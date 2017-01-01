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Стихи

Зло

Зло прячется ночью во мраке,
По кладбищу вечно бродя.
Нам спать не дает и пугает
До дрожи, до пота со лба.

Есть много в его арсенале.
Хитро и нежно любя,
Сведет оно нас с ума.
Оно порождение ада,
Ему ведь подвластна вся тьма.

Все тайны людские открыты,
Соблазн перед ним так велик.
Зло будет всегда и повсюду,
Но все же добро победит...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:10
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 18:10 by qqq666Просмотров: 208Комментарии: 0
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Ключевые слова: Зло ночь страх тайна смерть авторский стих

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