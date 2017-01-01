Туман

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:49

slav Просмотров: 519 Комментарии: 0 +8 Вчера, 18:47 by

Около двенадцати часов дня мы выехали по направлению в город Орбита. Отправились мы туда по одной простой причине: покупка автомобиля для моего старого друга Игоря. К тому времени я уже давно занимался покупкой и перепродажей автомобилей и хорошо разбирался на вторичном рынке. Он попросил моей помощи, и я с радостью согласился.Казалось, вариантов было очень много, но когда ты начинаешь копаться во всей этой куче, пытаясь найти действительно хороший автомобиль, то выбор сводится к минимуму, а то и вовсе пропадает. Мы излазили вдоль и поперек весь наш город и близлежащие окрестности в поисках подходящего автомобиля, но ничего стоящего не нашли. Было очень много битых машин, со скрученными пробегами, а ещё больше гнилых, из-за постоянной посыпки дорог реагентами. Насмотревшись на такие плачевные экземпляры, я предложил Игорю выбрать день и съездить в другой город, а конкретно в Орбиту, где машины были всегда на порядок лучше, хоть и цена на них была выше. Тем не менее они того стоили, особенно если берёшь машину для себя.Рассмотрев несколько вариантов в объявлениях и предварительно созвонившись с продавцами, мы выдвинулись в путь. Изначально планировалась выехать пораньше, но в выходные хотелось поспать чуть подольше, и, если рассчитывать время, учитывая тот факт, что у меня стояла почти что «лысая» резина, в Орбиту мы должны были приехать около шести или семи часов вечера.Дело было в середине декабря, когда погода вовсю безумствовала на северных широтах. Казалось, чем ближе мы подъезжали к Орбите, тем становилось холоднее. Печка моей машины работала на максимум и еле как справлялась с запотевающим лобовым стеклом. Температура за «бортом» опустилась до -21 градуса и, судя по всему, это был еще не предел.Спустя три часа в пути дорогу стал покрывать плотный густой туман, от чего мне пришлось снизить скорость до семидесяти километров в час. Ехать было чрезвычайно трудно: скользкая колеистая дорога ни на секунду не позволяла мне расслабиться, а стелющийся и уходивший в бесконечность молочный туман снижал видимость. Казалось, само небо опустилось на землю, и мы пробирались сквозь облака. Верхушки деревьев полностью скрывались в их белизне.Я много раз ездил по этой трассе, но никогда не попадал в такой туман. Да и вообще в своей жизни я не видел ничего подобного. Дальний свет и противотуманные фары были бесполезны. Они, казалось, делали только хуже, отражаясь от кучного снега, которого со страшной силой гонял ветер, и слепили меня. Странным было еще то, что около часа нам не встретилась ни одна попутная машина, словно люди заранее знали, какая будет погода и остались дома. Потом в дороге начало барахлить радио: сначала были просто помехи, а затем только шум. Сколько я не крутил и не настраивал разные радиостанции, ничего не выходило. Оставшуюся дорогу пришлось ехать в тишине.Вскоре туман стал таким плотным и непроницаемым, что он буквально сомкнул вокруг нас свои челюсти, и мне пришлось остановиться на обочине, включить аварийку, чтобы какой-нибудь идиот не въехал в мою машину, и переждать непогоду. Ехать дальше было бы полным безумием. Тяжело было разобрать, где проходила дорога, а где была обочина. Снег валил, не переставая.Игорь взял с собой термос, и мы сидели, пили горячий чай, вглядываясь в беспросветную белизну и ожидая, когда погода хоть немного наладится и можно будет двинуться дальше. По моим подсчётам ехать надо было примерно ещё пару часов. Но точно сказать я не мог, так как в такую погоду не понимал, где именно мы находились.