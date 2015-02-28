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Сны

Дорожная история

Приключилась эта история много лет назад с моей случайной дорожной попутчицей. Не помню уже, как и звали ее - так давно это было. Не знаю, как в дальнейшем сложились судьбы ее и ее родных, жива ли она. Обещаний никому не рассказывать ее историю я не давала. Несколько раз рассказывала ее в кругу друзей, когда речь заходила про что-нибудь необычное, мистическое. Вот впервые решилась написать ее, так сказать, «проба пера».

В 80-х годах я, закончив институт, устроилась на работу. По роду моей деятельности у меня случались частые командировки. Вот однажды пришлось мне ехать в одну из них. Билеты были удачно куплены. В нужный день и час я прибыла на вокзал, села в купе. Следом за мной вошла пожилая женщина, моя попутчица, поздоровалась, расположила свои вещи по местам. Поезд тронулся, мы остались одни, больше в купе никто не заходил. Тут же познакомились, немного отдохнули от дорожной суеты. А когда за окном поезда сгустились сумерки, нам принесли чай, мы решили перекусить, и под монотонный стук колес завязался-потек задушевный разговор. И что-то подвигло мою попутчицу рассказать мне свою необычную историю, приключившуюся с ней в дни ее молодости. Ведь иногда житейские истории легче рассказать случайному попутчику в поезде, зная, что, скорее всего, никогда с ним больше не увидишься. Далее рассказ поведу от первого лица.

«Замуж я выскочила рано, едва успев закончить школу. Я по ту пору была молодой, бойкой красавицей. Парни за мной табунами ходили. Но сердца моего никто из них так и не затронул. Флиртовала, бегала на свидания, ну, там, в кино и на прогулки. Была у меня подружка, отец ее был кадровый военный. Как-то раз прибежала она ко мне с двумя билетами на бал в дом офицеров. Ну, конечно же, мы пошли на этот бал. Там-то я и познакомилась со своим будущим супругом. Молоденький лейтенант пригласил меня потанцевать. Глянула я на него - да так и пропала. Не парень, а принц при обмундировании, только белого коня не хватало. Молодой, статный, на лицо симпатичный, волос черный и волнистый (несмотря на стрижку), а глаза - голубая синь...

В общем, впервые в жизни я влюбилась. Гляжу: да и я ему приглянулась. Начали встречаться, но недолго. Как только восемнадцать мне исполнилось, замуж позвал, у него распределение по службе намечалось. Хотел на место назначения прибыть семейным человеком. А распределяли его в часть на Кавказ. Мама моя, как про это услышала, начала меня отговаривать: «Куда тебя, дурищу, нелегкая несет? Учись лучше, поступать надо!» Но я упертая была, говорю: «Люблю его, и точка. Жизни без него не представляю, если не с ним, то хоть в петлю». Поплакала маманя, да и сдалась.

Свадьбу большую не играли. Так, собрались родители да свидетели, посидели в кафе, нас, молодых, поздравили с началом нашей семейной жизни. Вскоре собрали мы свои нехитрые пожитки, да и отправились по месту его назначения.

Определили нас на жительство в небольшое горное поселение. Хозяева были простыми людьми, но хорошими, радушными. Комнатку выделили нам светлую и чистую. За мужем и его товарищами, расквартированными недалеко от нас, каждое утро приезжала машина. Я тоже устроилась работать в библиотеку при части, да еще и убиралась там. На работу с мужем ездила, но иногда приходилось добираться на автобусе или попутке. Так и жили мы хорошо какое-то время.

Но стала я замечать, что что-то у меня со здоровьем неважно. То голова закружится, то подташнивает. Хозяйка тоже это приметила, сказала, что «тяжела» я. То-то было радости, когда мужу об этом рассказала. У хозяйки нашей по ту пору было трое детей, двое постарше – погодки, мальчик и девочка, им было лет 13 - 12, а самому младшенькому сыну было лет 5 - 6. По всему было видно, что младшенький был любимцем в семье, все его холили и оберегали.

Где-то на шестом месяце моей беременности случился в районном центре большой праздник. Был запланирован гастрольный концерт, а вечером - гулянья и запуск фейерверков. Поселение-то небольшое, такие праздничные мероприятия случались крайне редко, поэтому и хотелось всем попасть туда. У моего супруга намечался выходной, и, конечно же, мы собирались поехать на этот праздник. Поутру, как встала, опять неважно себя почувствовала, но поездку в райцентр решили не откладывать. За нами заехала машина с открытым верхом. И вот уже стали мы в машину садиться, как подошла к нам хозяйка с младшеньким сыном и просит взять мальчика с собой на праздник, очень малышу захотелось с нами поехать. Я чувствовала себя неважно и не хотела брать ребенка с собой, мы всячески старались отговорить их от этого. Но хозяйка сама посадила ребенка к нам в машину на переднее сидение, сказав: «Ну, что вам, жалко, что ли, пусть ребенок на празднике порадуется!» Делать было нечего, мы отправились в путь.

Но в пути нам не повезло, в горах случился обвал, и мы попали под него. Шофера и мальчика, сидевших на передних сидениях, убило камнями сразу, на месте. Мужа, сидевшего рядом со мной на заднем сидении, выбросило из машины и сильно покалечило, а меня как будто кто-то взял и вместе с задним сидением поставил на дорогу недалеко от обвала. Я не получила ни одной царапины, но от потрясения потеряла сознание.

