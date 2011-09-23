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Стихи

"Свобода Смерти"

Легко тому, кто умирает раньше всех,
И не увидит смерти своих близких,
Легко тому, кто не увидит их отчаяния,
И не увидит слез он на их лицах.

И иногда аж завистью берет:
Как просто в этом мире умирает человек,
Как он лишает смысл жизни,
И видим тот последний взмах его усталых век.

Вы думаете, страшно умереть?
Страшнее видеть смерти рядом,
У смерти ведь свои планы на всех,
И смерть идет к нам со своим уставом.

И вот ты умер, нет тебя на свете,
И будут помнить тебя днем и ночью,
И будут вспоминать тебя живые -
Твои родные, скорбящие дети...


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:22
Сегодня, 05:22 by Мрачный РоджерПросмотров: 73Комментарии: 1
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Ключевые слова: Стихи смерть родные человек память авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 12:15
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Группа: V.I.P.
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Комментариев: 7 176
трындец... простите за откровенность.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
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