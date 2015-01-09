Попутчица

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:17

Ночной_Монстр Просмотров: 96 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 16:17 by

Историю рассказала моей маме её знакомая. А мама пересказала её мне. Со слов знакомой.Ехала я как-то с дочкой Лизой (5 лет) на поезде в гости к бабушке. Ехать надо было сутки - вечером садимся, вечером выходим. Сначала мы в купе ехали одни, но где-то полдевятого вечера в купе зашла старушка. Внимания на неё я особого не обратила, разве что показалась она мне какой-то угрюмой, с нами не поздоровалась, села и стала вязать. Вскоре Лиза легла спать, а через некоторое время собралась и я.Когда я уже почти засыпала, мне приспичило в туалет. Возвращаясь, я увидела, что старушка уже не вяжет, а сидит, положив руки с длинными крючковатыми пальцами на колени, и смотрит прямо на меня. При виде её лица я вздрогнула. Нет, на нём не было клыков или пустых глазниц. Оно было обычным, но каким-то высохшим, желтоватым. Нос крючком, кривые зубы. Дело было не в лице, а в глазах. Это были бы обычные тёмно-карие глаза, если бы не зрачки. Они были вертикальными. Как у змеи. Я моргнула, и зрачки стали нормальными. "Показалось", - подумала я. А старушка усмехнулась и проскрипела: "Всё про тебя знаю. Что было, есть, будет с тобой" - "И что же со мной было и будет?" - спросила я. "Отца твоего горькая сгубила, мать тебя вырастила, в детстве ты хворями мучилась, 2 раза была в замужестве, оба неудачные, от 2-го у тебя дочка, от 3-го сын будет, но ты его от огня береги; а с 4-м ты до смерти проживёшь".И действительно, отец мой замёрз по пьяни в сугробе, когда мне был годик, меня вырастила мать, всё детство я проболела: ОРЗ были по несколько раз в году, 3 раза у меня было воспаление лёгких, был менингит, бронхиты, ангины, первое замужество было неудачным, от второго - дочь. "Вы кто?" - спросила я. "А этого тебе знать не положено". Поезд подъехал к какому-то полустанку. Старушка кивнула и вышла. Вещей у неё, кстати, не было, только вязание в корзинке.Через некоторое время всё сбылось: через год я опять вышла замуж - от третьего мужа у меня родился сын, который в 12 лет прыгал с друзьями в лагере через костёр, не рассчитал прыжка и ожог себе ноги. Славу Богу, до ампутации дело не дошло, но лечились долго. В третьем замужестве я прожила 2 года и опять развелась, а через 5 лет снова вышла замуж. С этим человеком я живу уже 15 лет и, думаю, что, как и предсказывала старушка, проживу до смерти. Всё-таки интересно, кем эта старушка была?

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