Не прекращая свою работу, дворники ходили из стороны в сторону. Я поставил их в обычный режим и перед тем, как они совершали очередное движение, на лобовом стекле скапливался огромный слой снега, из-за которого не было видно даже капота машины. На тот момент температура воздуха была уже -25 градусов. Я периодически выключал двигатель, хоть и бензина было ещё предостаточно, было не лишним перестраховаться. Когда я глушил мотор, на улице было отчетливо слышно, как страшно завывал ветер, чувствовалось, как он толкал машину то в борта, то в капот, словно намереваясь перевернуть её.Где-то в глубине леса под атакой сильнейшего ветра с треском повалилось дерево. Я с опаской посмотрел в боковое стекло.- Главное, чтобы дерево не рухнуло нам на дорогу, когда мы будет ехать, - сказал я.Игорь улыбнулся и глотнул чай.- Смотри-ка, - сказал он вдруг и указал куда-то вперёд. – Что это?Я приподнялся на сидении и посмотрел. Ничего. Передо мной простиралась огромная белая пустыня тумана, в которой ничего не двигалось, кроме летящего по ветру снега.- Где?- Да вот же, ты слепой, что ли! - он ткнул пальцем в стекло. – Какая-то тень.И действительно, там, куда указывал мой друг, появилось какое-то черное, размытое, еле заметное пятно, словно облако едкого дыма. Оно приближалось и с каждой минутой приобретало всё более чёткие очертания. Мы смотрели на него и никак не могли понять, что это такое. Несколько минут спустя сгусток черноты окончательно обрёл свой облик: это был человек. Он еле волочил ноги, пробираясь сквозь туман и чудовищную вьюгу, которая разгулялась к тому моменту на полную катушку.Когда незнакомец подошёл уже на такое расстояние, чтобы можно было разглядеть его лицо, я надел шапку с перчатками и, борясь с сильнейшим ветром, открыл дверь. Я тут же почувствовал страшный холод, как будто нырнул в ледяную воду. Пальцы мороза начали забираться под мою тонкую, не по погоде одетую одежду.- Эй! - крикнул я ему, - ты куда это собрался?Человек ничего не ответил. Казалось, в шуме ветра он попросту не услышал моего вопроса.Он подошёл ещё ближе, и тут я с ужасом понял, что если этот парень ещё полчаса пробудет на таком морозе, то попросту умрёт от холода. Никогда я не видел такого замерзшего человека. Он дрожал и выглядел весьма скверно: весь покрытый снегом в кожаной куртке и без шапки. Лицо было красным, а кожа на ушах была синюшной – верный признак того, что он их попросту отморозил, и в будущем, скорее всего, их лишится.- Помогите… - прохрипел он и повалился на снег.Я тут же бросился к нему, и Игорь тоже выскочил из машины. Вдвоём мы подняли его и затащили в салон на заднее сидение автомобиля.- Он что, окочурился? - поинтересовался у меня Игорь.- Нет, живой, - ответил я, нащупав на его шее пульс. – Просто отключился. Налей-ка мне немного горячего чая.Игорь сел на переднее пассажирское сидение, открутил крышку термоса и налил чай в чашку, от которой сразу поднялся густой пар. Он протянул её мне. Я сначала стоял в нерешительности и не знал, для чего попросил чашку чая.Но тут человек открыл глаза и зашёлся страшным кашлем. От неожиданности я отпрянул назад и чуть не вылил горячий напиток на себя.- Чёрт возьми! - выругался я. – На, держи, выпей это и согрейся. – Я протянул ему кружку.Парень лет двадцати пяти неуверенно сел на сидении и протянул дрожащую руку. Она была мертвенно бледной, почти что белой. Он поднёс чашку к потрескавшимся на морозе губам и жадно сделал первый глоток. Тут от кипятка лицо его покраснело, и он чуть не выплюнул содержимое на пол.- Аккуратнее, чай горячий, пей не спеша.Я захлопнул заднюю дверь и сел на водительское сидение.