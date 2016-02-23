Тьма. Она повсюду

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:27

Александр Луценко Просмотров: 376 Комментарии: 1 +3 Вчера, 14:27 by

Не буду объяснять, как я попал в это место, сразу перейду к делу. Верите во всякую нечисть? Возможно, многие могут утверждать, что видели однажды призраков, всяких демонов и прочую чертовщину. Но есть нечто более реальное, нечто, которое гораздо сильнее и опаснее самого дьявола.Эти твари повсюду, они могут представлять огромную опасность для человечества, и именно поэтому есть множество организаций, секретных организаций, которые отлавливают этих тварей, изучают и уничтожают, если это возможно.Так вот, в одно из таких мест я и попал. Начал работать там охранником. Знал бы я, на что подписываюсь, то ни за что бы не устроился к ним, ведь попав туда, живым ты уже оттуда не выйдешь, такие правила.Поначалу я всего лишь стоял целыми днями, охраняя какой-либо объект и иногда просто патрулировал отведённый мне сектор. Но это длилось недолго, меня очень быстро повысили за некоторые заслуги, поэтому теперь уже я был личной охраной какого-то важного учёного, ходил туда-сюда за ним.В общем, осталось всё почти также, но теперь я побывал в таких местах и увидел такие вещи, что теперь и спать-то как-то страшновато, зная, что находится в паре сотен метров от меня...Однажды я стал замечать странные вещи. Я начал видеть чёрный силуэт, я не знаю, смотрел он на меня или нет, силуэт был настолько тёмным, что ничего в нём рассмотреть было нельзя. Я начал видеть его каждый день, в каждой комнате, куда бы я не бросил взгляд, везде был ОН или ОНО. Я прекрасно знал, что никому нельзя об этом говорить, знал, что меня посчитают психом и тупо отправят в так называемое "ЧИСТИЛИЩЕ". Там якобы тебя лечат, но все прекрасно знают, что там тебя просто напичкают кучей препаратов, а дальше могут начать и опыты ставить.Однажды силуэт стал проясняться, я начал видеть очертания его тела, лица, но то, что я начал в нём рассматривать, начало меня ужасно пугать. Я начал видеть в нём себя. Он начал указывать пальцем куда-то. В конце концов, это стало сводить с ума, а потому я решил во всём разобраться.Я пошел туда, куда он указывал, шёл от комнаты в комнату, и в итоге это привело меня к архиву. Попасть в него было не так сложно, там множество данных различной секретности, а у меня имелись некоторые права на просмотр секретных документов зелёного уровня.Попав в архив, я заметил там уже приевшийся силуэт, который указывал на один из компьютеров. Я сел за него и начал листать различные названия документов, пока силуэт не указал на один из файлов. Файл был помечен красным уровнем секретности, к которому у меня не было доступа. Я пытался объяснить сущности, что не имею доступа к файлу, так как для этого нужно знать специальный пароль, но он подошёл ко мне и начал указывать, что мне вводить. Я подумал: "Попробую ввести то, что он мне показывает, тогда, может, он от меня отстанет".Каково же было моё удивление, когда пароль подошёл... Тут-то меня и охватил какой-то дикий страх, я понимал, что либо это всё у меня в голове, либо передо мной реальное нечто, не плод моего воображения.Я перевёл взгляд на файл, там было множество непонятных мне терминов и описаний всяких вещей, но некоторые отрывки текста я счел очень интересными.Потом я нашёл описание объекта, которое проводилось уже в самом комплексе:Далее я наткнулся на некий дневник.Субстанция проявляет активность в случае, если рядом есть какое-либо живое существо. Очень любопытно, надо бы провести некоторые эксперименты.