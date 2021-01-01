Сказка о Роберте и чёрте

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Vapiru Просмотров: 146 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:27 by

Давным – давно это было. Жила себе одна деревня спокойно, ни враги её не жгли, ни мор не затронул. И вот послал к ним дьявол слугу своего, чтобы жизнь мёдом не казалась. Чёрт реку отравил и мельницу водяную поломал. Жители прогнать его пытались: и с вилами его гоняли, и водой святой поливали, но все в пустую. А ведь река была для деревни была всем. За пару недель селяне «взвыли» и послали старейшину к барону за помощью.Послал феодал странствующего рыцаря, да не простого -самого Адельмара Твариборца. С ним в деревню прибыл его верный оруженосец по имени Роберт (юнец лет шестнадцати).Рыцаря встретили как полагается и поселили в лучшем доме деревни. И спросили: «когда воин пойдет нечисть прогонять»?«Мне надо отдохнуть с дороги, завтра пойду» – ответил рыцарь, доедая колбаску.На следующий день спросили крестьяне у рыцаря, пойдёт ли он нечисть прогонять? «Не время ещё» – ответил рыцарь и выпил кружку пива. Крестьяне пожали плечами и ушли.На третий день крестьяне пришли к рыцарю и вновь спросили, пойдёт ли воин нечисть прогонять? «Не время» - ответил рыцарь, уводя девушку к себе в комнату.Так рыцарь дурил простой люд еще несколько дней. Тогда крестьяне обозлились, силой они снарядили и приволокли пьяного рыцаря к реке. Роберт побежал за ними. Алкоголь мигом вышел из Адельмара, оглядевшись воин понял, деваться некуда…-Стойте тут и смотрите – надменно сказал Адельмар, входя в воду. -Выходи слуга дьявола на бой честный. – закричал воин, доставая меч.Забурлила река, волнами пошла и вот показался чёрт, весь покрытый тиной и с большими чуть светящимися рогами.- Ну давай поборемся! – сказал чёрт тоненьким голоском и засмеялся.Рыцарь раз взмахнул мечом, отрубил чёрту одну руки, взмахнул еще раз и отрубил вторую, а они заново отросли. В лицо рыцарю ударила струя, и тот плюхнулся в воду. Забулькал воин, забарахтался, а встать не может, доспехи не дают. Роберт побежал к рыцарю на помощь, но чёрт преградил ему дорогу.- Забодаю! – прокричал чёрт и начал размахивать рогами.Парень не растерялся и выпалил.- Ты явно победишь меня, но перед смертью я хочу узнать, можешь ли ты без магии пень рогами выкорчевать? Это моё последнее желание.- Что ж, последнее желание закон! Показывай свой пень!Чёрт и Роберт подошли к пню. Черт фыркнул, встал на четвереньки и упрётся рогами в пень. Затем он попытался из земли его выдернуть. Пыхтел, потел, плевался, но пень остался в земле. Тогда он попытался вынуть рога, но они застряли.- Застрял? – сказал Роберт.- Ага! – сказал черт дергаясь.Тогда Роберт со всей силы пнул черта. Тот громко ойкнул.- Больно значит? Ну теперь мы можем обсудить условия твоей капитуляции.Затем Роберт ударил ещё семь раз и остановился.- В-всё? – робко спросил чёрт.- Не, нога устала сейчас другой бить буду.- Стой! Прошу! – взмолился чёрт.- Ага разбежался.- Я исполню три твоих желания! Только отпусти!- Хм-м хорошо. Слушай внимательно: во-первых, очисти реку – сказал парень и загнул один палец.- Во-вторых почини мельницу- В-третьих э-эх, спаси этого горе рыцаря - парень указал, на уже не барахтающегося Адельмара.- Хорошо, вытаскивай меня- сказал чёрт.- Э-э, нее, сначала желания…Чёрт глубоко вздохнул и его рога засветились ярче. Все нечистоты из воды на землю выплеснулись. Затем починилась мельница. И наконец Адельмара вынесло на берег, тот снял шлем, и вода вытекла из его рта. Роберт подбежал к нему и забрал меч.- Что ж, теперь моя часть уговора - сказал Роберт и замахнувшись ударил по одному рогу, за несколько ударов он срубил его. Затем он отрубил второй.Чёрт встал и попытался на колдовать что-нибудь, но без рогов у него ничего не получилось. Чёрт запаниковал и побежал прочь.После тех событий, Роберт всю свою жизнь посвятил путешествиям и подвигам. Он много кому помог и спас. В той деревне его до сих помнят и чтят. А что до Адельмара, он завял с рыцарством и на последние деньги, открыл небольшую таверну на окраине города.

Ключевые слова: Чёрт рыцарь деревня авторская история

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