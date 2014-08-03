Художник превратил любимых детских мультперсонажей в монстров, которые станут ночным кошмаром любого

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 48 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 07:34 by

Какой был ваш любимый мультипликационный персонаж из детства? Кто бы это ни был, это наверняка какой-нибудь милый и приятный герой мультфильма. А как вы отреагируете, если узнаете, что существуют жуткие и устрашающие версии традиционно очаровательных мультяшных персонажей? И даже неважно, существуют они в реальности или в воображении отдельно взятого художника.Деннис Карлссон (Dennis Carlsson) — шведский художник, который создаёт искусство профессионально и неторопливо. Деннис — тату-художник, а его татуировки — это настоящие произведения искусства. Однако сегодня мы познакомим вас с его хобби.В свободное время Деннис Карлссон любит создавать цифровые иллюстрации — от классических карикатур до фан-арта, персонажей комиксов и фильмов, придавая лёгкое прикосновение кошмара традиционно милым и приятным персонажам.Автор - pene4ka.

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