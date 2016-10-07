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Страшилки

История из поезда

— Ура! Мы едем в Москву! - сказал Ваня.
— Да, сынок, наконец-то мы побываем в другом городе.

Семья за семь лет существования наконец-то выбралась из родного города. Поезд Волгоград — Москва весело катил по рельсам.

Постепенно наступал вечер, а за ним и ночь. Шестилетний Ваня нашёл друга в соседнем купе, девочку Иру. Они играли вместе до ночи - и вот, пора спать.

Наступила ночь. Ваня проснулся от странного грохота. Присев на кушетке, он не увидел своих родителей. Он подумал, что мама смотрит в окно в коридоре, а папа в туалете, и снова уснул. Наутро Ваня снова не увидел родителей. Он тихонько встал и вышел из купе. Никого не было. Вдруг он увидел силуэт, который тихо плыл в сторону комнаты начальника вагона. Силуэт не видел Ваню. Пользуясь возможностью, малыш вскочил в купе и заперся. Потом он взглянул и увидел Иру. Она плакала. Позже выяснилось, что Ира тоже не знала, где её родители. Ребята отправились искать их по всему поезду, но не нашли. И вдруг они увидели силуэт. Они запрыгнули с криками в ближайшее купе, но взрослых там не оказалось. Друзьям стало не по себе. Так они просидели много часов, пока не увидели московский вокзал. Поезд остановился. Ваня и Ира выскочили и побежали к выходу. Но путь им перегородил тот самый силуэт. И внезапно он заговорил:
— Оу, милые детки, так испугались без родителей! Хотите к ним?
— Д-д-д-да, — ответили ребята.
— НУ ТАК ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ!!!!!

Ваня и Ира очнулись в каком-то круге. Над ними висело синее небо. Тот страшный голос раздался из неоткуда:
— ОПА, ОЧНУЛИСЬ!!! Я ДУМАЛ, ЧТО ВЫ СДОХЛИ!!!!! ТАК ВОТ, ВАША ЗАДАЧА: НАЙТИ ВЫХОД ИЗ ЭТОГО ЛАБИРИНТА, ТАМ НАЙДЁТЕ РОДИТЕЛЕЙ И ВСЕХ ВЗРОСЛЫХ, ПОТОМ Я ОТПРАВЛЮ ВАС ОБРАТНО В ПОЕЗД, БУДТО НИЧЕГО НЕ БЫЛО!!!! ИИИИИИ... СТАРТ!!!

Голос исчез. Дети встали и пошли навстречу опасностям. Что было дальше — я не помню, но помню точно, что лабиринт прошли, огромного монстра побороли хитростью (рассказав сказку) и родителей освободили. Потом они начали общаться и, в конце концов, поженились - став взрослыми, конечно. И никогда-никогда не ездили на поездах.

P.S. Я писала эту историю, пока ехала в поезде Волгоград — Кисловодск.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:17
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 13:17 by Sonya_CatПросмотров: 48Комментарии: 3
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Ключевые слова: Поезд силуэт дети лабиринт взрослые родители авторская история

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
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Ну, во - первых, "девочка Ира" - это подруга, а не друг, а во-вторых - "в поездах". На поездах ездят, если внутри мест не хватает, да и вообще у нас как-то не принято. Но я поставлю +. Не знаю, почему.
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#2 написал: зелёное яблочко
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Воот, а Юля говорит что школьники отдыхают.
Я прослезилась от того, что они поженились. Это так трогательно heart_eyes . Зря я в поездах в детстве не ездила.
А развила бы ребёнок сюжет про лабиринт и вовсе было бы замечательно.
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#3 написал: Aksia
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