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Странный канал Ashen Brown

Всем привет! Сижу здесь давно, но зарегистрироваться никак не решалась..
Буквально вчера нашла на одной из досок Реддита ссылку на канал Ashen Brown и решила поделиться с вами, так как материал весьма интересный.

Запись #1



В первом видео, автор канала, включив камеру, говорит, что договорился встретиться со своими другом за городом, чтобы кое-что ему показать.
Спустя время, он получает звонок и в конечном счете сообщает — друг не сможет придти. Неожиданно, на пути к месту находит телефон.

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Место, которое хотел показать автор — заброшенный шалаш, в котором, по его словам, были слышны шорохи.

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Запись #2



Придя домой, найденный телефон все же удается включить.
На карте памяти были найдены несколько видео за разный промежуток времени, в основном — за 2016 год!

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Самое последнее видео на телефоне было сделано 04.04.2020, где практически ничего не видно из-за темноты, но отчетливо слышны странные звуки начиная с 20-ой секунды.
В телефоне была найдена и заметка, со списком из нескольких координат (которые были частично скрыты).

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Как отметил автор, эти места находятся возле его города, и в ближайшее время он сможет сходить по первым координатам и проверить, что там находится.

Запись #3



И вот на следующий день выходит новое видео.
Автор следует по координатам, указанным в телефоне, которые приводят его на кладбище!

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Там, около большой ямы, он находит еще один шалаш, напротив которого на дереве висел черный пакет.

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Стоит отметить, что камерой был зафиксирован и странный силуэт.

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Оказалось, что в пакете были чьи-то кости, а еще записка, которая была показана в конце видео.
На ней изображены различные символы в форме перевернутого креста, которые пока расшифровать не удалось.

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Ссылка на канал:
https://www.youtube.com/channel/UC1ClOmsVU0jW7I41xOHim_g

Автор - неизвестен.
Источник.
Всем спасибо, с вами была SkypeUser!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:49
Вчера, 16:49 by SkypeUserПросмотров: 141Комментарии: 0
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Ключевые слова: Странный канал видео видеозапись видеоблог

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