Взял немного субстанции в шприц и ввел в крысу. Поначалу крыса начала вести себя крайне агрессивно, начала метаться по клетке, а так же грызла её, пищу не ела. Зрачки стали абсолютно чёрными, такими же, как и сама субстанция.Крыса умерла и явно не от голода, так как, по моим исследованиям, крыса перестала зависеть от внешних факторов, необходимых для её жизнеспособности, а именно: воздух, пища и вода. Откуда она брала энергию - непонятно, хотя у меня есть предположение, что её подпитывала эта самая чёрная субстанция. Надо бы кое-что проверить.Проделал с новой крысой все то, что и с первой, но решил ввести еще дозу успокоительного. Эффект был вполне ожидаемым: крыса стала очень пассивной и не реагировала на внешние раздражители, при этом она продолжала дышать воздухом.Очень странно, крыса до сих пор в состоянии покоя, хотя действие препарата давно должно было закончиться. Крыса перестала дышать, как она вообще жива?Крыса умерла. Просто стояла пару дней неподвижно, а сегодня просто взяла и упала. Стоит кое-что проверить.Провёл похожие эксперименты ещё с несколькими крысами, но использовал различные препараты. Выяснил очень интересный факт: видимо, эта тёмная субстанция усиливает эффект препаратов в сотни, а возможно, в тысячи раз.Вот и умерла последняя крыса. Начальство очень заинтересовалось моими исследованиями.Ничего себе, мне привели человека и приказали провести над ним некоторые эксперименты. Я сказал, что это опасно, мне необходимо провести эксперимент в начале над кем-то побольше крысы, а люди пока будут лишними. Через пару часов привели обезьяну...Обезьяна реагирует несколько иначе, смотрит на меня и даже не моргает, что то мне неуютно. Чертова обезьяна меня сводит с ума! Я готов поклясться, что она подозвала меня к себе пальцем и зловеще улыбнулась. Или я так много работаю, что мне это все мерещится, либо она это умеет! Так, надо бы успокоиться, она в клетке, всё хорошо...Я с ней общаюсь... Она общается со мной посредством жестов. Сначала она казалась дружелюбной, пока однажды не кинула в меня скальпель, который как-то умудрилась у меня стащить, но к счастью, я среагировал и увернулся от него. Обезьяна вдруг резко стала агрессивной и начала метаться по клетке, я выстрелил в неё из пистолета с транквилизатором, после чего она успокоилась и через пару часов умерла.Меня мучают кошмары, я вижу тёмный силуэт, который тянет ко мне руки, оно всё ближе ко мне с каждым днём...Сегодня я заметил краем глаза эту тварь, я резко обернулся, но твари уже не было, у меня в этот момент чуть сердце не остановилось. Надо побольше спать...Они всё же привели человека. Он был подавлен, над ним явно проводили много пыток, он, кажется, даже не осознавал, где он. Начальство приказало создать препарат, подавляющий личность и делающий из человека послушного раба. Я им говорил, что это опасно, но кто меня слушает? Сказали сделать, значит придётся сделать.Я сделал подобие сыворотки, смешав с этой темной массой множество препаратов, влияющих на сознание. Таких как: *******, ***** и *********. Результат был весьма странный... Человек посмотрел на меня таким взглядом, будто бы он что-то хочет сказать. Взгляд, в котором была лишь пустота. Далее он уснул.Человек начал преображаться, многие следы побоев исчезли, а раны затянулись. К вечеру он и вовсе стал выглядеть вполне здраво, но реакций на внешние раздражители не наблюдалось.Он заговорил. Просто начал разговаривать. Он рассказал мне всё, что с ним происходило, как его пытали, пытались сломать его сознание, чтобы узнать то, что он скрывает. Я говорил с ним, много говорил. Он был учёным, таким же учёным, как и я, но он пошёл против системы и проиграл. Мне жаль его.Мне запретили с ним общаться. Сказали, что он псих, который в прошлом был убийцей. Мол, всё, что он говорит - чистая ложь. Ну, что же, ладно.