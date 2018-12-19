Observer

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

iceninekills04 Просмотров: 56 Комментарии: 2 +1 Вчера, 11:53 by

В октябре этого года, как ни в чём не бывало, легла спать, но сделать это было невозможно, так как с комнаты предков горел свет, плюс бессонница. На часах было уже 1:50, примерно, подумала, что под музыку уснуть будет легче, так как лично мне это помогает иногда.Проснувшись в 3 часа ночи, заметив, что все спят, выключила музыку и легла дальше спать, спустя минуту, снова открываю глаза от странного ощущения чьего-то присутствия, так как у меня нет своей комнаты, у меня на виду вход в зал (дверей там нет, арка), зачем-то туда посмотрела и увидела выглядывающий из арки мужской тёмный силуэт, встретившись взглядами, было ужасно страшно, до такой степени страшно, что начала задыхаться и выпускать слёзы, а этот кто-то наблюдал за всем этим. Помню, как потом он спрятался снова в тот тёмный угол, а сзади послышались шаги по скрипучему полу (подле моей кровати находится комната бабушки), подумав, что это она, я обрадовалась, так как это было моим спасением, что это что-то ушло.Снова открыв глаза, я больше ничего не видела, в комнатах мирно спали предки, поняла, что был какой-то супер реалистичный сон (может и сонный паралич). Тряслась потом около пяти минут после пробуждения.

Ключевые слова: Ночь сон силуэт авторская история

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