Последствия гаданий на картах. Мой опыт

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:09

Alisha134 Просмотров: 389 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 09:09 by

В 11 классе у меня «дошли руки», чтобы прочитать подаренную мамой книгу «Энциклопедия для девочек: для старшего школьного возраста». В конце этой энциклопедии был сонник и… почти 100 страниц разнообразных способов гаданий, на любой вкус и цвет: числовые, святочные, на картах. Называлась эта глава, в 100 страниц, благовидно: «Домашние игры». Я до сих пор не могу понять и считаю абсолютно ненужным подсовывание молодым девчонкам такого рода «игр», так как «заигрывание» с потусторонним очень плохо может обернуться. В общем, я начала увлекаться больше всего карточными раскладами. Смотрела значения по книге. Процесс затягивал, если мне не нравился расклад, то я несколько раз переделывала. И так каждый день. До одного момента.Я лежала днём на своей кровати, закрыв глаза, я могла видеть свою комнату и рядом с кроватью, увидела открытый люк в полу (на том месте, где я обычно раскладывала свои пасьянсы с картами): я спустилась по лестнице вниз на несколько этажей, в какое-то подземелье, там сидела немолодая женщина за столом, вроде гадалки; у неё были карты в руках, я стояла перед ней, держа руки за спиной, и у меня самой были карты в руках. Она спросила у меня, что у меня в руках, я соврала и сказала, что ничего. Эта женщина ответила, что это неправда и она знает, что там карты. И тут я ощутила, что нахожусь в своей комнате, лежу на своей кровати с закрытыми глазами, ничего не вижу, но открыть глаза и пошевелиться я не могу (сонный паралич). Я сказала два раза «Господи, помоги» и на второй раз меня отпустило.После этого я собрала карты в большой пакет (у меня было много видов карт, в том числе и Таро, которые мне нравились больше всего) и отнесла в мусорный контейнер. Зареклась с тех пор брать любые карты в руки. И вам не советую. Ничего плохого со мной не произошло, в плане несчастных случаев, да и сонный паралич больше не повторялся. К счастью, я не слишком долго ими пользовалась, где-то полгода или чуть больше. Но есть один нюанс: на тех парней, на кого я гадала, кто мне нравился, ни с одним из них я не смогла построить отношений, хотя ко мне уже сватались. Можно считать, что свою судьбу с ними я прогадала.

Ключевые слова: Сонный паралич гадание на картах таро авторская история

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