Ох и трудна жизнь у нечисти

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:21

Причина: Стилистика автора сохранена

Fro Просмотров: 83 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 12:21 by

- А-а-ах, - пожилая женщина тяжело вздохнула. Выглядела она явно уставшей. - Как же они все мне надоели.- Что на этот мур-р-раз? Приворот, порча или, может, что-то новенькое?- Если бы! Очередная бабенка, желающая узнать, изменяет муж ей или нет.- Эх, люди вконец ума лишились, - сделал вывод большой и невероятно, словно после удара током, лохматый кот.- И не говори. Достали уже! Раньше хоть о помощи просили. От хвори избавить, а сейчас? Привороты, в основном, там всякие. И ладно еще, когда бабы, но ведь в последнее время и мужики заходят. Мужики, чтоб им пусто было! Вот как раньше хорошо было: бабы-красавицы, а не как клоуны... с этой своей косметикой, да и мужики-богатыри, а не те тюфяки и нюни, что сейчас! А теперь? Кошмар просто!- Ну, просят же иногда действительно о помощи. Вот месяц назад приходили, просили избавить от рака. Хм, рак. Кто вообще придумал такую противную заразу в честь речного обитателя назвать?- Не знаю. Это ж ты у нас кот ученый, - с явной издевкой сказала Яга.- Баюн! Я - кот БАЮН! Чтоб этого поэта. "Идет направо — песнь заводит, налево — сказку говорит" он написал, а вот, что песней или сказкой усыплю, а потом сожру, - как-то умолчал! Да меня ж теперь людишки не боятся совсем, - негодовал лохматый.- Ага, будто мыши не боятся кота.- Ой, не напоминай. Ты бы видела этих городских котов. Бродяги еще ладно, но вот домашние… прилизанные, ухоженные, мышей боятся, еду не сами добывают, а у хозяев вымаливают, ладно бы вкусняшки, вроде молочка, но нет же, еду, постоянно!Тьфу. А главное - тупые как пробки. Ладно еще, когда за шариком каким или бантиком гонялись, а тут лазерные указки какие-то! И еще удивляются: вроде поймал, а нет нигде. Конечно, как ты поймаешь? Это ж свет! Ой, ну тупы-ы-е! Куда же катится кошачье племя?От обсуждения их отвлек стук в дверь.- Ждешь гостей, Яга?- Да вроде нет, наверное. Ох, старая я стала, совсем памяти нет.- Ты это уже лет триста говоришь. Иди... открывай, гости ждут.- Вот шел бы ты, да сам бы и открыл, а у меня нога больная, помог бы бабке.- Я б помог, но вот рук нет, только лапы.- Молоко и сливки таскать руки, значит, не нужны, а тут?..- Открываю. Батюшки, какие нелюди! Сам Леший. Ты в гости али по делу?- По делу, Яга. Помощь твоя нужна. Леса не боятся совсем. Я зверьем пугал и в болотах топил, а они...- Опять тайгу твою рубить хотят? Вот видишь, блохастый, я уже и хворь на них насылала и чего похуже, а они не уходят.- Я не блохастый! Это во-первых, а во-вторых, чего вы хотели? Им теперь деньги важнее жизни. Вспомните Кощея. Жил себе, уж несколько веков и никого не трогал, и тут - бац, древний дворец, видите ли, нашли. Его самого выперли, а как прознали, что у него горы золота, так налоги какие-то требовать стали, родственники какие-то появились. Он их всех и мором, и хворью, и чем только не гнал, так возвращаются. Не те, так другие. А Горыныч. Раньше его все людишки боялись, а щас что?Понапридумывали всяких пушек и чего еще страшнее, так он, бедный, от них по пещерам теперь прячется.- Да уж. Тяжелые для нас времена настали. Будь он неладен... этот двадцать первый век. Ладно, деревяшка, пошли. Посмотрим, что с бедою твоей можно сделать.Дверь захлопнулась, и один лишь старый кот остался в избушке на курьих ножках, которая уже не бегает больше. Некуда бежать, вот и вросла ножками в землю.

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