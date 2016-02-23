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Стихи

Двойник

Быть может, нас не существует.
Слепой художник мир рисует.
А там, за гранью бытия,
Что жизнь моя, что жизнь твоя...

Ко мне вломился гость нежданный.
Нет хуже гостя, чем незваный.
Ты кто? И как сюда проник?
Ты замер предо мной. Двойник!

Как в зеркало, в тебя смотрю.
И узнаю черту... свою.
С одним отличием. Ну что ж,
Не в той руке сжимаешь нож.

Быть может, это наважденье?
Но лишь одно у нас решенье.
Чтоб жизнь свою одну продлить,
Второго надобно убить.

Я не позволю двойникам
Порушить моей жизни храм.
Откуда взялся ты - не знаю,
Но я тебе не проиграю.

Я лед и пламя натравлю.
Нож выбью. И тебя убью.
Иди поближе, враг стоящий,
Посмотрим, кто же настоящий.

Ты тенью проскользнул вперед.
А слева пламя уж ревет.
Толчок, рывок. Я на земле.
Смотрю в глаза тебе… себе.

Взмах. Руку я перехватил.
Сдержу ли? Хватит ли мне сил?
Двойник оригинал убьет,
И сам недолго проживет.

Но кто же копия? Кто знает?
Одна ошибка все решает.
А я не помнил. Ты – не знал,
Кто из нас двоих оригинал.

Руке несложно соскользнуть,
Нож плавно, но вонзился в грудь.
И тело - словно дым парящий,
Из нас двоих - ты, настоящий.

Я только копия. Во век
Ты настоящий человек.
Лишь звезды шепчут мне, маня.
Душа. Была лишь у меня...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:30
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 22:29 by EstellanПросмотров: 183Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Двойник нож борьба смерть душа авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 22:30
+2
Онлайн
Группа: Редакторы
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Публикаций: 139
Комментариев: 1 095
Класс! На одном дыхании прочла! Плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Tigger power
Вчера, 23:37
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 219
Печально и очень красиво!++++++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
#3 написал: Estellan
Вчера, 23:55
0
Группа: Активные Пользователи
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Комментариев: 566
Lynx
Не ругайте пианиста, он играет как умеет.))
Не получилось полностью описать сон, увы. Вышло бы около 18 листов. Пришлось ужимать.
Спасибо Вам от автора-недоучки.

Tigger power
Благодарю Вас.
Сказки у меня всегда не столь ужасно получались. Особенно по снам))


Правда было:
А я не помнил. Ты – не знал,
Кто из нас двух оригинал.
Не совсем красиво, конечно.
Зарегистрирован: 23.07.2015
     
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