ДвойникБыть может, нас не существует.
Слепой художник мир рисует.
А там, за гранью бытия,
Что жизнь моя, что жизнь твоя...
Ко мне вломился гость нежданный.
Нет хуже гостя, чем незваный.
Ты кто? И как сюда проник?
Ты замер предо мной. Двойник!
Как в зеркало, в тебя смотрю.
И узнаю черту... свою.
С одним отличием. Ну что ж,
Не в той руке сжимаешь нож.
Быть может, это наважденье?
Но лишь одно у нас решенье.
Чтоб жизнь свою одну продлить,
Второго надобно убить.
Я не позволю двойникам
Порушить моей жизни храм.
Откуда взялся ты - не знаю,
Но я тебе не проиграю.
Я лед и пламя натравлю.
Нож выбью. И тебя убью.
Иди поближе, враг стоящий,
Посмотрим, кто же настоящий.
Ты тенью проскользнул вперед.
А слева пламя уж ревет.
Толчок, рывок. Я на земле.
Смотрю в глаза тебе… себе.
Взмах. Руку я перехватил.
Сдержу ли? Хватит ли мне сил?
Двойник оригинал убьет,
И сам недолго проживет.
Но кто же копия? Кто знает?
Одна ошибка все решает.
А я не помнил. Ты – не знал,
Кто из нас двоих оригинал.
Руке несложно соскользнуть,
Нож плавно, но вонзился в грудь.
И тело - словно дым парящий,
Из нас двоих - ты, настоящий.
Я только копия. Во век
Ты настоящий человек.
Лишь звезды шепчут мне, маня.
Душа. Была лишь у меня...
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:30
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 22:29 by EstellanПросмотров: 183Комментарии: 3
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