Он выглядит совершенно здоровым. Как телом, так и разумом. Он сказал, что то, что я создал, сделало его совершенно другим. Его мыслительные способности возросли в несколько раз.Он начинает сходить с ума, он не спит уже четыре дня, утверждая, что ему снится тёмный силуэт, который тянется к нему явно не с добрыми намерениями. Надо же, зато я эти четыре дня высыпаюсь и больше не вижу кошмаров, что-то в этом есть подозрительное.Он перестал дышать и есть, и разум, кажется, начал его покидать. Я спрашивал его, что он чувствует, как он вообще живёт, на что он отвечает: "Оно повсюду. Оно то, что повелевает жизнью!", а дальше он несёт какой-то бред на неизвестном мне языке.Вот и всё, он пришёл к стадии, в которой он не реагирует ни на что. Он просто стоит и не двигается, по моим подсчётам, он умрёт через несколько дней. Ну, что же, я предупреждал их...Он снова стал бормотать всякую чушь, это меня слишком отвлекало от работы. Меня не выпускали из лаборатории, а потому мне постоянно приходилось работать в присутствии подопытного, который сидел в клетке недалеко от меня, и однажды я крикнул ему, чтобы он заткнулся. И он замолчал.Он стал марионеткой. Он выполняет все мои команды. Успех. Цель достигнута. Объект под полным контролем.Пожалуй, я не буду им показывать свой дневник, не нужно им знать то, что со мной происходило, а то закончу, как этот парень. Создам отчёт, в котором не буду указывать подробности, связанные с моим видением. Завтра этого парня заберут для каких-то испытаний.Я только что узнал, что этот человек стал совершенно пустой оболочкой. Он до сих пор жив и исправно исполняет все данные ему команды, а ещё на основе моих исследований они хотят создать и другие сыворотки, которые будут, например, усиливать человеческий интеллект или создавать иммунитет, который не пропустит ни одного вируса. В общем, они решили создать модификатор для людей, который сделает сверхчеловека. Меня пригласили участвовать в создании таких препаратов, но я отказался. Хватит с меня этой чертовщины.Они сделали это, они сделали примата таким же разумным, как человек. Научили его говорить, писать, читать… Как бы они не перестарались.Они убили обезьяну. Вчера она обыграла их в шахматы, а сегодня взломала систему защиты комплекса и попыталась повредить контейнер с чёрной субстанцией, но всё обошлось.Они решили назвать тёмную субстанцию "Вирус STW-1". Как выяснилось, вирус-то вполне способен передаваться воздушно–капельными путями, но проявлять при этом вирус себя не будет до тех пор, пока не начать стимулировать вирус с помощью внешних факторов. Например, психотропными веществами, различными лекарствами, влияющими на сознание и даже гипноз.А вот теперь я начинаю волноваться. Сегодня я видел, как подопытный, с которым я работал, шёл на какие-то дополнительные процедуры. С ним были 2 учёных и 2 охранника. Что меня поразило, так это то, что пока они ждали лифт, он повернулся ко мне и подмигнул мне с злобной ухмылкой. Я не знаю, как он меня учуял, я-то был от него в метрах десяти примерно, да и как это охрана с учёными не заметили его действия? Быть может, я просто схожу с ума?Вот, я был прав, у меня едет крыша. Мне снова снятся сны, в которых я вижу тёмный силуэт. Еще в моих снах есть тот самый подопытный, но к нему руки никто не тянет, он просто стоит в сторонке и что-то шепчет, но даже, когда я просыпаюсь, я слышу его шепот. Надо бы взять отгул, хватит мне работать.