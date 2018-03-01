hakjakhak

пользователль Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:23 by

Я нашла на Youtube странное видео. Даже не помню, как оно ко мне попалось, так как набирала вполне обычные запросы в поисковик. На нём нечто размытое и еле различимые звуки, но как я не вглядываюсь, я не понимаю, что там изображено. В конце пролетает в правую сторону экрана некий объект, напоминающий голову. После просмотра даже стало не по себе, словно я где-то уже видела подобное изображение в своих снах, кошмарах и т.п. Я не спец в видео-редакторах и не смогу сделать раскадровку, поэтому оставляю это на ваш суд.

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