Несерьёзные вещи

YuliaS Просмотров: 152 Комментарии: 6 +10 14-05-2019, 15:37 by

Добрый день, дорогие читатели. Прошло много времени с моей последней публикации - слава богу, вокруг меня не происходит практически ничего мистического. Но вот сны... Решила рассказать вам немного об них.Буквально недавно, где-то с год назад, я начала замечать, что мои сны иногда сбываются. Нет какой-либо периодичности, нет привязки к местам, людям, нет привязки к ситуации. Просто сначала мне снится сон, а потом он повторяется в точности в реальной жизни.Это был первый мой сон, после которого я немного испугалась. Он был немного странным, где-то глуповатым и неправдоподобным, что часто бывает во снах. Мне приснилось, что я выхожу из дома, и на моих глазах грузовик давит мужчину. Я чётко видела, как из-под грузовика торчит окровавленная рука.Конечно, сон забылся. Но буквально через некоторое время я вижу новость в местном паблике: грузовик задавил мотоциклиста. И я чётко увидела торчащую руку из-под грузовика...Но иногда сны не совсем похожи на реальность.В конце 2018 года снится мне сон, что я еду куда-то с кем-то по сафари-парку (или что-то похожее) и забираю себе львят. На меня нападает львица, и я чувствую, как она кусает мою руку. Я уже отпустила всех львят, но она продолжает нападать.Дня через 3 слышу новость, прогремевшую на всю Россию: львица в цирке напала на маленькую девочку. Я связала это со своим сном. Да, мой сон не похож на то, что произошло, но я думаю, что всё-таки главная фигура в моём сне была львица и я, которой было безумно больно...Иногда сны совсем противоположны по смыслу.Наш город очень маленький, и многие друг друга знают, не лично, но хотя б заочно. Вот и я знаю по имени-фамилии одну девушку, но никогда с ней лично не общалась, иногда заглядывала к ней в инстаграм. Она уже очень давно, сколько я себя помню, встречается с молодым человеком...Как-то забросила я вообще смотреть её инстаграм, даже не вспоминала о ней. И вот однажды снится мне, будто я стала свидетелем небольшой перепалки между ней и её парнем. Девушка плакала и кричала, что отношения ни к чему не ведут, и им пора расставаться, раз нет свадьбы.Я не придала значения вообще этому сну - ну мало ли, что приснится. А потом как-то наткнулась на её подругу в соц.сетях и увидела её фото с невестой. Сначала я эту невесту не узнала, но потом меня как током ударило - это она! Та самая, что кричала в моем сне, что если не будет свадьбы, то они расстаются. Естественно, я удивилась такому стечению обстоятельств (хотя уже не очень), но порадовалась за неё.Ну и та лайтовая (самая беспонтовая) история, из-за которой я почему-то решилась написать сюда. Может, вам покажется, что это вообще самая странная и ничем не примечательная история, но я так не думаю.Есть у меня соседка по дому, которую я также лично не знаю, но имя-фамилию-год рождения примерно знаю. Я часто вижу её, гуляющей с йорком около нашего дома.Тут-то и рассказывать особо нечего: я просто увидела во сне её с собакой (больше ничего не запомнила). Еще сегодня подумала, к чему бы она мне снилась вообще. Но тут вечером в местную группу приходит сообщение, мол, нашлась собака, йорк. По местоположению - около моего дома. "Аа, тогда ясно", - не удивилась я. Порыскала инстаграм, нашла эту соседку и написала нашедшему человеку в личку. Это была её собачка.Да, возможно, мои сны не такие уж и вещие и даже не относятся (почему-то - ну и слава богу) к моим родным. Но для меня это уже удивительно: я не думаю об этих людях с последних двух историй вообще и в момент сна (до, после него) не думала о них. Откуда они берутся в моей голове и почему я вижу что-то с ними связанное? Может быть, интуиция - да. Но раньше такого не было. Откуда взялось?..

Ключевые слова: Сон собака львица цирк авария авторская история

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