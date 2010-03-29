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Истории из жизни / Сны

Сны и чуйка

Приветствую всех, кто это читает.

Вкратце о себе. Человек я простой и в мистику никакую не верю, но то, что происходит со мною... начинаю стремиться самого себя.

Началось у меня это почти 9 лет назад. Сильно болела мамина бабушка, то есть моя прабабушка. И буквально за 9 дней до её смерти снится мне сон, мол красивая и зелёная поляна, вблизи ни дерева, ни посадки, ничего, кроме могил, могил моих родственников, близких и знакомых.

И дедок, которому по виду за семьдесят, копает могилу.

- Для кого? - спрашиваю у него.

- Прабабка твоя.

Сказать, что я прозрел, ничего не сказать. В тот момент у меня были две прабабушки по матери и по отцу.

Проснулся в 3:17 ночи и до вечера на измене был.

На следующий день как-то подзабыл я про тот сон, изрядно выпивши, да и думал, что мало ли, всякое может присниться.

Буквально перед самой смертью бабушки, за 3 дня, ниоткуда чуется мне резкий запах ладана, это с учётом того, что я живу в квартире и на 8 этаже, и соответственно в городе.

Запах этот 3 дня и преследовал меня.

18 сентября 2012 года умерла прабабушка ночью, именно в 3:17.

Вот такая история. У меня и по сей день это чутье есть.

P. S.
Заранее извиняюсь за отсутствие красноречия и за творческую нотку. История или как правильно назвать, это я не знаю - РЕАЛЬНАЯ. Придумывать тут нечего было.

И кому не в лом, подскажите, что это у меня или со мной.
К бабкам и гадалкам не хожу, так как не верю в это всё, да и стрёмно.

С уважением!


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:17
Сегодня, 12:17 by airforceПросмотров: 244Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Сон бабушка смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: VENDETTA
Сегодня, 12:56
+1
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Публикаций: 9
Комментариев: 6 117
P. S.
Заранее извиняюсь за отсутствие красноречия и за творческую нотку. История или как правильно назвать, это я не знаю - РЕАЛЬНАЯ. Придумывать тут нечего было.

История и без того хорошо написана, иногда чересчур красочное описание только портит

+
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#2 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
Сегодня, 13:43
0
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Публикаций: 6
Комментариев: 138
Ну, что с вами, автор? Ничего с вами. На каком-то уровне развилась эта самая чуйка. Со мной такая же штука происходит, правда, с детства. Некоторые люди говорят, что это можно развивать, некоторые - что в это лучше не лезть. Одно могу сказать точно - если такое происходит и ты не знаешь дополнительно каких-то подробностей, то это очень усложняет жизнь, ведь ты никогда не будешь знать, откуда идет информация и для чего тебе это показывается.
Зарегистрирован: 5.02.2019
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