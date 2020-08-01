Лёгкий способ стать Богатырём
— Щитом прикройся! — кричал Богатырь, сидя на бревне. — Уклоняйся! Влево, влево уходи! Да чтоб тебя!
Ученик Богатыря, получив от Чудища лапой, пролетел несколько метров и шлёпнулся рядом с бревном.
— Мне кажется рано мы пришли, — пробормотал он, пытаясь встать на ноги, — я ещё не готов.
— Кто из нас учитель, ты или я? — усмехнулся Богатырь. — Раз я сказал, что ты готов, значит готов. Ещё раз.
— Может не надо?
— Спорить вздумал? Твой отец, когда тебя мне передавал, что сказал?
— Слушаться и не перечить.
— То-то же. Ещё раз.
Через пару минут Ученик шлёпнулся обратно.
— Не получается, — пробормотал он, не открывая глаз. — Оно очень сильное, и у меня совсем нет опыта в сражениях с такими Чудищами.
— Не получается! — фыркнул Богатырь. — Я сколько раз говорил, что настоящий богатырь никогда не сдаётся?
— Ни разу.
— Ты просто плохо меня слушал. Ещё раз!
Ученик поднялся на ноги, подобрал меч и бросился в бой. Через минуту он вновь упал возле бревна.
— Хорошо! — похвалил Богатырь. — Очень хорошо! Ещё немного и ты его одолеешь.
— У меня всё болит, — прохрипел Ученик, — я его даже не ударил ни разу.
— Ты просто не веришь в себя.
— Я просто не готов, говорю же! Рано мы пришли. Я только три дня в учениках, а вы меня уже сражаться отправляете.
— Три дня! — Богатырь поднял вверх указательный палец. — Да за три дня чему угодно научиться можно!
— Может быть, — пожал плечами Ученик. — Только первый день вы с моим отцом отмечали принятие меня в ученики, второй день вам было плохо, а на третий мы сюда пришли. Когда я научиться должен был? И чему?
— Не смей ставить под сомнение мою программу обучения! Помнишь, как написано: «Не ропщите на своего учителя!»?
— Там не так написано.
— Опять спорить? Да я тебя... Ещё раз!
Ученик вздохнул, встал на ноги и понуро поплёлся на Чудище, забыв взять меч. Подойдя поближе, Ученик пнул его ногой по лапе и зажмурился. Чудище завыло страшным голосом, задрожало, задёргалось и упало на землю, схватившись за ударенную лапу, после чего издохло, высунув язык из пасти.
— Это чего это? — удивлённо пробормотал Ученик. — Я что, справился?
— Неужели ты сомневался в моих преподавательских способностях? — насмешливо спросил Богатырь, вставая с бревна. — Я же сказал, что ты готов.
Подойдя к Чудищу и попинав его ногой, Богатырь одобрительно кивнул и похлопал Ученика по плечу.
— Поздравляю, Богатырь.
— Ну и дела, — Ученика распирало от радости. — Я справился! И теперь я Богатырь!
— Верно, — кивнул Богатырь, — я в тебе ни секунды не сомневался. Только увидел и сразу понял — это настоящий богатырь. Потому и повёл тебя сразу сюда, чтобы и ты это понял.
Ученик смахнул слёзы счастья и вынул из-за пазухи мешочек.
— Спасибо вам огромное, — сказал он. — Это вторая часть за обучение, отец велел отдать, как закончим. Вот он удивится, как быстро я вернулся!
Богатырь убрал мешочек в карман, а из другого вынул свёрнутый лист бумаги.
— Заслуженный сертификат Богатыря, — сказал он, протягивая его Ученику. — Держи. Беги, обрадуй всех.
Ученик схватил сертификат, пробормотал слова благодарности и бросился бежать.
— Сертификат богатыря! — усмехнулось Чудище, открывая глаза. — Неужели никто не понимает, что сертификат не добавляет им сил и способностей?
— А им это и не нужно, — ответил Богатырь, вытаскивая мешочек, — им главное подпись с печатью — они его на стенку повесят и хвастаться всем будут. А другие будут завидовать и своих сыновей ко мне отправлять. Чтобы как все.
Отсчитав половину монет, он протянул их Чудищу.
— Их даже проверять никто не будет. Сертификат же. Подписанный. Бумажки стали ценить больше, чем людей.
— Куда катимся! — без капли грусти усмехнулось Чудище. — А если кому-то всё же взбредёт в голову на Чудище пойти?
— Богатырское ремесло — занятие опасное, — пожал плечами Богатырь. — Всякое случается, в том числе и поражение, это никого не удивит. Но они всё равно не пойдут — что-то мне подсказывает, что они и сами всё понимают.
Автор - Роман Седов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:18
Сегодня, 10:18 by Сделано_в_СССРПросмотров: 15Комментарии: 0
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