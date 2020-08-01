Добро пожаловать в Тридевятое Царство, или Глупые шутки Бабы-Яги

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:06

Сделано_в_СССР Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:06 by

— Какая скудная у тебя, бабуля, обстановка! — Рыцарь, поджав губы, осматривал избушку. — Как можно так жить?— Недавно в наших краях? — усмехнулась Баба-Яга. — Везёт тебе, что я вашего брата не люблю — слишком сильный привкус плесени.— Смешно шутишь, бабуля. Не страшно тебе одной посреди леса-то жить?— Мне? Ты вокруг посмотри: избушку даже птицы за милю облетают. Не возникает вопросов по этому поводу?— Ох и самомнение же у вас! — засмеялся Рыцарь, садясь на лавку. — Пару часов назад встретил одного здоровенного юношу. Разговорились — на Чудище идёт! Один! Без доспехов, без меча — одна лишь толстая ветка в руках. Спрашиваю, когда остальные воины подойдут, и по глазам его вижу, что не понимает, о чём я говорю. Меня с собой звал, чтобы я посмотрел, как он Чудище одолеет — да только что я, не видел, что ли, как Чудища людей бьют? Дурачок, что с него взять.— Про Богатырей тоже не слыхал, — пробормотала под нос Яга. — Что же, объясню тебе, что тут к чему. Но сначала вот что — помнишь, в какую сторону тот юноша пошёл?— Помню.— Догони его и иди с ним к Чудищу. Дело в том, что это — прекрасная Царевна, проклятая тем самым Чудищем.— В самом деле? — заинтересовался Рыцарь. — А он, в смысле она, ничего об этом не сказала.— Это из-за проклятья, — объяснила Яга, — никак она не может рассказать правду, кто она на самом деле. И спрашивать её об этом нельзя, иначе проклятье её погубит.— А что же тогда нужно делать?— Нужно идти с ней к Чудищу и ждать, пока она его одолеет. А как только Чудище на землю упадёт — тут же поцеловать. И проклятье сразу разрушится!— Ух ты! — удивился Рыцарь. — Так просто? А чего же с ней до сих пор никто не пошёл?— Боятся, — развела руками Яга. — Чудище, как-никак.— Невероятно! Царевна-то красивая?— Ослепительной красоты девица. А как богат её отец-Царь!Рыцарь счастливо хлопнул в ладоши и пошёл к двери:— Так и знал, что мне здесь понравится! Увидимся, бабуля!Яга села у окошка и хитро улыбнулась вслед убегающему Рыцарю.***Богатырь шёл по тропинке через лес, насвистывая песенку, как вдруг услышал шаги за спиной.— Передумал-таки? — усмехнулся он, увидев запыхавшегося Рыцаря. — Или мимо бежишь?— К тебе, — улыбнувшись, ответил Рыцарь. — Как ты? Не устал идти?— Да нет, — Богатырь недоумённо посмотрел на Рыцаря. — От чего тут уставать: я всего-то миль десять прошёл.— Это хорошо. Но ты если устанешь, обязательно мне скажи, ладно?Богатырь почесал затылок:— Эм. Ладно. Пошли.Закинув дубину на плечо, Богатырь пошёл дальше через лес. Рыцарь шёл рядом, довольно улыбаясь.— Ветка не тяжёлая? — спросил он. — Хочешь я её понесу?— Дубина-то? — удивился Богатырь. — Да нет, как пёрышко. Чего тебе-то её нести?— Ну тебе ведь так легче будет, — сказал Рыцарь. — Нам ещё далеко идти? Можем отдохнуть, если хочешь.— Да чего ты заладил-то? Не хочу я отдыхать!— Хорошо, хорошо! Как скажешь. Но если что — я рядом.— Да я вижу, что рядом, — Богатырь остановился и наморщил лоб. — Это ещё что такое?Прямо на тропе лежал здоровенный валун.— Не бойся, это всего лишь камушек, — улыбнулся Рыцарь. — Его можно просто обойти.— Я вижу, что камушек. Мы-то обойдём, а если старушка какая тут идти будет? Сойдёт с тропы, споткнётся о ветку и упадёт. Нехорошо это. Подержи-ка.Сунув Рыцарю в руки дубину, Богатырь поплевал на ладони, обхватил валун и поднял его над землёй.— Ты чего? — запричитал Рыцарь. — Тебе нельзя такие тяжести носить, ты же… Давай я помогу!Богатырь, отбросив валун в сторону, отряхнул ладони о рубаху:— Готово. Чего ты там говорил?Рыцарь хлопал ресницами, открыв рот от удивления.— Почти пришли уже, — сказал Богатырь, забирая дубину. — Позади держись, чтоб не зацепило.Через несколько минут они вышли к пещере, перед которой сидело Пучеглазое Чудище. Увидев Богатыря, Чудище заметалось, ещё сильнее выпучив глаза от страха.— Только попробуй убежать! — грозно закричал Богатырь. — Я всё равно тебя найду, ты меня знаешь.Чудище замерло и тяжело вздохнуло. Богатырь подошёл ближе и помахал дубиной:— Значит, «Богатырей на кашу, власть Кощею»?— Я такого не писал, — затряслось Чудище.Богатырь нахмурился. Чудище всхлипнуло:— Извините, пожалуйста.— Извиняю, — кивнул Богатырь, опустив дубину на голову Чудища. — Научили дурака грамоте: это же надо додуматься — под такими словами свою подпись оставить! Э-э-э! Ты чего это удумал?— Да так надо! — суетился Рыцарь, безуспешно пытаясь вырваться из рук Богатыря. — Пусти!— Не пущу, — ответил Богатырь. — Ты чего делаешь?— Проклятье с тебя снять хочу!— Какое ещё проклятье?— Которое на тебя наложило это ужасное Чудище! — воскликнул Рыцарь. — Неужели ты не хочешь снова стать прекрасной Царевной? Ой!Богатырь лёгким щелчком отправил Рыцаря на землю, взял дубину и нахмурился:— Давай-ка с самого начала — о какой Царевне речь?Рыцарь, убедившись, что Богатырь не погиб, вздохнул и рассказал о своём разговоре со странной бабулей, которая живёт в одиноком домике посреди леса.— Я только вчера сюда приехал, — виновато сказал Рыцарь. — Мало ли, я ведь ещё ничего не знаю. Помоги встать.Богатырь протянул руку и поднял Рыцаря на ноги.— Благодарю, — сказал Рыцарь, отряхиваясь. — Может, всё же стоит попробовать? Ну, с проклятьем, вдруг ты из-за него и не помнишь...Договорить он не успел: Богатырь, нахмурившись, стукнул Рыцаря по голове, воткнув его по шею в землю. Вдалеке раздался заливистый старушечий смех.— Добро пожаловать в Тридевятое Царство! — усмехнулся Богатырь. — Ну Яга, ну шутница! Столько лет, а всё туда же. Жди, скоро в гости к тебе зайду. Вместе посмеёмся.Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Рыцарь Баба-Яга Царевна Чудище Богатырь шутка не такая сказка

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