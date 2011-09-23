"Свобода Смерти"

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:22

Мрачный Роджер Просмотров: 73 Комментарии: 1 0 Сегодня, 05:22 by

Легко тому, кто умирает раньше всех,И не увидит смерти своих близких,Легко тому, кто не увидит их отчаяния,И не увидит слез он на их лицах.И иногда аж завистью берет:Как просто в этом мире умирает человек,Как он лишает смысл жизни,И видим тот последний взмах его усталых век.Вы думаете, страшно умереть?Страшнее видеть смерти рядом,У смерти ведь свои планы на всех,И смерть идет к нам со своим уставом.И вот ты умер, нет тебя на свете,И будут помнить тебя днем и ночью,И будут вспоминать тебя живые -Твои родные, скорбящие дети...

Ключевые слова: Стихи смерть родные человек память авторский стих

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