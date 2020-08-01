Лёгкий способ стать Богатырём

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 15 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:18 by

— Щитом прикройся! — кричал Богатырь, сидя на бревне. — Уклоняйся! Влево, влево уходи! Да чтоб тебя!Ученик Богатыря, получив от Чудища лапой, пролетел несколько метров и шлёпнулся рядом с бревном.— Мне кажется рано мы пришли, — пробормотал он, пытаясь встать на ноги, — я ещё не готов.— Кто из нас учитель, ты или я? — усмехнулся Богатырь. — Раз я сказал, что ты готов, значит готов. Ещё раз.— Может не надо?— Спорить вздумал? Твой отец, когда тебя мне передавал, что сказал?— Слушаться и не перечить.— То-то же. Ещё раз.Через пару минут Ученик шлёпнулся обратно.— Не получается, — пробормотал он, не открывая глаз. — Оно очень сильное, и у меня совсем нет опыта в сражениях с такими Чудищами.— Не получается! — фыркнул Богатырь. — Я сколько раз говорил, что настоящий богатырь никогда не сдаётся?— Ни разу.— Ты просто плохо меня слушал. Ещё раз!Ученик поднялся на ноги, подобрал меч и бросился в бой. Через минуту он вновь упал возле бревна.— Хорошо! — похвалил Богатырь. — Очень хорошо! Ещё немного и ты его одолеешь.— У меня всё болит, — прохрипел Ученик, — я его даже не ударил ни разу.— Ты просто не веришь в себя.— Я просто не готов, говорю же! Рано мы пришли. Я только три дня в учениках, а вы меня уже сражаться отправляете.— Три дня! — Богатырь поднял вверх указательный палец. — Да за три дня чему угодно научиться можно!— Может быть, — пожал плечами Ученик. — Только первый день вы с моим отцом отмечали принятие меня в ученики, второй день вам было плохо, а на третий мы сюда пришли. Когда я научиться должен был? И чему?— Не смей ставить под сомнение мою программу обучения! Помнишь, как написано: «Не ропщите на своего учителя!»?— Там не так написано.— Опять спорить? Да я тебя... Ещё раз!Ученик вздохнул, встал на ноги и понуро поплёлся на Чудище, забыв взять меч. Подойдя поближе, Ученик пнул его ногой по лапе и зажмурился. Чудище завыло страшным голосом, задрожало, задёргалось и упало на землю, схватившись за ударенную лапу, после чего издохло, высунув язык из пасти.— Это чего это? — удивлённо пробормотал Ученик. — Я что, справился?— Неужели ты сомневался в моих преподавательских способностях? — насмешливо спросил Богатырь, вставая с бревна. — Я же сказал, что ты готов.Подойдя к Чудищу и попинав его ногой, Богатырь одобрительно кивнул и похлопал Ученика по плечу.— Поздравляю, Богатырь.— Ну и дела, — Ученика распирало от радости. — Я справился! И теперь я Богатырь!— Верно, — кивнул Богатырь, — я в тебе ни секунды не сомневался. Только увидел и сразу понял — это настоящий богатырь. Потому и повёл тебя сразу сюда, чтобы и ты это понял.Ученик смахнул слёзы счастья и вынул из-за пазухи мешочек.— Спасибо вам огромное, — сказал он. — Это вторая часть за обучение, отец велел отдать, как закончим. Вот он удивится, как быстро я вернулся!Богатырь убрал мешочек в карман, а из другого вынул свёрнутый лист бумаги.— Заслуженный сертификат Богатыря, — сказал он, протягивая его Ученику. — Держи. Беги, обрадуй всех.Ученик схватил сертификат, пробормотал слова благодарности и бросился бежать.— Сертификат богатыря! — усмехнулось Чудище, открывая глаза. — Неужели никто не понимает, что сертификат не добавляет им сил и способностей?— А им это и не нужно, — ответил Богатырь, вытаскивая мешочек, — им главное подпись с печатью — они его на стенку повесят и хвастаться всем будут. А другие будут завидовать и своих сыновей ко мне отправлять. Чтобы как все.Отсчитав половину монет, он протянул их Чудищу.— Их даже проверять никто не будет. Сертификат же. Подписанный. Бумажки стали ценить больше, чем людей.— Куда катимся! — без капли грусти усмехнулось Чудище. — А если кому-то всё же взбредёт в голову на Чудище пойти?— Богатырское ремесло — занятие опасное, — пожал плечами Богатырь. — Всякое случается, в том числе и поражение, это никого не удивит. Но они всё равно не пойдут — что-то мне подсказывает, что они и сами всё понимают.Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Богатырь ученик Чудище программа обучения сертификат богатырское ремесло не такая сказка

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