Отлично. Замечательно. Я, кажется, заражён. Решил почитать отчёты других учёных, они писали о своих наблюдениях за другими подопытными. Как написано в отчётах, совершенно всем заражённым снятся одни и те же сны, все они слышат шепот, после чего они либо умирали, либо приобретали те способности, которые в них пытались развить с помощью сыворотки. Один из учёных тоже начал жаловаться на такие сны, после чего в нём обнаружили вирус в дремлющей фазе. Его куда-то увели, с тех пор его никто не видел. И что мне теперь делать? Я узнал, что пробудить вирус может даже незначительный стресс. Главное, не волноваться и никому не проговориться. К счастью, у меня есть этот дневник, с которым я делюсь всеми мыслями.Я слышу его. Он зовёт меня. Говорит со мной. Я понимаю, что он говорит. Я уже неделю весь бледный, я почти не ем, из носа у меня иногда вытекает чёрная жидкость. Пока что никто не знает, что со мной. Я тщательно это скрываю, говорю, что просто приболел. Получил недельку отгула. И что мне теперь делать?Этот гул! Гул в ушах! Он разрывает мой мозг, и я не знаю, что мне делать, ведь мне нельзя нервничать. Не получается. Кажется, вирус пробудился... Только я никакими препаратами не пользуюсь, каков будет эффект? Вирус меня просто убьёт? Моё тело будто бы разрывают изнутри, адская боль в глазах, я их готов вырвать… А ещё сегодня произошло ЧП. Всему персоналу комплекса запретили выходить из своих комнат. Что-то там происходит. Что-то нехорошее…У нас объявили карантин, всем раздали какие-то препараты. Сказали, что это для профилактики, запретили выходить из своих комнат. Еду нам доставляют прямо в комнаты, хотя мне она уже и не нужна. Я больше не испытываю голода. Я вообще ничего не испытываю. Мои эмоции, чувства... у меня ничего больше нет. Меня словно опустошили. Даже страх исчез. А ещё, когда я собрался принять лекарство, сущность подошла ко мне и показала жестом, что этого делать не стоит. Я подумал и решил, что все равно эти таблетки мне явно не помогут, да и вообще, насколько я знаю, у меня теперь иммунитет буквально к каждой болезни. Да чего там иммунитет, у меня раны заживают за пару часов, я даже палец себе отрезал, а он вырос снова…Тревога орёт уже четыре часа, это явно не учения. Выход из комнаты заблокирован, коды разблокировки сменили. А ещё... ещё я видел и слышал то, что никаким объяснениям не поддаётся. Я видел чужими глазами и слышал чужими ушами…Однажды я начал видеть глазами одного из подопытных, он был на цепи. Надо же, я не только видеть его глазами могу, я ещё и управлять ими могу. Я способен вертеть его головой, я будто бы вселился в него. Я попробовал сменить тело и стал крысой, потом я смог вселиться в обезьяну. Я мог их контролировать. Они все были неподвижны, у них отсутствовали какие-либо реакции. Я с лёгкостью смог вернуться обратно в себя. Как я заметил, моё тело всё это время было неподвижно. Надо же, а мне это нравится.Вот ублюдки. Я наблюдал за этими учёными через их подопытных. Оказывается, что произошла утечка этого вируса, и они объявили карантин. А те таблетки, которые они всем раздавали, на самом деле убивают людей! Конечно, это не их инициатива, им приказало начальство. А ещё я узнал, что они собираются провести операцию "УБОРКА", которая подразумевает подрыв всех помещений особо опасными зарядами, из-за взрыва которых температура в помещениях достигнет сотни тысяч! Не останется ничего живого. Я не собираюсь бездействовать, я намерен убраться отсюда. Плевать мне, что я носитель опасного вируса.У меня есть 24 часа на побег. Я узнал новые коды от дверей, возьму с собой дневник, но писать я не смогу, буду вести запись на диктофон. Ну, что ж, пора.Так, отлично, пароль подошёл. Мне подсказала эта сущность, зачем оно мне помогает? Кхм, ладно, это не так важно. Жесть, тут всё в крови, повсюду тела. Видимо, были те, кто нарушил запрет о выходе из помещений… Больше всего тут тел охранников, все стены покрыты какими-то спорами, чёрными спорами, везде текла эта чёрная субстанция, это вирус… У меня примерно 21 час до взрыва, нужно быстро пробраться к лифту.