядя мне в глаза, как будто предупреждая о чём-то, я сначала не могла ничего понять, и вдруг на мгновение передо мной пролетело что-то прозрачное. Я очень сильно перепугалась, по мне прошёлся холодный ветер, было ощущение, как будто в доме кто-то был. Я не могла и пошевелиться, в горле пересохло.

Моя кошка стала впереди меня, вся съёжилась, шипя и рыча уставилась в комнату, которая была передо мной, и вдруг она метнулась туда, и я услышала, как из темноты доносятся странные звуки и такой диалог: Я убью тебя!. Я была в ужасе. И вдруг послышался другой голос, женский: Ты не тронешь мою хозяйку. Разговор прекратился, и я услышала громкое рычание и такое протяжное «мяу». Я была не в состоянии даже пошевелиться, и вдруг через некоторое время всё утихло, а из темной комнаты шла кошка, потихоньку прихрамывая.

Я пришла в себя, быстренько включила свет, взяла на руки мою Жанну, погладила её, лапка у неё была в крови. Я промыла ранку, перевязала и положила кошку в кресло, а она мне в ответ: «мяу», что это означало на кошачьем языке, я не знаю. После этой истории я догадалась, кошка спасла мне жизнь от кого-то или от чего-то.

Автор - Мария.
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Сегодня, 08:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 543Комментарии: 13
-3

Ключевые слова: Странная история призрак прозрачное холодный ветер диалог лапка кровь кошка

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Комментарии

#1 написал: Арбузик из ада
Сегодня, 08:41
+1
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Комментариев: 9
Вот что значит боевая котя! Ставлю +
Зарегистрирован: 4.11.2018
#2 написал: Spivachka
Сегодня, 11:16
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Комментариев: 224
Вот что значит бурная фантазия. Ставлю минус
Зарегистрирован: 8.11.2017
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:01
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Комментариев: 4 116
А я то думаю, чего история «краснеет»?) Со стыда видимо. Диалог умопомрачителен! Яркий пример стиля школоло
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:08
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Цитата: Арбузик из ада
Вот что значит боевая котя! Ставлю +

Настоящий ниндзя.)) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#5 написал: Talisha
Сегодня, 12:42
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Публикаций: 46
Комментариев: 3 293
Самое мистическое здесь - хозяйка, понимающая кошачий:) Но теплая и улыбнула. +
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#6 написал: pango-mango.exe
Сегодня, 12:49
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Почему история находится в этом разделе? Очевидная выдумка.
Зарегистрирован: 8.12.2018
#7 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 12:51
+1
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 121
Прикольно, надо попробовать с моим котом поговорить, а то может мимо проходит всё самое интересное))) Язык животных понимать - это тебе не хухры-мухры какое-то)))
Зарегистрирован: 13.04.2018
#8 написал: Бозкурт
Сегодня, 14:11
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 286
Зашла умилиться от комментариев :" плюсик за котика." "Только за котейку плюсик". А тут сегодня только "минусики".))
Перестаралась Автор Мария. Вот не вплела бы откровенную душевную чухню типа: "нет!Ты не тронешь мою хозяйку!" и история бы прокатила как по маслу.) Ведь :"кошки видят и чувствуют многое. "(многозначительно поднимаю палец вверх.)
У людей вон привидений видят и даже спасают от них рискуя жизнью и лапками, а мои два откормленных оболтуса только ели, спали и ср... Сплошная проза, эх. Но я их конечно все равно любила.)
Зарегистрирован: 27.04.2016
#9 написал: DRUID
Сегодня, 14:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (144|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 776
Помница читали мы как-то, про кошку-экцорцистку, которая из девочки духа злого изгнала. Видимо из одного выводка котейки- мракоборцы.

Котики спасут мир.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#10 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:34
0
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 378
Цитата: Бозкурт
а мои два откормленных оболтуса только ели, спали и ср...

grinning Зато свои, любимые.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#11 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:24
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1431|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 116
Цитата: Бозкурт
привидений видят и даже спасают от них рискуя жизнью и лапками, а мои два откормленных оболтуса только ели, спали и ср... Сплошная проза, эх. Но я их конечно все равно любила.)

Мало любили))) Раз оболтусы не заговорили в защиту хозяйки
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#12 написал: OlgaFF
Сегодня, 15:26
-1
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Хай! Минус! Из-за диалога. Все так прозрачно и просто, что просто умиляет))))
Зарегистрирован: 29.12.2015
 
#13 написал: LudaM
Сегодня, 15:28
0
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Репутация: (70|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 608
Моя кошка стала впереди меня, вся съёжилась, шипя и рыча уставилась в комнату, которая была передо мной, и вдруг она метнулась туда, и я услышала, как из темноты доносятся странные звуки и такой диалог: Я убью тебя!. Я была в ужасе. И вдруг послышался другой голос, женский: Ты не тронешь мою хозяйку. Разговор прекратился, и я услышала громкое рычание и такое протяжное «мяу».


Однако
Нет ни слов, ни эмоций
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
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