Диванный карлик

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:10

Vaalfegor Просмотров: 17 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:10 by

Как-то давно привезли от знакомых диван. Он не новый и не особо старый был. А я маленький был, спал один на нем. Просыпаюсь ночью от щекотки. Потом ещё и еще раз, не дают уснуть. Сказал взрослым, и мама спать со мной легла. Приснился кошмар жуткий в ту ночь, а проснулся от того, что кто-то ущипнул за нос.А снилось такое: на диване есть белая нашлепка, что на стенке дивана. Вот тварь, которая щекотит из подушечек дивана, на которых я лежу - нырнула туда, разглядеть не успел. Тяну на себя нашлепку, а оттуда маленький карлик со злобной морщинистой рожей вылезает, придерживая нашлепку, и, злобно хихикая, говорит мне едким таким голосом (детским голосом со старушичьм отзвуком - представьте... ужас), что если расскажу о нем - замучает до смерти.Оказалось, что мама ушла из комнаты моей, видя, что я уснул. С тех пор я просил её не уходить от меня. А как засыпал - не дождавшись мать - все в ночи по-прежнему щекотал и щипал кто-то. Так было, пока мама не зажгла свечку над диваном. Свеча закоптила, да как ещё. Смотрю - а копоть в силуэт человечка складывается - чётко две ноги, которыми засеменил этот силуэтик в сторону открытого окна... и вышел.Больше ничто меня на этом диване не беспокоило.

Ключевые слова: Сон карлик нечисть зло злодей злой дух дети

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