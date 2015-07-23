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Криптозоология

Имитатор

Не так давно мне захотелось создавать своих монстров, ну рисуя их в приложении поинт. И потом начал выкладывать их на свой facebook. Ну дела шли так себе, в основном 2-3 репоста, и так я трёх монстров придумал. Мостовик, Блогер, и наш сегодняшний герой - Имитатор.

Имитатор, то такое странное существо, внешне похожее на белёсого гуманоида. Никто не знает кем он является. Высота монстра где-то 1, 5 метра, но он обычно перемещается на четырёх лапах. Монстр обрёл такое название потому, что во время охоты, он превращается в какого-то из твоих близких, имитирует их голос и внешний вид. Он обычно стучится в дверь или ходит под окнами поздно ночью, перед домами, где люди ещё не спят. Он умоляет, рычит и буквально делает всё, чтобы люди его пустили. Он искусно может изображать ваших близких, но всё же кое по чему вы можете отличить его от своих близких: даже если он максимально хорошо изображает ваших родственников, кончики его пальцев всегда остаются сероватыми. Но чаще всего его безоговорочно пускают в дом, и тех к кому приходила данная тварь, больше после того никогда больше не видят. Что происходит с людьми после встречи с ним, никто не знает.

Монстр обычно искусно скрывается, потому очень сложно определить, где он прячется днём. Он часто сменяет место нахождения, что делает его поимку или устранение крайне сложным. Тем более что он всегда может прикинуться человеком, и тогда будет уже очень сложно справиться с монстром. Днём монстр сит и только с наступлением темноты он выходит на охоту. Иногда, с определённых ракурсов, кажется, что это огромный белый паук на четырёх лапах, так как его конечности длинные и тонкие, а туловище маленькое.
Когда тварь прикидывается человеком, понять что это он, можно по записям с видеокамер, так как на них видно истинный вид монстра.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 09:38
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 09:37 by Prochor AlexeevПросмотров: 165Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Чудовище монстр двойник авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 09:39
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2159|0)
Публикаций: 252
Комментариев: 2 888
Короче, шифтер. Или двойник. Ну или один из подвидов оборотней.
Думаю, с иллюстрацией пост был бы информативней.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#2 написал: ARTEMIDA
Вчера, 09:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1480|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 047
Давайте уже новый арт, хотим лицезреть имитатора smiley
Зарегистрирован: 27.02.2016
   
#3 написал: Prochor Alexeev
Вчера, 09:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 324
Цитата: Estellan
Короче, шифтер. Или двойник. Ну или один из подвидов оборотней.
Думаю, с иллюстрацией пост был бы информативней.


Хотел загрузить, но почему-то не получилось. Можете посмотреть на моем Фейсбуке.
Зарегистрирован: 1.04.2021
 
#4 написал: Estellan
Вчера, 10:38
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2159|0)
Публикаций: 252
Комментариев: 2 888
Prochor Alexeev
Скорей всего сайт просто не читает формат фб. Тут или загружать с рабочего стола, но название должно быть латиницей. Или перезаливать на хостинг со стандартным разрешением типа .jpg/jpeg/gif и т.д.и вставлять ссылкой.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:32
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 125
Комментариев: 6 655
Ко мне стучатся в дверь.
— Быстро, пальцы мне кажи!

И при чём тут криптозоология? 487
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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