Парень принялся осторожно, маленькими глотками пить чай. Здесь, сидя вблизи, я смог приглядеться к нему лучше. Лицо его было так искажено холодом, что казалось чудовищной маской. Оно было испещрено синими, словно синяками, пятнами. В каких-то местах кожа была треснута то ли от мороза, то ли от чего-то ещё, и в этих разрывах виднелась засохшая кровь. Вероятнее всего он ехал на машине, потому что одежда на нем была не зимняя. Тонкая кожаная куртка, синие джинсы, кроссовки, и не было ни шапки, ни перчаток. Пальцы, которые сжимали чашку, были синими, и я подумал, что он может лишиться не только ушей, но и пальцев. Мне показалось, что он попал в аварию. Может быть, его машина перевернулась, и он побрёл по дороге, чтобы найти помощь.- Ну, как? - спросил его Игорь. - Стало полегче? Согрелся?Человек оторвал взгляд от чая и посмотрел на Игоря.- Д-д-д-а, с-с-с-п-п-асибо, - задрожал его голос.- Вот и хорошо, - кивнул ему Игорь. – Может быть, сядешь на моё место? Тут всё-таки теплее, и печка дует.- Нет, всё н-н-н-ормально, тут тоже тепло.Но его зубы говорили об обратном, выбивая непрекращающуюся невнятную чечетку.Меня пробивал холод от вида этого человека. Было в нём что-то отталкивающее и настораживающее.- Мне кажется, тебе нужно в больницу, - вновь заговорил Игорь, внимательно осматривая его. – Посмотри на свои пальцы – они синие. Ты их наверно отморозил. И уши тоже. Что с тобой вообще случилось?Незнакомец посмотрел на свои руки, потом поднял взгляд на нас и проговорил уже не таким дрожащим голосом:- Нет, все нормально. Это пройдет. Я просто ехал из города домой и сел не на тот автобус. Я случайно уснул в салоне, а проснувшись, понял, что уехал не туда, поскольку увидел незнакомые места. Я решил доехать до конца, но потом они сказали, что назад не едут, так как у них это был последний рейс. – Он поднёс чашку к губам и сделал глоток. - Кондуктор потом сказал, чтобы я подождал на остановке, так как должен был приехать другой автобус. Я вышел и стал ждать. Прошло больше тридцати минут, но автобус так и не подъезжал. Потом я решил вызвать такси, так как погода испортилась и становилось холоднее, но сеть почему-то не ловило.Он аккуратно положил кружку на сидение и достал из нагрудного кармана телефон.- Вот, - показал он нам дисплей телефона, – сейчас тоже не ловит. Наверное, это из-за погоды. Может быть, где-то повредилась вышка, и из-за этого нет сигнала.Я поёрзал на сидении, доставая свой мобильник из карманов джинс и обнаружил, что и у меня не было сети.Я покосился на Игоря, который тоже достал телефон, потом на незнакомца, потом снова на Игоря.- И у меня нет, - отозвался Игорь, - странно.- А ты сам где живешь? - обратился я к незнакомцу.- Я, - начал нерешительно парень и вытер тыльной стороной ладони текущие из носа сопли, - я живу недалеко от Орбиты.- Ну, я понял, что недалеко. Где конкретно-то? Может, мы тебя подкинем? Мне кажется, что тебе нужно срочно в больницу.- Было бы отлично, - уже более уверенно отозвался он. Его синие губы растянулись в неком подобии улыбки, и его худое лицо приобрело хищное выражение. – Я покажу дорогу. На машине это совсем недалеко и по пути в Орбиту.Несмотря на погоду, нужно было ехать. Я посмотрел в зеркало заднего вида, и мне показалось, что я увидел насмешку на лице незнакомца. От этого по моей спине пробежал неприятный холодок. Я включил ближний свет фар и плавно тронулся с места, переключив дворники с медленного режима на быстрый. Пока мы стояли на месте, на дороге намело много снега, сантиметров пять. Простояв мы тут чуть больше времени, мы могли бы тут попросту застрять, пока до нас не добрались бы снегоуборочные машины.Сначала мы ехали со скоростью пешехода, но затем я позволил себе несколько добавить газу, и стрелка спидометра плавно доползла до отметки 40 км/ч. Казалось, туман немного расползался, улучшая видимость. Но только не ветер: тот ещё с большей яростью швырял снег в лобовое стекло. Ещё час назад было трудно представить, что погода могла настолько сильно испортиться.