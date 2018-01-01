Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сны

Вещий сон

Дорогие друзья, часто ли мы задаемся вопросом о том, почему то или иное, что нам снится, пускай косвенно, но случается?

История произошла только что со мной.
Вчера приехала с учёбы в родной город, чтобы встретить Новый год с семьёй. Ехала в поезде шестнадцать часов.
Так как очень устала (30-го декабря я еще училась, были контрольные, рано встала, а тут ещё дорога), то в поезде слегка задремала, хотя спать в поезде совсем не могу.
И снится мне, что захожу в свою комнату, включаю свет, а он не горит. И мама говорит: "Нужно лампочек купить".

Сон-то сном, но вот сейчас я зашла к себе в комнату, включаю свет и... что? Правильно, он не горит. А рядом проходила мама, и она сказала мне фразу, которая прозвучала точь-в-точь как во сне: "Нужно лампочек купить".
Вот так-то вот.

Иногда настолько банальные вещи снятся и сбываются, то что уж говорить о тех, кому снятся важные моменты в жизни!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:40
Сегодня, 02:40 by Yulia 2017Просмотров: 26Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Поезд усталость дремота вещий сон лампочки мама авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.