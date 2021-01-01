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Истории из жизни

Случай ночью или сонный паралич

Эта реальная история случилась со мной несколько месяцев назад. Все произошло поздней ночью.
Я тогда была глубоко беременна и уже находилась в декрете. Муж в последнее время спал на диване, боясь меня толкнуть во сне.
Я проснулась посередине ночи. Глаза открывать не стала, попыталась уснуть снова, повернувшись на бок, но сон все никак не шел. В полудреме я почувствовала, что в моих ногах, поверх одеяла, появилось какое-то движение, и довольно резкое. Как будто кто-то запрыгнул на кровать. «Кошка» - сразу пронеслось у меня в голове, и я расслабилась.. Но, кошки уже давно не было дома.
Перед рождением ребенка мы решили, что кошке в доме не место: волосы, микробы, запах из лотка и т.д., поэтому отнесли ее в сарай - я живу в сельской местности. Я сразу вся напряглась, и остатки сна, как рукой сняло. Глаза открывать я все же не решилась. Почему-то стало страшно, или скорее тревожно. И тут я почувствовала, что движение продолжилось. Я точно понимала, что в ногах кто-то есть и это точно не животное и не муж - он не стал бы меня пугать. Тогда я начала прислушиваться и стараться понять, что же это. А движение продолжалось…

Я почувствовала, что будто кто-то поставил руки по краям моих ног и полностью забрался на кровать. Этот кто-то был большим и тяжелым, а потом он на четвереньках стал медленно надвигаться на меня. Я лежала неподвижно и старалась притвориться, что сплю, но сердце у меня вырывалось из груди от страха. Глаза я все еще не открывала. Этот кто-то или что-то подполз ко мне впритык и замер надо мной. И тут движение прекратилось. Я понимала, что надо мной кто-то есть, и оно пристально смотрит на меня. Но ни дыхания, ни единого звука не было слышно.

Мне было очень страшно, сердце продолжало сильно биться, и я хотела закричать, чтобы муж пришел ко мне в комнату, но не смогла открыть рта. Из моей груди стали вырываться только тихие стоны. Я поняла, что так муж меня не услышит и хотела пошевелиться, чтобы дотронуться до живота, но не смогла поднять руку. Мне показалось, что все тело было парализовано и стало ватным. Одеяло было натянуто со всех сторон, его кто-то держал своим весом, и он все еще был надо мной, но не издавал ни единого звука.
Мне показалось, что прошла целая вечность, и что от страха я чуть не родила! Но через некоторое время все прекратилось. От ужаса я не пыталась пошевелиться или позвать мужа. Я просто продолжала лежать без движения, в ожидании еще чего-нибудь страшного, но потом сама не заметила, как уснула.

Проснувшись утром, мне все показалось страшным сном, но что-то мне подсказывало, что это был не сон, потому что я помню, что проснулась перед всем происходящим. Муж не почувствовал ночью ничего необычного. По настоящее время больше ничего такого не повторялось.

Я понимаю, что описываю сонный паралич, но никакими расстройствами не страдаю.

Что же это было? Я задаюсь вопросом до сих пор.

***
Немного погодя, я написала небольшой рассказ «Квартира», который опубликован здесь, на моей странице. В нем я подробно описываю чувство того ужаса, парализованности и паники, которые испытала лично. Поэтому я могла рассуждать о расстройствах личности, сна и сонном параличе. После этого случая я некоторое время изучала сонный паралич. Но слава Богу, больше ничего подобного со мной не происходило.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:20 by Estel_NПросмотров: 85Комментарии: 0
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