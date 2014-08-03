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Страшные Арты

Художник превратил любимых детских мультперсонажей в монстров, которые станут ночным кошмаром любого

Какой был ваш любимый мультипликационный персонаж из детства? Кто бы это ни был, это наверняка какой-нибудь милый и приятный герой мультфильма. А как вы отреагируете, если узнаете, что существуют жуткие и устрашающие версии традиционно очаровательных мультяшных персонажей? И даже неважно, существуют они в реальности или в воображении отдельно взятого художника.

Деннис Карлссон (Dennis Carlsson) — шведский художник, который создаёт искусство профессионально и неторопливо. Деннис — тату-художник, а его татуировки — это настоящие произведения искусства. Однако сегодня мы познакомим вас с его хобби.

В свободное время Деннис Карлссон любит создавать цифровые иллюстрации — от классических карикатур до фан-арта, персонажей комиксов и фильмов, придавая лёгкое прикосновение кошмара традиционно милым и приятным персонажам.

Художник превратил любимых детских мультперсонажей в монстров, которые станут ночным кошмаром любого
Художник превратил любимых детских мультперсонажей в монстров, которые станут ночным кошмаром любого
Художник превратил любимых детских мультперсонажей в монстров, которые станут ночным кошмаром любого
Художник превратил любимых детских мультперсонажей в монстров, которые станут ночным кошмаром любого
Художник превратил любимых детских мультперсонажей в монстров, которые станут ночным кошмаром любого
Художник превратил любимых детских мультперсонажей в монстров, которые станут ночным кошмаром любого
Художник превратил любимых детских мультперсонажей в монстров, которые станут ночным кошмаром любого
Художник превратил любимых детских мультперсонажей в монстров, которые станут ночным кошмаром любого
Художник превратил любимых детских мультперсонажей в монстров, которые станут ночным кошмаром любого
Художник превратил любимых детских мультперсонажей в монстров, которые станут ночным кошмаром любого
Художник превратил любимых детских мультперсонажей в монстров, которые станут ночным кошмаром любого
Художник превратил любимых детских мультперсонажей в монстров, которые станут ночным кошмаром любого
Художник превратил любимых детских мультперсонажей в монстров, которые станут ночным кошмаром любого
Художник превратил любимых детских мультперсонажей в монстров, которые станут ночным кошмаром любого
Художник превратил любимых детских мультперсонажей в монстров, которые станут ночным кошмаром любого

Автор - pene4ka.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:34
Сегодня, 07:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 48Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Деннис Карлссон (Dennis Carlsson) художник иллюстратор персонажи мультфильмы монстры

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 10:24
+2
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 758
Комментариев: 8 559
Какие лапочки кошмарненькие!
Ну не знаю, как адекватнее выразиться. Хорошие монстры, страшные. А "виннипуховые" так даже лучше оригинала.
++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 10:41
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2245|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 708
Стич все равно лапка)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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