Очнулась уже в больнице, рядом сидела мама и тихо плакала. Ребенка я не потеряла, доносила беременность. Потом в срок родила мальчика. Муж тоже остался жив и потихоньку стал приходить в себя. Потом даже смог продолжить службу. А хозяйка, у которой мы снимали жилье, чуть с ума не сошла от потери ребенка. Мужа после выздоровления затаскали по военным судам. Тяжело нам пришлось: я с грудным ребенком и суды эти. Много раз мы пытались поговорить с хозяйкой, но она и слушать ничего не хотела, будто обезумела, жаждала мести за умершее дитя. Правда, на последнем суде все же нашла в себе силы и призналась, что сама посадила своего сына к нам в машину на переднее сидение. Не стала брать грех на душу, а может, пожалела меня, «зеленую дурочку» с грудничком. Муж получил взыскание, его перевели в другую часть.

От этих хозяев мы съехали. Поселились в другом месте. Жить бы дальше, да и радоваться, сыночка растить. Да, видно, «беда не приходит одна». Начал болеть наш сыночек. Кажется, переболел почти всеми детскими заболеваниями, а из простуды вообще не вылезал. Не успеет одна болезнь закончиться, как уже другая начинается. Я уже не работала, только и сидела с больным ребенком. Едва успевала кое-как поддерживать порядок в доме да что-нибудь приготовить из еды к приходу мужа. Муж очень любил меня и всячески старался помочь, но и его силы и терпение были на исходе. Спать он уходил в другую комнату, чтобы хоть как-то выспаться и идти на службу. А я покоя не знала ни днем, ни ночью. Врачи говорили, что ребенок слабенький родился, что плохой иммунитет, разводили руками и выписывали все новые и новые лекарства, которые ставить уже было некуда. И так я с ним намучилась, что как-то раз, вся уставшая и отрешенная, сидела поздней ночью перед столом с лекарствами и грешным делом подумала, чем ему так мучиться и меня мучить, может, лучше пусть умрет. Сил у меня уже ни на что не осталось. Уронила я голову на руки, заплакала, да и не заметила, как задремала.

И снится мне сон. Будто заходит в нашу хижину, где мы жили, бабушка. И такая она вся чистенькая и опрятная, прямо вся светится, глаза у нее добрые, и улыбается мне. Обращается она ко мне с такими словами: «Эх, доченька, знаю я про твою беду. Ничего, родная, не тужи, твоему горю помочь можно. Ты вот что, милая, сделай: на утренней зорьке, прямо по росе, ступай по тропе через пшеничное поле, на самую высокую гору, там храм Божий стоит. Возьми сыночка, пойди в храм и окрести его и сама причастись, а то ведь крещеная, а в храм дорогу забыла. Господь вас в беде не оставит, наладится все у вас. Да, вот еще что, что бы тебе ни препятствовало во время пути, назад не поворачивай, иди все время вперед да не оглядывайся, что бы тебе ни послышалось». Сказала так, перекрестила меня и вышла из хижины, только дверь стукнула.

Ребенок заплакал, тут я и очнулась. Смотрю: светает. Понять не могу, сон это был или явь. Недолго думая, подхватила я своего орущего сыночка на руки, выбежала из дому и побежала по утренней росе к полю. Иду я по зрелому пшеничному полю, а пшеница высокая, колосья тугие, налитые, от росы тяжелые. Идти все труднее. Юбка мокрая, к ногам прилипает, дорога в горку подниматься начинает, а колосья меня со всех сторон хлещут, аж до щек достают (росточком-то я небольшая), да и сына задевают. Сынок на крик весь исходит, из рук вырывается, и будто шепот по полю идет: «Обернись, воротись». Уже еле ноги волочу, как кто-то меня окликает, но не оборачиваюсь, иду вперед, а сама твержу только одно: «Господи, помоги и спаси!»

И поле уже прошла, дорожка ровнее стала. Подошла к храму, сынок попритих и заснул у меня на руках. Окрестила я его в это утро и сама исповедовалась и причастилась. И так хорошо и спокойно стало на душе у меня, что я и не заметила, как спустилась с горки той и дошла до дома. Дома уложила сына в кроватку. Он, как никогда, спал спокойно, не плакал и не капризничал. До обеда переделала все дела, тут и муж пришел. Я ему все рассказала. Он против крещения ребенка не возражал, но в сон про старушку, похоже, не поверил, но укорять не стал. Тоже, видно, устал от всех житейских неурядиц.

А сынок с тех пор пошел на поправку. По выходным и праздникам водила сына в церковь, пока он не подрос. И его проблемы со здоровьем сошли на нет. Сын стал заниматься спортом, вырос сильным и здоровым. Потом отслужил в десантных войсках, вернулся домой, выучился. Сейчас уже работает, удачно женился. А недавно у нас случилась большая радость – родился мой внук. Вот я и еду на крестины внука».

На этом она и закончила свою необычную историю. По прибытии поезда к месту назначения мы тепло попрощались и больше никогда не встречались с ней, но её историю, рассказанную во время нашего пути, я так и не забыла.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:06
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 15:06 by ponchikПросмотров: 49Комментарии: 1
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Ключевые слова: Поезд поездка попутчица сын болезнь счастье авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 15:07
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История добрая. Плюс.

Только так и не поняла: к чему была первая часть рассказа про распределение, про старую хозяйку и её несчастье?
Зарегистрирован: 28.02.2015
    
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