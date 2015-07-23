Имитатор

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 09:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

Prochor Alexeev Просмотров: 165 Комментарии: 5 +2 Вчера, 09:37 by

Не так давно мне захотелось создавать своих монстров, ну рисуя их в приложении поинт. И потом начал выкладывать их на свой facebook. Ну дела шли так себе, в основном 2-3 репоста, и так я трёх монстров придумал. Мостовик, Блогер, и наш сегодняшний герой - Имитатор.Имитатор, то такое странное существо, внешне похожее на белёсого гуманоида. Никто не знает кем он является. Высота монстра где-то 1, 5 метра, но он обычно перемещается на четырёх лапах. Монстр обрёл такое название потому, что во время охоты, он превращается в какого-то из твоих близких, имитирует их голос и внешний вид. Он обычно стучится в дверь или ходит под окнами поздно ночью, перед домами, где люди ещё не спят. Он умоляет, рычит и буквально делает всё, чтобы люди его пустили. Он искусно может изображать ваших близких, но всё же кое по чему вы можете отличить его от своих близких: даже если он максимально хорошо изображает ваших родственников, кончики его пальцев всегда остаются сероватыми. Но чаще всего его безоговорочно пускают в дом, и тех к кому приходила данная тварь, больше после того никогда больше не видят. Что происходит с людьми после встречи с ним, никто не знает.Монстр обычно искусно скрывается, потому очень сложно определить, где он прячется днём. Он часто сменяет место нахождения, что делает его поимку или устранение крайне сложным. Тем более что он всегда может прикинуться человеком, и тогда будет уже очень сложно справиться с монстром. Днём монстр сит и только с наступлением темноты он выходит на охоту. Иногда, с определённых ракурсов, кажется, что это огромный белый паук на четырёх лапах, так как его конечности длинные и тонкие, а туловище маленькое.Когда тварь прикидывается человеком, понять что это он, можно по записям с видеокамер, так как на них видно истинный вид монстра.

Ключевые слова: Чудовище монстр двойник авторская история

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