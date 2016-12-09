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Сказки / Творческие истории

Пятничная рассказявка №227 - Странная сказка

Однажды в самой обычной семье родилась принцесса. Ну, сначала никто не подозревал, что она принцесса. Ребёнок и ребёнок. Золотые кудряшки, голубые глаза, бантики, косички. Но принцесса росла, и родители начали что-то подозревать. Да и родственники с соседями шептаться начали.
— Нет, вы только посмотрите на неё! Это же неприлично! - Говорила соседка с третьего этажа. - Куда смотрят родители?

— Может вам купировать её? - После третьей рюмки спрашивал дядя Петя, заядлый собачник.

— Рисует она, поет, - шипела дальняя родственница из Челябинска, - к жизни надо готовиться, а не ерундой заниматься. Так и останется дурой без профессии.

Родители жалели девочку, одёргивали её. Но вы пробовали остановить принцессу? Бесполезно. Мама стала таскать её по врачам, невропатологам всяким и бабкам-знахаркам. А школьный психолог, посмевший заявить что “это нормально”, был обруган и низведен в разряд “дураков”.

Общими усилиями, а также содействием районного педиатра, принцессу закодировали. И стала она обычной. Начала смотреть телевизор, интересоваться мальчиками, курить тайком за школой и делать маникюр.

А в другой семье, тоже самой обычной, родился рыцарь. Это ничего, что худенький и субтильный. И очки минус три не помеха, если дерёшься за правду. Не мог терпеть рыцарь, когда обижают слабых. Пусть и был бит много раз, но против натуры пойти не мог.

Его папа ничего не понимал в рыцарях. Зато понимал в жизни. И отвёл сына в секцию по боксу. Бить его, пусть и не сразу, перестали. А на районе королевства, где он жил, стали даже уважать. Потому что если у тебя отличный хук справа, а в сердце благородство, то даже злой гопник-назгул с тобой за руку здоровается.

И вот как-то раз они встретились. Закодированная принцесса и рыцарь. Начали встречаться, что и не удивительно. Как чувствовали друг друга.

Родня обрадовалась - не передать. Всё распланировали, гостей на свадьбе рассадили, кто что дарит расписали, банк для взятия ипотеки подобрали, имена для первых трёх детей выбрали…

А рыцарь возьми да и раскодируй принцессу. Не поцелуем, конечно, это же не колдовство было. Но сумел, умничка.

Не успела родня опомниться, как свалила наша парочка подальше от них. Она на художника пошла учиться, а он на палеонтолога. Чуть троюродную тётку из Челябинска до инфаркта не довели.

— Да кому это надо, - плевалась она в телефонную трубку, - не профессия, а пшик. Говорила же, отдавайте быстрей на бухгалтера.

Только лет через пять смотрят, а у принцессы персональная выставка в Лондоне. Как раз после того, как она со своим рыцарем съездила на раскопки на Суматру.

Смирилась родня. Родители в гости ездят. Хвастаются.

— Я говорил, купировать надо, - после пятой рюмки нет-нет да и вспомнит собачник дядя Петя. За что регулярно и получает от отца принцессы горяченьких.

А недавно у наших героев родились близнецы. Тоже принцесса и тоже рыцарь. Но кодировать их точно никто не будет, это я вам обещаю.


Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 12:46 by ЛетягаПросмотров: 87Комментарии: 4
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Ключевые слова: Принцесса рыцарь родители собачник родственники рассказявка

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