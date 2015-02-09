Упырь

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:45

Шарлотта Корде Просмотров: 41 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 17:45 by

Жила-была в одной деревне молодая девушка Марья. Хорошая девка, работящая, умная, веселая, только собой не больно-то видная. Оттого парни все обходили ее сторонкой. Бывает, соберутся парни с девками, шутят, смеются, а на Марью и не глядит никто.Вот, раз услышала она, что в соседнем селе ярмарка будет и гулянье для молодежи. Мать и велела ей пойти.Пришла Марья, думает, и все равно никто не нее не поглядит. Но тут подходит к ней молодой парень. Да такой из себя весь ладный и красивый.И давай за Марьей ухаживать: и плясать ее повел, и ленту для волос в подарок купил, и нашептывал всякое. Сказывал парень про себя, что работает он приказчиком в дальнем селе.Ну, как поздно стало, пошла Марья с другими девками домой. Те все шутят с нею, с новым кавалером поздравляют. Марья и сама очень рада. А только думает: придет ли он завтра иль нет?И на другой день были гулянья. Только Марья приходит, а тот приказчик тут как тут, любезничает больше прежнего, и подносит ей с поклоном серьги. Пока отошел он в сторонку, тут все другие девки давай Марье советовать такого парня не упускать. Но только вечером чтоб непременно проследить за ним, где живет. А то, дескать, иные и женатые на гулянки такие ходят, молодых девок смущают.Вот, как поздно стало, Марья только притворилась, что идет домой.А сама тихонько по дорожке прокралась за своим кавалером. И вот видит, идет, идет он по тропинке. Но только не в село какое, а прямо к старой церкви у дороги. Марья подкралась и в окно заглянула.И вот видит: в церкви-то гроб стоит. Так приказчик подошел, открыл крышку, вытащил оттуда мертвую руку и давай ее обгладывать...Ни жива, ни мертва, кинулась Марья домой. Никому ничего не сказала, всю ночь дрожала от страха.На другой день мать видит, что она на гулянье не собирается. И говорит ей мать, чтоб пошла непременно.Марья ей сказать, что видела, побоялась, а других отговорок мать не слушает, только сердится: "Старой девой остаться хочешь, что ли?"Вот, по приказу матери, пошла Марья на гулянье снова, а сама боится, думает: "Может, не придет?"Но тут приказчик давешний появляется, и такой же веселый, как обычно, зубами блестит, зовет ее поплясать.Будто вчера ей все почудилось.Тут он отводит ее в сторону, да затевает с нею шутейный разговор, и так себя держит, что она уж почти поверила, что ей все пригрезилось. И тут парень-то ее на ушко и спрашивает тихонько:- А что ты, Марьюшка, вчера в церкви видела?- Ничего не видела! - отвечает она.Усмехнулся приказчик и говорит:- Каждый день дарил я тебе подарочки и сегодня без подарка не оставлю: сегодня вечером умрет у тебя бабушка!Испугалась Марья, кинулась домой со всех ног. Прибегает, а в доме плач, и бабушка ее лежит мертвой.Вот, сидит ночью Марья у тела, плачет, вдруг слышит, за окном кто-то скребется. И слышит голос:- Что, хорош ли подарочек мой? Что вечером в церкви видела, Марья?- Ничего не видела! -отвечает девка со страху.- Ну, так прими от меня еще один подарочек: умрет у тебя и мать.Испугалась девка, кинулась к матери - а та мертвая лежит.Схоронили их.Сидит раз Марья вся в слезах, а упырь -то в окно скребется и говорит:- Завтра я за тобой приду. Настал твой черед.Вот, на следующий вечер приходит упырь, скребется и говорит:- Готова ль, Марья? Я за тобою пришел. Ну, что ты в церкви видела?Не знал он, что Марья к знахарке ходила и все, как она велела, сделала.Вот выходит Марья на крыльцо, что-то в руке держит, что-то жует. Удивился упырь.- Что в руке держишь, что жуешь? - спрашивает.- Могильную землю держу, могильную землю ем, - отвечает ему Марья. - А в церкви я видала, как ты мертвое тело жрал!И бросила гость земли прямо в морду упыря. Завыл упырь и наутек пустился, потому что они такого не выносят.Утром мужики пошли по его следу, нашли пещеру, где он обычно укрывался, и вбили ему в сердце осиновый кол. Так он больше и не вернулся.

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