Твою же мать! Меня, кажется, засекли камеры. Я слышу, как они там сходят с ума, недоумевают над тем, что кто-то еще остался жив. Я слышу их через тех существ, над которыми они ставят опыты. Слышу и вижу, но теперь для этого мне не нужно "подселяться" к ним, я будто бы подключен к какой-то нейросети, я словно стал с ними одним целым, а ещё я чувствую, что существа те давно мертвы, но тем не менее, я могу их чувствовать.Так, отлично, лифт заблокирован. Ну кто бы сомневался? И да, тут светит аварийный свет, питания мало, генераторы вот-вот сядут, Тут двери-то кое-как открываются, а тут целый ЛИФТ! Надо найти другой выход, а времени у меня всё меньше и меньше. Странно, но эмоции ко мне начинают возвращаться, да и вирус больше не влияет на меня пагубно, я чувствую силу, чувствую себя чем-то большим, чем просто человек… Ладно, конец записи, вернусь, как только придумаю, что мне делать.Ага, отлично! В одном из компьютеров смотрителя я обнаружил карты вентиляции и скрытых помещений. Я не знаю, откуда у меня все эти пароли, и как я открываю двери через сканер сетчатки глаза… Неважно, я подозреваю, что все эти знания я получил от этой тёмной сущности. Я знаю, что вирус считывает весь мозг того, кто является его носителем, а я как-то получаю эти знания. И, кстати, да, во многом мне сейчас помог это силуэт, он указывал мне, куда идти, а ещё я в нём начал узнавать самого себя… У меня уже не страх, а любопытство. Ну, ладно, пора двигать. В столовой есть секретный люк, технический люк, через него я способен пробраться к генераторам, а там есть резервный лифт, механический лифт, которым нельзя управлять на дистанции, а потому зажать меня в ловушке никто не сможет. Так, пора двигать, у меня менее 16 часов.Так, открыть люк было не так просто, тут механические замки, пришлось сбегать в мастерскую за некоторыми инструментами. По дороге я встретил множество заражённых, но они не проявляли никаких эмоций, смотрели на меня. Некоторые говорили со мной, но я-то знаю, что это уже не те люди, которыми они были до заражения. Теперь они пустышки, а то, что ими управляет - вирус. Нет, это не просто вирус, который всех превращает в каких-то безмозглых зомби. Нет, это разумный вирус, он самообучился. Он изучал нас, анализировал, а теперь он вполне разумен. Но почему он мне помогает? Почему не проявляет агрессии? Потому что я тоже заражён? Не думаю, он делает это совершенно осознанно. Ну, что ж, пора спускаться в туннель.Ага, поняли, ублюдки?! Эти яйцеголовые такие наивные, думали, что их эвакуируют, а хрен вам! Подыхайте со всеми, я вас всех предупреждал, что вирус нестабилен, его необходимо лучше изучить, а не ставить кучу опытов на живых существах.Так, теперь налево. Хм, странно, тут следов заражения нет, видимо, вирус не распространяется там, где нет людей. Почему нет? Да потому что весь комплекс автономен, генераторы никогда не дают сбои, а потому и спускаться в эти технические туннели нет смысла и устраивать здесь жилые отсеки.Так, вот и генераторы. Странно, они работают так, как и должны, видимо, их и не отключал никто, просто кто-то перекрыл подачу напряжения в комплекс. Ну, хорошо, это уже не моё дело, времени мало, нужно найти лифт.Я уже 2 часа ищу этот хренов лифт, а его всё нет и нет. Странно, я выяснил ещё одну очень интересную вещь: я способен видеть мысли даже тех, в ком вирус ещё спит. Например, те учёные... они уже заражены, но я вижу и слышу всё то, что и они сами. У них паника, трое покончили с собой, ещё двое пытаются что-то сделать с вирусом, а вот пятеро сейчас идут по коридорам к лифту. Ах, вот что, те двое пытаются восстановить питание, чтобы можно было свалить на лифте, но у них это не особо-то и получается. Хм, зато я, кажется, нашёл лифт. Да, это он. Так, ну же, давай! Почему кнопка не работает?! Так, думай, думай! Что если открыть чем-нибудь двери и подняться по шахте лифта? Стоит попробовать, времени очень мало, около десяти часов. Попробую открыть её ломом, который я взял с собой.