Примерно через минут двадцать, парень, указывая рукой по правую от меня сторону, сказал:- Вот тут, вот этот поворот.Его голос с заднего сиденья заскрипел, как ржавые петли. Я был так погружён в дорогу, что даже вздрогнул от неожиданности.Мы с Игорем смотрели вперёд, но ничего не видели. Только через метров сто показался запорошенный снегом, едва видимый резкий поворот направо.- Здесь поворачивать?- Да, да, - вновь подал голос парень.Я крутанул руль, и задние колёса пошли юзом, но скорость была не такой большой, чтобы не вписаться в поворот, и я благополучно выровнял машину.Дорога уходила куда-то в лес. Через мгновенье показался указатель, торчащий из снега, походивший скорее на могильный крест. С дороги в такую погоду его невозможно было увидеть. Он был перекошен, и выцветшая, еле заметная на нем надпись гласила: «Выльдоръ».- Что-то я никогда не видел этого поселка, хоть и езжу очень часто. Это ведь село? Или что это?- Что-то вроде того, - отозвался с заднего сидения голос.Глаза незнакомца блеснули какой-то враждебностью. Или мне это только показалось? Но я стал буквально физически ощущать взгляд пассажира сзади сквозь сиденье, как если бы он дотронулся до моего тела своими холодными руками.- Тут у вас есть какая-то больница?- Да, конечно есть. Езжайте пока прямо.Следующие минут десять мы ехали в молчании. Покрытые снегом хвойные деревья стояли плечом к плечу с обеих сторон дороги. Зима вырастила на них длинные ледяные клыки, которые ниспадали с оголённых черных веток. Я слышал, как под сильными порывами ветра деревья издавали странные звуки: словно это были вздохи, как будто они шептались друг с другом на непонятном человеку языке. Деревья, казалось, были в движении, подползали к машине, словно морской прилив.Вскоре они стали редеть и расступаться. В тумане начали вырисовываться тёмные точки, мелькающие в кружащем белом снеге. Затем они стали обретать более четкие контуры и очертания, плавно превращаясь в деревянные дома. Хоть туман и скрывал большую часть того, что мог охватить мой взгляд, этого было достаточно, чтобы оценить старость и запущенность этих домов.К тому времени на улице уже стемнело, и я удивился тому, что в домах не горел свет. Конечно, из-за такого ветра могли повредиться провода и отключиться электричество, но чтобы в домах не было свеч, или другого источника света – такого просто не могло быть. Создавалась ощущение, что посёлок этот полностью вымер, и здесь не было ни души. Теперь табличка, что стояла при въезде с надписью «Выльдоръ», уже не казалась мне могильным крестом, а была им на самом деле.Я всё чаще начинал чувствовать неприятные уколы, вызванные присутствием чего-то враждебного, потустороннего. Ощущения эти били холодными волнами страха. И чем дальше мы углублялись, тем больше эти волны накатывали на меня, и от этого я крепче сжимал руль.Впереди в тумане показался перекрёсток.- Куда дальше? - спросил я, немного сбрасывая скорость.Ответа не было. Я посмотрел в стекло заднего вида и удивился: сзади никого не было. Я обернулся и увидел, что парень лежал на диване лицом вниз. Я дал по тормозам. Игорь тоже обернулся и, просунув руку между нашими сидениями, стал шевелить безжизненное тело.- Эй, ты! - воскликнул Игорь. - Ты что, спишь, что ли?Незнакомец не отвечал. Никакой реакции.- Он что, - повернувшись ко мне, сказал Игорь, - помер?Я, холодея всем телом, пожал плечами. На потемневшем лице Игоря читался тот же испуг.Мы выбежали из машины, и безжалостный ветер тут же накинулся на нас с ещё большой злобой, забираясь под одежду и грызя изнутри ледяными зубами. Под его порывами моя незастёгнутая куртка надувалась словно парус, и прежде, чем открыть заднюю дверь, я застегнул замок.