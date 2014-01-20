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Истории из жизни

Последствия гаданий на картах. Мой опыт

В 11 классе у меня «дошли руки», чтобы прочитать подаренную мамой книгу «Энциклопедия для девочек: для старшего школьного возраста». В конце этой энциклопедии был сонник и… почти 100 страниц разнообразных способов гаданий, на любой вкус и цвет: числовые, святочные, на картах. Называлась эта глава, в 100 страниц, благовидно: «Домашние игры». Я до сих пор не могу понять и считаю абсолютно ненужным подсовывание молодым девчонкам такого рода «игр», так как «заигрывание» с потусторонним очень плохо может обернуться. В общем, я начала увлекаться больше всего карточными раскладами. Смотрела значения по книге. Процесс затягивал, если мне не нравился расклад, то я несколько раз переделывала. И так каждый день. До одного момента.

Я лежала днём на своей кровати, закрыв глаза, я могла видеть свою комнату и рядом с кроватью, увидела открытый люк в полу (на том месте, где я обычно раскладывала свои пасьянсы с картами): я спустилась по лестнице вниз на несколько этажей, в какое-то подземелье, там сидела немолодая женщина за столом, вроде гадалки; у неё были карты в руках, я стояла перед ней, держа руки за спиной, и у меня самой были карты в руках. Она спросила у меня, что у меня в руках, я соврала и сказала, что ничего. Эта женщина ответила, что это неправда и она знает, что там карты. И тут я ощутила, что нахожусь в своей комнате, лежу на своей кровати с закрытыми глазами, ничего не вижу, но открыть глаза и пошевелиться я не могу (сонный паралич). Я сказала два раза «Господи, помоги» и на второй раз меня отпустило.

После этого я собрала карты в большой пакет (у меня было много видов карт, в том числе и Таро, которые мне нравились больше всего) и отнесла в мусорный контейнер. Зареклась с тех пор брать любые карты в руки. И вам не советую. Ничего плохого со мной не произошло, в плане несчастных случаев, да и сонный паралич больше не повторялся. К счастью, я не слишком долго ими пользовалась, где-то полгода или чуть больше. Но есть один нюанс: на тех парней, на кого я гадала, кто мне нравился, ни с одним из них я не смогла построить отношений, хотя ко мне уже сватались. Можно считать, что свою судьбу с ними я прогадала.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:09
Сегодня, 09:09 by Alisha134Просмотров: 389Комментарии: 3
+1

Ключевые слова: Сонный паралич гадание на картах таро авторская история

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Комментарии

#1 написал: Luminary
Сегодня, 09:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 613
фантазия у вас хорошая)) главное в каждой истории "я лежу с закрытыми глазами и вижу свою комнату", уже в третьей истории встречаю. Смею предположить, что это творчество.
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (81|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 2 012
Карты - это всегда знаки. Если следовать знакам, то всегда можно найти подсказку для выхода из негатива. Знак подсказывает выход. Уровень гадалки - это не длительный опыт разложения карт и вовсе не седые пряди в её голове. Уровень гадания - это энергетическая полнота гадалки всего лишь. Правда или ложь - тоже не определяющие понятия везения или невезения по жизни. Я бы сказал наоборот: правда понарошку и взаправдашняя ложь - пополняют энергию (если эти качества не затрагивают собственную человечность), а значит знаки будут видны и получаться гадать будет, и везти будет.
Желания - вот что заставляет девочек бесконечно гадать на себя до изнеможения. Всё что нужно понять для выхода, так это: желания не могут определять жизнь, так как помимо них есть ещё много чего, что не ценится, но получается. Значит, чтобы желания исполнялись надо сбавить их цену для себя. Избавление от карт вовсе не избавляет от невероятного значения собственных желаний. А вот адаптация к ситуации с женщиной была просто вам необходима даже через обман, ведь ничего бы не случилось, если бы вы признали случайность появления карт в руках, как бы не заметила и получилось, что солгала. Посмеялись бы, на том бы всё и закончилось. А так вы пошли по пути духовности без духа. Не знаю, может это и правильно. Только от зависимости от желаний это не спасает.
От сонного паралича можно избавиться, если заснуть в этом состоянии. Паника при этом состоянии - лишнее.
Прогадать судьбу - это уже несколько другое качество, чем желания. После желаний у вас формируется зависимость от судьбы. Подумайте, пожалуйста, вы же сами определяете свою судьбу, а не судьба определяет вас. Ведь так?
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 11:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (134|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 861
Цитата: Luminary
фантазия у вас хорошая))
Смею предположить, что это творчество.

Что-то и правда, чем больше (и дольше) читаешь, тем больше к такому же выводу приходишь.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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