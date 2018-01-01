Вещий сонДорогие друзья, часто ли мы задаемся вопросом о том, почему то или иное, что нам снится, пускай косвенно, но случается?
История произошла только что со мной.
Вчера приехала с учёбы в родной город, чтобы встретить Новый год с семьёй. Ехала в поезде шестнадцать часов.
Так как очень устала (30-го декабря я еще училась, были контрольные, рано встала, а тут ещё дорога), то в поезде слегка задремала, хотя спать в поезде совсем не могу.
И снится мне, что захожу в свою комнату, включаю свет, а он не горит. И мама говорит: "Нужно лампочек купить".
Сон-то сном, но вот сейчас я зашла к себе в комнату, включаю свет и... что? Правильно, он не горит. А рядом проходила мама, и она сказала мне фразу, которая прозвучала точь-в-точь как во сне: "Нужно лампочек купить".
Вот так-то вот.
Иногда настолько банальные вещи снятся и сбываются, то что уж говорить о тех, кому снятся важные моменты в жизни!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:40
Сегодня, 02:40 by Yulia 2017Просмотров: 26Комментарии: 0
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