История из поезда

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:17

Причина: Изменён раздел.

Sonya_Cat Просмотров: 48 Комментарии: 3 0 Сегодня, 13:17 by

— Ура! Мы едем в Москву! - сказал Ваня.— Да, сынок, наконец-то мы побываем в другом городе.Семья за семь лет существования наконец-то выбралась из родного города. Поезд Волгоград — Москва весело катил по рельсам.Постепенно наступал вечер, а за ним и ночь. Шестилетний Ваня нашёл друга в соседнем купе, девочку Иру. Они играли вместе до ночи - и вот, пора спать.Наступила ночь. Ваня проснулся от странного грохота. Присев на кушетке, он не увидел своих родителей. Он подумал, что мама смотрит в окно в коридоре, а папа в туалете, и снова уснул. Наутро Ваня снова не увидел родителей. Он тихонько встал и вышел из купе. Никого не было. Вдруг он увидел силуэт, который тихо плыл в сторону комнаты начальника вагона. Силуэт не видел Ваню. Пользуясь возможностью, малыш вскочил в купе и заперся. Потом он взглянул и увидел Иру. Она плакала. Позже выяснилось, что Ира тоже не знала, где её родители. Ребята отправились искать их по всему поезду, но не нашли. И вдруг они увидели силуэт. Они запрыгнули с криками в ближайшее купе, но взрослых там не оказалось. Друзьям стало не по себе. Так они просидели много часов, пока не увидели московский вокзал. Поезд остановился. Ваня и Ира выскочили и побежали к выходу. Но путь им перегородил тот самый силуэт. И внезапно он заговорил:— Оу, милые детки, так испугались без родителей! Хотите к ним?— Д-д-д-да, — ответили ребята.— НУ ТАК ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ!!!!!Ваня и Ира очнулись в каком-то круге. Над ними висело синее небо. Тот страшный голос раздался из неоткуда:— ОПА, ОЧНУЛИСЬ!!! Я ДУМАЛ, ЧТО ВЫ СДОХЛИ!!!!! ТАК ВОТ, ВАША ЗАДАЧА: НАЙТИ ВЫХОД ИЗ ЭТОГО ЛАБИРИНТА, ТАМ НАЙДЁТЕ РОДИТЕЛЕЙ И ВСЕХ ВЗРОСЛЫХ, ПОТОМ Я ОТПРАВЛЮ ВАС ОБРАТНО В ПОЕЗД, БУДТО НИЧЕГО НЕ БЫЛО!!!! ИИИИИИ... СТАРТ!!!Голос исчез. Дети встали и пошли навстречу опасностям. Что было дальше — я не помню, но помню точно, что лабиринт прошли, огромного монстра побороли хитростью (рассказав сказку) и родителей освободили. Потом они начали общаться и, в конце концов, поженились - став взрослыми, конечно. И никогда-никогда не ездили на поездах.P.S. Я писала эту историю, пока ехала в поезде Волгоград — Кисловодск.

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