Сонный паралич

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

JustSayIt Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:04 by

В детстве я не знала ничего об осознанных сновидениях, о техниках и всем таком. Я просто любила летать. Чаще всего получалось летать по улице, где жила моя бабушка.Иногда снились кошмары, но я знала, что нужно просто сесть и зажмуриться - и ты проснешься. Но чем старше я становилась, тем сложнее было удержаться во сне после осознания, что это сон.На некоторое время сны вообще прекратились, пока я не переехала в квартиру, которая стояла пустая после смерти старушки, что в ней жила. Там со мной впервые случился сонный паралич.Я уложила дочку и легла на свою кровать, и не заметила, как реальность перешла в сон, мне казалось, я никак не могу уснуть. Кровать стояла так, что с нее я могла видеть кусок коридора и дверь на кухню. И вот лежу я, уснуть не могу вроде как, открываю глаза и вижу, что в комнате стало как-то совсем темно, тьма плотная и мрачная, и идёт как будто с углов комнаты. Не успела я подивиться такому явлению, как увидела, что с кухни на меня кто-то смотрит. Черный силуэт в дверях. Позже, на форумах, я прочла про Черного Человека, но тогда я не знала вообще что это такое. Сердце моментально ушло в пятки. Я вся покрылась мурашками.Рядом спал муж, но я не могла ни закричать, ни пошевелиться, только смотреть. Силуэт начал медленно идти в комнату, постоял на пороге. Стало так жутко, что я просто мысленно молила о том, чтобы все это исчезло. И мне показалось, что это сработало, я проснулась. Но оказалось, что это был опять сон, и тьма все та же, и пошевелиться не могу. И я никак не могла проснуться по-настоящему. В итоге с не знаю какой попытки, я наконец-то проснулась по настоящему, растрепанная, вся в слезах, я тут же разбудила мужа с одним вопросом: "Я проснулась?! Это же не сон! Скажи мне!!!". Он таращил на меня глаза и кивал. А я ревела от страха.В последующем, мне часто там снились подобные сны, и я переехала в другую квартиру, новостройку. С мужем развелась. Но стало ещё хуже, когда я выяснила, что дом стоит через дорогу от городского морга.И там сны приняли уже совсем другой оборот.

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