Мы распахнули двери и перевернули тело парня. На лице его застыла насмешливая смертельная маска. Я пытался нащупать пульс, но то ли мои замёрзшие дрожащие пальцы не могли прощупать его, то ли парень действительно был мёртв. Но я всё равно не отпускал руку, в надежде, что он жив.- Ну, что, есть? – спросил меня Игорь.Я отрицательно покачал головой, сосредоточившись, чтобы не пропустить хотя бы слабой пульсации.- Ну-ка, дай я.Игорь резким движением расстегнул куртку и прижался ухом к груди парня. С минуту Игорь лежал неподвижно, потом встал и тоже покачал головой. Парень был мёртв.Я оглянулся по сторонам. Улица была безлюдна. По сторонам от дороги стояли деревянные дома, верхние этажи которых скрывались в тумане. Их чёрные слепые окна, как глаза, уставились на нас. Поперёк домов тянулись закутанные в стекловату трубы. И тут на одной из них я увидел такое, что заставило меня внутренне окаменеть и забыть о незнакомце в машине.Игорь, борясь с ветром, захлопнул заднюю дверь и прокричал мне:- Надо найти больницу, его нужно скорее туда отвезти.Но все эти слова прошли мимо моих ушей, и я не обратил на них никакого внимания. Меня полностью загипнотизировал нечёткий силуэт, который, казалось, раскачивался в такт ветру.- Эй! - вновь прокричал Игорь. - Ты слышишь меня? Нужно вызвать скорую!Я оглянулся. Игорь стоял на месте. Я достал телефон. Сеть не ловила.- Телефон не ловит, как ты собираешься вызвать скорую?- Блин, я не знаю! Поехали дальше, может быть, встретим кого-нибудь и узнаем. Не стоять же здесь!- Ты посмотри вокруг, - прокричал я, пытаясь перекричать ветер. - На улице нет ни одного человека! Все по домам засели!И это действительно было так: никого, кроме нас, тут не было, но я чувствовал на себе враждебные взгляды, устремлённые с черных окон.- Тогда нужно зайти к кому-нибудь!- Зайди, - согласился я с ним. - Сходи пока, а я побуду здесь.Я не пошел с ним по одной простой причине: сама мысль о том, что мне придется зайти в какой-нибудь из этих холодных пустых домов, постучать в дверь и встретиться там с кем-либо внушала мне ужас.Игорь развернулся, и мне на мгновенье показалось, что туман будто поглотил его. Уж больно быстро он исчез из виду. Меня пробрал страх. Я почувствовал себя одиноким, словно теперь я находился здесь один. Казалось, если бы я закричал или позвал кого-нибудь, то ответил бы мне только ветер, беспристрастно вздыхающий меж покинутых людьми домов и завывающий в некоторых разбитых окнах. Я задался вопросом: что будет, если такое произойдёт на самом деле, что будет, если я останусь в этом странном месте один с мертвецом на заднем сидении моей машины и с туманом, который скрывает в себе затаившуюся опасную неизвестность? Это был не тот вопрос, на который я хотел бы узнать ответ из личного опыта.Я вновь повернулся и стал приближаться к закованной льдом трубе, чтобы получше разглядеть непонятное качающееся на ветру тёмное пятно, потому что ветер швырял снег мне в лицо, слепя глаза.Когда я подошёл ближе, то чуть не закричал от ужаса. Меня пронзила дрожь страха, холодного как лёд. На трубе висел труп человека. Лицо трупа было синим. Его пустые черные глазницы были, по всей видимости, съедены птицами, а ноги, которые чуть-чуть не доставали до земли, были обглоданы до колен, и ниже были лишь белые кости в лохмотьях штанин. Рот трупа был неестественно широко раскрыт, а меж его губ кто-то запихнул деревянное распятие.