Сны и чуйка

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:17

airforce Просмотров: 244 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 12:17 by

Приветствую всех, кто это читает.Вкратце о себе. Человек я простой и в мистику никакую не верю, но то, что происходит со мною... начинаю стремиться самого себя.Началось у меня это почти 9 лет назад. Сильно болела мамина бабушка, то есть моя прабабушка. И буквально за 9 дней до её смерти снится мне сон, мол красивая и зелёная поляна, вблизи ни дерева, ни посадки, ничего, кроме могил, могил моих родственников, близких и знакомых.И дедок, которому по виду за семьдесят, копает могилу.- Для кого? - спрашиваю у него.- Прабабка твоя.Сказать, что я прозрел, ничего не сказать. В тот момент у меня были две прабабушки по матери и по отцу.Проснулся в 3:17 ночи и до вечера на измене был.На следующий день как-то подзабыл я про тот сон, изрядно выпивши, да и думал, что мало ли, всякое может присниться.Буквально перед самой смертью бабушки, за 3 дня, ниоткуда чуется мне резкий запах ладана, это с учётом того, что я живу в квартире и на 8 этаже, и соответственно в городе.Запах этот 3 дня и преследовал меня.18 сентября 2012 года умерла прабабушка ночью, именно в 3:17.Вот такая история. У меня и по сей день это чутье есть.P. S.Заранее извиняюсь за отсутствие красноречия и за творческую нотку. История или как правильно назвать, это я не знаю - РЕАЛЬНАЯ. Придумывать тут нечего было.И кому не в лом, подскажите, что это у меня или со мной.К бабкам и гадалкам не хожу, так как не верю в это всё, да и стрёмно.С уважением!

Ключевые слова: Сон бабушка смерть авторская история

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