Зло

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:10

Причина: Стилистика автора сохранена

qqq666 Просмотров: 208 Комментарии: 0 +2 Вчера, 18:10 by

Зло прячется ночью во мраке,По кладбищу вечно бродя.Нам спать не дает и пугаетДо дрожи, до пота со лба.Есть много в его арсенале.Хитро и нежно любя,Сведет оно нас с ума.Оно порождение ада,Ему ведь подвластна вся тьма.Все тайны людские открыты,Соблазн перед ним так велик.Зло будет всегда и повсюду,Но все же добро победит...

Ключевые слова: Зло ночь страх тайна смерть авторский стих

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