Не помню, сколько я так простоял. На тот момент мне казалось, что целую вечность, и когда я развернулся и хотел закричать, позвать Игоря назад, чтобы мы убирались прочь из этого проклятого места, передо мной возник тот странный парень, которого мы подобрали, и который несколько минут назад лежал мёртвый в моей машине, а теперь находился передо мной. В его глазах стоял синий блеск. Сосуды, пронизывающие эти глаза напоминали треснутый лёд. Лицо его было другим: потрескавшаяся кожа теперь клочьями свисала со лба, со щёк, с подбородка. Сквозь обрывки плоти проглядывалась черепная кость. Он не был живым. Это был не человек. Я чувствовал, как от него несло мертвецким могильным холодом. Он ухмыльнулся мне и обнажил невероятно длинные нечеловеческие кривые зубы.Облако пара сопровождало каждый мой судорожный прерывистый выдох на морозе, но только не у него. Он не дышал. Меня охватило ощущение нереальности происходящего. Неугомонный ветер своими призрачными руками пытался повалить меня с ног. Нарастающая паника, грозящая закружить меня в своём смерче, подкрадывалась уже совсем близко.Я попятился назад, и мертвец в то же мгновенье бросился вперёд со скоростью хищника, сбив меня с ног и повалив на спину. Я тут же ударил ему в лицо, по глазам, но это, казалось, было бесполезным, и я чувствовал, как бью кусок льда. В ответ моим ударам существо злобно зашипело.Я попытался большими пальцами выдавить ему горящие синие глаза, но уже не мог дотянуться, его холодные руки сдавили моё горло, и я судорожно стал пытаться втягивать в себя морозный воздух. Я хотел закричать, но руки его задушили мой крик в горле. Я попробовал столкнуть мертвеца, но он был тяжелым, как прижимающая тебя штанга, когда ты не можешь ее выжать на последнем повторении. Хватка его только усилилась, но потом он отпустил моё горло и ударил в лицо. Что-то хрустнуло, и меня ослепила невероятная пронзающая боль. Не обращая на неё внимания, я снова попытался ударить его в лицо, но он перехватил мою правую руку и, сдавливая всем весом, прижал её коленом к земле. Я почувствовал во рту вкус собственной крови.В тот момент мне казалось, что мир перестал для меня существовать. Не было тумана, не было бури, ничего не существовало кроме мертвецких рук и его исказившегося потусторонней ненавистью лица. И я не знал, что сейчас звучит громче: ужасный ветер или пульсирующая кровь в моей голове.Он опустил голову, и я почувствовал, как из его рта смердит вонь, как от тухлого мяса. Пасть мертвеца раскрылась до невероятных размеров, и мне на лицо закапали его слюни. Они обжигали мою кожу. Потом изо рта показался длинный красный змеевидный язык. Он выползал всё дальше и дальше. Мне показалось, что он сейчас оближет меня точно собака, но произошло совсем другое: острые зубы приблизились к моему лицу и впились в мою щёку. Я почувствовал адскую невыносимую боль и громко закричал. Мои руки непроизвольно стали колотить воздух, пытаясь выбраться из смертельной хватки, ноги задёргались во все стороны в каком-то диком танце.Мертвец поднял голову, и я увидел в его пасти окровавленный кусок своей плоти. Я почувствовал, что сейчас меня стошнит, и я потеряю сознание, что закрою глаза и больше никогда их не открою. Впервые в жизни я ощутил смерть в клубах холодного тумана, в обжигающем жаре своей раны, кровь из которой хлестала, как лава из вулкана. Меня бил озноб, пробирающий всё тело до костей. Существо, по-прежнему прижимая меня к земле, подняло голову вверх и полностью заглотило кусок моей щеки. Оно начало жевать его, чавкая и упиваясь свежим вкусом. Сквозь его зубы текла кровь, капая на моё изуродованное лицо. Часть капель падали на другую щеку и текли по ней, как слёзы. Я чувствовал, как они тут же замерзают.Когда мир начал ускользать от меня, и я начал проваливаться во тьму, я увидел, как жующий мою плоть мертвец, отлетел от меня. Кто-то тут же схватил меня за руку и принялся поднимать. Перед глазами всё плыло, но мир вокруг начал обретать очертания, и я услышал перепуганный голос Игоря:- В машину! Скорее, чёрт возьми!