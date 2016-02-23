Двойник

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:30

Причина: Стилистика автора сохранена

Estellan Просмотров: 183 Комментарии: 3 +2 Вчера, 22:29 by

Быть может, нас не существует.Слепой художник мир рисует.А там, за гранью бытия,Что жизнь моя, что жизнь твоя...Ко мне вломился гость нежданный.Нет хуже гостя, чем незваный.Ты кто? И как сюда проник?Ты замер предо мной. Двойник!Как в зеркало, в тебя смотрю.И узнаю черту... свою.С одним отличием. Ну что ж,Не в той руке сжимаешь нож.Быть может, это наважденье?Но лишь одно у нас решенье.Чтоб жизнь свою одну продлить,Второго надобно убить.Я не позволю двойникамПорушить моей жизни храм.Откуда взялся ты - не знаю,Но я тебе не проиграю.Я лед и пламя натравлю.Нож выбью. И тебя убью.Иди поближе, враг стоящий,Посмотрим, кто же настоящий.Ты тенью проскользнул вперед.А слева пламя уж ревет.Толчок, рывок. Я на земле.Смотрю в глаза тебе… себе.Взмах. Руку я перехватил.Сдержу ли? Хватит ли мне сил?Двойник оригинал убьет,И сам недолго проживет.Но кто же копия? Кто знает?Одна ошибка все решает.А я не помнил. Ты – не знал,Кто из нас двоих оригинал.Руке несложно соскользнуть,Нож плавно, но вонзился в грудь.И тело - словно дым парящий,Из нас двоих - ты, настоящий.Я только копия. Во векТы настоящий человек.Лишь звезды шепчут мне, маня.Душа. Была лишь у меня...

Ключевые слова: Двойник нож борьба смерть душа авторский стих

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