Так, у меня вышло, это заняло у меня около часа. Двери сильно заржавели и не хотели поддаваться, однако вирус, видимо, укрепил мою мускулатуру. Я думаю, что вирус способен ещё и адаптироваться к тем или иным условиям. И да, наблюдал я за теми овощами, которые шли к лифту, заметил очень любопытную вещь: все заражённые просто разорвали их на части, а после начали смотреть в камеры и ехидно улыбаться. Да, теперь я точно уверен, что вирус осознаёт всё, что происходит. И всё же для меня остаётся загадкой, почему он мне помогает?Так, люк в лифте открывается без труда, теперь осталось только карабкаться по лестнице вверх.Да сколько можно то?! Я уже 2 часа ползу и ползу, какая тут глубина? Сколько уровней я уже прополз? Дверей я никаких не встречал, видимо, этот лифт ездил лишь вверх и вниз.Так, я что-то вижу наверху. Какой-то свет, надо бы ускориться. А ещё голос. Он говорит мне, что я буду началом, что я ещё не выполнил своё предназначение. Какое? У меня начинают появляться страшные догадки, а что если вирус помогает не мне, а себе? Гхм, голова начинает болеть от таких мыслей. Ладно, нельзя отвлекаться, слишком многое я пережил, чтобы сдаться.Гхмыы, голова раскалывается, я дополз до самой верхушки, теперь надо открыть двери и здесь. У меня в голове путаются тысячи мыслей, я уже путаю, где мои, а где заражённых. Я вижу видения, видения того, откуда пришёл вирус, он будто бы показывает мне свою историю. Например, я узнал, что этот метеорит блуждал в космосе много тысяч лет, прежде чем войти в атмосферу нашей планеты.Я слышу, как он рассказывает мне о том, откуда он пришёл, но я его не понимаю, это вне моего восприятия, но я понял одно: не мы изучали его, а он нас… Так, дверь открыта… что там? Вы издеваетесь? Ещё одно помещение? Подземные туннели? Хотя, ничего удивительного, это не просто комплекс, это сеть комплексов, их много. Они протягиваются на многие десятки километров как вширь, так и вглубь. Я даже не знаю, где я, но то, что это отдельный комплекс, так это точно. Ладно, пойду вперёд, до взрыва ещё где то 5 часов… но я думаю, что я покинул зону поражения. Тут темно, но мне это не мешает, я вижу всё с такой чёткостью, с какой ни один прибор не сможет видеть.Да, я был прав... это новый, отдельный комплекс. Я слышу десятки тысяч голосов, но не заражённых, а вполне здоровых людей… Они где-то надо мной, я не могу заглянуть в их разум, они ещё не заражены… Силы меня покидают, тело уже почти не слушается меня… Я хочу спать… Нужно отдохнуть…На этом эти записи заканчиваются. Но моё внимание привлекла одна видеозапись. На ней какой-то человек, весь тёмный, с него стекает много чёрной субстанции, что-то говорит. Его голос очень сложно разобрать, но вот что мне удалось понять:"......"На этом запись заканчивается, так как камера вышла из строя. Скорее всего, из-за того самого взрыва.После всего, что я увидел и услышал, я был в шоке. Сущность до сих пор стояла около меня. Я посмотрел на него, а он мне кивнул с ухмылкой. И исчез. Как мне теперь жить, зная, что где-то тут какой-то вирус распространяется?! Захватывает всё новые и новые тела... Но он спит, он ждёт, когда заразятся все. Но почему он показал это всё мне? Что мне теперь делать?! Мне явно никто не поверит. Наоборот, обвинят во взломе терминала с особо секретной информацией и попросту отправят в "ЧИСТИЛИЩЕ". Остаётся только одно. Ждать.

Ключевые слова: Лаборатория вирус метеорит опыты крысы авторская история

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