ЗлоЗло прячется ночью во мраке,
По кладбищу вечно бродя.
Нам спать не дает и пугает
До дрожи, до пота со лба.
Есть много в его арсенале.
Хитро и нежно любя,
Сведет оно нас с ума.
Оно порождение ада,
Ему ведь подвластна вся тьма.
Все тайны людские открыты,
Соблазн перед ним так велик.
Зло будет всегда и повсюду,
Но все же добро победит...
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:10
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 18:10 by qqq666Просмотров: 208Комментарии: 0
Ключевые слова: Зло ночь страх тайна смерть авторский стих