Моё лицо и всё тело горели, словно изнутри их подогревало огнём. Ноги были ватными и постоянно заплетались друг о друга, но меня поддерживал Игорь, и мы медленно двигались к машине. Я чувствовал сильное головокружение, и мне казалось, что мы не идем, а плывём по дороге. Пронизывающий резкий ветер всё пытался сбить нас с ног. Его звук напоминал вой огромной стаи голодных волков.Пустой заброшенный посёлок больше не был пустым. В тумане вырисовывались уродливые тени со сверкающими синими и красными, словно огоньки, глазами. Они казались дырами в ткани тумана. Тени приближались к нам со всех сторон, словно черви, почувствовавшие запах плоти. До нас стали доноситься трепещущие, гнетущие и высокие вопли. Существо в черной кожаной куртке встало. Лицо его искажала злобная гримаса. Оно скалило окровавленные зубы и рычало. Рычание это не принадлежало зверю, но и не было человеческим, оно было мёртвым. Существо кидалось на нас и тут же отступало. Игорь что-то держал на вытянутой руке. Это был серебряный крестик на цепочке.- Я не смогу вести машину, - прошептал я.Голос мой был слабым, казалось, что я говорил с набитым ртом. Но Игорь услышал меня и молча кивнул, не теряя мертвеца из поля зрения.Он помог мне забраться на пассажирское сидение, а сам метнулся к водительскому, обежав машину спереди.Он сел на сидении и заблокировал двери. Я дал ему ключ, он вставил его в замок зажигания. У него так тряслись руки, что я думал, он уронит ключ, и на этом наше путешествие закончится.Двигатель завелся с первого раза. Машина не подвела нас. Что-то ударило в водительское стекло, и Игорь вдавил в пол педаль газа, выкрутив руль до упора влево. Машина развернулась, и прежде чем она бросилась вперёд, я увидел позади нас выплывающий, как призрак из тумана, автобус. Табличка на его лобовом стекле гласила: «Выльдоръ – Центральная». Мне показалось, что автобус кинется за нами в погоню, но он стоял на месте, словно ожидая отправки своего рейса. Машина быстро набирала скорость, и автобус в мгновенье растворился в тумане.Мы выехали на трассу, и я не знаю, сколько мы ехали, но туман становился все тоньше и вскоре вовсе исчез, как будто бы его и не было. Тут я буквально начал ощущать, как застывшее время потекло вперёд. Теперь стали видны увенчанные снегом вершины деревьев, которые мелькали за окном неровными рядами зубов. Навстречу стали проноситься автомобили, словно так оно всегда и было. Только после этого мы позволили себе остановиться и обработать мою рану.Иногда мне кажется, что всё это было кошмарным сном, в который я провалился как в старый тёмный колодец. Однако на память о той ночи у меня остался ужасный шрам. Каждый раз, глядя на себя в зеркало, он говорит мне о том, что всё это было на самом деле, и тень той страшной ночи теперь не уйдёт никогда, она всегда будет следовать за мной. Но сколько я не лазил в Интернете, сколько не исследовал маршрутов и карт, я не видел посёлка с названием «Выльдоръ». Но я читал, что есть много нераскрытых дел об исчезновении людей в тех местах. Иногда они пропадали целыми семьями, и от них оставались только припаркованные автомобили на обочинах дорог.Мне приходилось ещё не раз ездить в Орбиту, но выбирал я уже другую дорогу, пусть она и занимала больше времени.Если Вы вдруг по какой-то причине окажетесь в тех краях, поедете в Орбиту и попадете в туман, то даже не вздумайте останавливаться. Езжайте как можно быстрее и как можно дальше. Потому что я знаю, что где-то там, в тумане, ночью скитается неупокоенный парень, который хочет попасть домой. И упаси Вас Бог, если Вы вздумаете остановиться и помочь ему.

Ключевые слова: Туман дорога автомобиль незнакомец деревня существо мертвец авторская история

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