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Истории из жизни

Ангел хранитель вывел из снежного плена

Середина 60-х. Наша многодетная семья жила на Урале в рабочем поселке, который был расположен в довольно глухой тайге. Детей было 6 человек, кроме меня были еще 4 сестры и долгожданный мальчик, который родился предпоследним. Конечно, родители его выделяли особо, пока его дождались, родили четырех дочерей. Поселок был маленький, почти все были родней друг другу, в этом же поселке жили мать нашего отца и родители нашей матери. Школа у нас была только начальная. Средняя школа была в более крупном поселке в 7 км от нашего поселения, где и учились дети из окрестных мелких поселков, а проживали в учебные дни в интернате. Когда я, старшая дочь, закончила начальную школу, и пришлось учиться в средней школе в соседнем поселке, и неделями находиться в интернате, а в младшей школе учились уже следующие 2 сестры, родители переехали в соседний большой поселок, чтобы детям не приходилось жить в интернате.

Никакого транспортного сообщения между поселками не было, кроме машины с фургоном, которая утром приезжала за рабочими и вечером привозила их обратно. Утром машина уезжала с рабочими очень рано, вечером привозили их поздно и поэтому люди ходили чаще пешком. Да еще водитель машины мог заартачиться и отказаться подвезти. Однажды отец отправился навестить свою мать. Дома предупредил, что переночует у нее. Дело было зимой, морозы были за -30°. Навестив многочисленную родню и угостившись у них не только чаем, отец к вечеру пришел к теще. Был уже хорошо навеселе, время было вечернее и тесть, и теща уговаривали его остаться ночевать. Посидели еще, пообщались, они его пытались уложить спать, но он вдруг оделся и сказал, что пойдет ночевать к матери, которая жила через 2 дома. Дальше с его слов.

Вышел на улицу. Погода изменилась, ближе к вечеру началась метель. На улице уже намело немалые сугробы. Подошел к дому матери, увидел, что в ее окнах нет света. Постоял, подумал, что уже заходил к ней днем, пробыл у нее полдня, прежде чем пошел по родне. Что придет ночевать, не сказал. Она вполне могла подумать, что он еще днем ушел домой. Мать спит, время позднее и будить ее не хочется. Идти ночевать к тестю? Да вроде неудобно, они так уговаривали, не согласился и вдруг явился! Уже, наверно, тоже спать укладываются. И решил идти домой. Дорога вся идет через лес. Деревья всегда росли близко к дороге и поэтому задерживали снег, ветер на узкой дороге не так ощущался и обычно в метели на ней не образовывались большие сугробы. А прошлым летом пожарные решили, что надо расширить пространство в обе стороны от дороги, чтобы в случае лесного пожара остановить его распространение. И по обе стороны дороги появились довольно широкие вырубки. Местные жители этому были не рады, так как летом идешь пешком по жаре 7 км на солнце и никакой тени, а по лесу идти — лес густой и еловый, труднопроходимый. А зимой ветер гуляет по свободному пространству и наметает на дорогу большие сугробы.

Прошел какую-то часть пути и уже прекрасно осознавал, что опьянение очень мешает, так как нет сосредоточенности и внимания. Дорога заметена, брести по снегу тяжело. Иногда ловил себя на том, что абсолютно не контролирует где идет — по центру вырубки, где дорога и снег по колено или возле леса, где дороги нет и снег по пояс. Ноги едва переставлял, устал, и очень хотелось спать. Падал в снег, лежал, но через хмель пробивалась мысль — не спать! Уснул — погиб! Вставал и брел, приходила мысль, что упав, мог встать и пойти в обратную сторону. Ночь, густо летит снег, метет метель, по сторонам дороги скрипят деревья. Дошел до небольшой горки, подняться по пологому склону, перевалить на другую сторону и через 1,5-2 км поселок. Руки-ноги как ватные, снега по пояс, значит, опять сбился с дороги, сил нет. Пришло полное отупение и безразличие. Упал в снег и заснул.

Сквозь сон уже некоторое время слышу знакомый настойчивый голос. С трудом открыл глаза — сын! Дергает за рукав и зовет, зовет: «Папа, папа!»
Одет в домашний костюмчик, без шапки и пальто. Я кое-как встал, попытался взять его за руку, а он как-то быстро отбежал в сторону. Я за ним лезу по снегу:
- Сынок, подожди, ты как сюда попал? Где пальто твое?

Слышу под ногами дорогу, идти легче, стараюсь его догнать, а он быстро уходит вперед и исчезает в метели. Бреду за ним, падаю, встаю и снова падаю. Опять закрываются глаза, сквозь сон опять голос:
– Папа!
Открываю глаза:
- Петя, подожди, иди сюда, не убегай!

Он опять бежит вперед, скрывается за пеленой снега. Я снял с себя пальто, несу в руках, кричу:
- Сынок, возьми пальто, тебе холодно, ты раздетый! Смотри, какой мороз!
Как только останавливаюсь и начинаю валиться в сугроб, слышу его голос, вижу его сквозь метель и опять иду за ним.

Дальше уже мои воспоминания (мне было 15 лет на тот момент, поэтому помню все очень хорошо). Глубокой ночью вдруг слышим стук в запертые ворота, непрекращающийся стук и крики. Все проснулись, мама говорит: «Пожар что ли где-то?» Дома в поселке деревянные, да и ветер сильный. Выбежала к воротам и в дом врывается отец. Бросает у порога пальто, которое нес в руках, весь облепленный снегом, бежит в детскую комнату и падает на колени перед постелью пятилетнего сына. Хватает его, прижимает к груди, плачет, весь трясется, мальчик ничего понять не может - из постели в снежные объятия, пугается и плачет.

Это подлинная история, которая произошла в нашей семье. Видно высшие силы решили, что негоже, чтобы из-за необдуманных действий отца шестеро детей остались без кормильца.

Автор: Старшая сестра.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:49
Сегодня, 04:49 by Nik_dkПросмотров: 279Комментарии: 1
+7

Ключевые слова: Урал зима отец пьяный ангел-хранитель

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Сегодня, 09:24
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вот же шь что этот алкоголь зараза делает. сколько из-за него бед и несчастий, сломанных судеб и скончавшихся раньше срока людей/детей.
папаня долбонавт
за историю +
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
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