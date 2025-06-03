Тайна дома с акациями. Глава 3-4

Тайна дома с акациями. Глава 3-4Тайна дома с акациями
Глава 3
В течение всей следующей недели Диана ещё дважды просыпалась посреди ночи с чувством тревоги и начинала всматриваться в темноту, пытаясь разглядеть, кто на неё смотрит, и снова засыпала. Днём девушка периодически замечала периферийным зрением едва уловимое движение или мимолётную тень, которая исчезала, стоило сосредоточить на ней внимание. Временами ей начинало казаться, что кто-то незримо наблюдает за ней из каждого тёмного угла, и Диану охватывало смутное чувство беспокойства, иногда сменяемое страхом. Кроме того, девушка страдала от хронического недосыпа, у неё почти не было сил вставать по утрам. Постепенно она погружалась в депрессию, её перестало что-либо радовать. У Дианы больше не было желания что-то делать, и смысла в своих действиях она больше не находила. Дни слились в одно беспросветное тёмное пятно. Михаил же, возвращаясь с работы, чувствовал невероятную усталость, словно нечто постепенно высасывало его силы, стоило ему только переступить порог дома.
Вечером, когда Михаил сидел на диване в гостиной и читал книгу, в комнату вошла Диана. Она явно была чем-то встревожена.
— Миша, мне нужно поговорить с тобой... — сказала девушка, присаживаясь рядом.
— Конечно. — ответил Михаил, откладывая книгу в сторону. — Что случилось? Тебя что-то тревожит?
— В последнее время со мной происходит нечто, чему я не могу найти объяснения, и это очень беспокоит меня. — начала Диана, крепко сжимая руки.
— Что именно происходит? — спросил Михаил, чуть подавшись вперёд.
— Мне постоянно кажется, что кто-то посторонний находится рядом. Особенно жутко становится, когда я остаюсь дома одна. В такие моменты я чувствую, что позади меня кто-то стоит и смотрит мне в спину. Я оборачиваюсь, но не вижу никого. Иногда я замечаю боковым зрением тень или движение. А в одну из ночей я услышала детский плач, он доносился из подвала. Что со мной происходит? Я схожу с ума?
— Диана, у тебя переутомление. Ты не можешь нормально выспаться, просыпаясь каждые два часа, естественно, это отражается на психике.
— Думаешь, всё это — просто последствия нарушения сна?
— Конечно. Послушай, в Ростове у меня есть знакомый психотерапевт, её зовут Анжела, и она может помочь тебе разобраться во всём. Я могу позвонить и записать тебя на консультацию.
Подумав, Диана кивнула:
— Да, позвони, мне сейчас действительно нужна помощь психотерапевта.
На следующий день Михаил взял выходной, чтобы присмотреть за детьми, пока Диана встретится с психотерапевтом. Диана проснулась рано, приготовила на завтрак омлет и, накормив семью, стала собираться. Она надела бледно-зелёную блузку с широкими рукавами и струящуюся белую юбку со сборками на талии.
Здание, в котором Анжела арендовала кабинет, находилось в центре города, его окна выходили на живописный сквер. Поднявшись на лифте, Диана подошла к двери и, негромко постучав, вошла в помещение. Кабинет психотерапевта был обставлен в современном стиле. Слева от входа стояли два уютных белых кресла и кофейный столик со стеклянной столешницей. Возле окна находился рабочий стол из тёмного дерева и удобное белое кресло на колёсиках. Справа на стене была помещена картина с красивым пейзажем, по сторонам от неё располагались лёгкие книжные стеллажи. Сама Анжела была женщиной тридцати двух лет, аккуратно сложенной, с фигурой типа «прямоугольник» и покатыми узкими плечами, одетой в белую блузу и прямую чёрную юбку. Длинные тёмно-русые, цвета кофе мокко, волосы с пепельным отливом были убраны назад и собраны в хвост, открывая выразительное лицо с точёными, гармонично расположенными чертами и тёмно-зелёными, болотного оттенка глазами.
— Здравствуйте, вы Диана? Заходите, присаживайтесь. — Поприветствовала она Диану, жестом указав на одно из кресел.
— Здравствуйте, да, я Диана. — Ответила Диана, присев на кресло. — Михаил сказал, что вы можете помочь мне...
— Конечно. — Кивнула женщина, заняв соседнее кресло. — Расскажите, что именно вас беспокоит?
И Диана рассказала ей всё, что уже рассказывала Михаилу. Анжела внимательно выслушала её, после чего сказала:
— Недостаток сна из-за бессонницы или вынужденного бодрствования может вызвать яркие галлюцинации, обострение восприятия органов чувств, ощущение нереальности происходящего. Что же касается людей-теней — это распространённая гипнагогическая галлюцинация, возникающая, когда сознание человека находится между сном и бодрствованием, в состоянии микросна.
— Значит, я не схожу с ума, и это не нечто потустороннее, а лишь последствия переутомления? — Диана вздохнула с облегчением.
— Именно так. — Кивнула Анжела.
— Спасибо, у меня словно камень с души...
На том они и расстались, также Анжела посоветовала Диане лёгкие успокоительные.
Войдя в дом, девушка вновь почувствовала глубокое уныние, тоску и ощущение бессмысленности жизни и безысходности. Михаил встретил её в прихожей.
— Ну как прошла встреча с психотерапевтом? — поинтересовался он, закрывая дверь.
— Ты был прав: все эти тени, замеченные боковым зрением, движения на краю видимости и тёмные силуэты на фоне окон — всё это действительно оказалось галлюцинациями, вызванными переутомлением и нарушением сна. — ответила Диана, снимая обувь.
— Вот видишь, а ты накрутила себя.
Вечером Диана и Михаил, сидя на диване в гостиной, смотрели вечерние новости по телевизору, их внимание привлёк мелодичный женский голос, неожиданно донёсшийся из радионяни. Он напевал странную, если не сказать «страшную», колыбельную:
Баю-бай, люли́-люли́,
Этой ночью ты помри,
Завтра снег да мороз,
Мы снесём на погост,
Мы поплачем да повоем
И в могилку зароем…
— Миша, что это? — замерев от ужаса, прошептала Диана.
— Я не знаю... — выдохнул Михаил.
Обеспокоенная, Диана сразу вспомнила тот тёмный силуэт, склонившийся над её ребёнком на второй день пребывания в доме. Она встала с дивана и поспешила в комнату Матвея, Михаил последовал за ней. Подходя к детской, девушка поняла, что слышит доносящийся оттуда тихий напев, словно кто-то укачивал засыпающего ребёнка. Но, вбежав в комнату Матвея, Диана вздохнула с облегчением, увидев только мирно спящего младенца.
— Как Матвей? С ним всё в порядке? — спросил вошедший следом Михаил.
— Да, он в порядке. — ответила Диана, повернувшись к нему. — Что это было?
— Возможно, наша радионяня каким-то образом подключилась к местной радиостанции... — Нахмурившись, предположил мужчина.
— Что же это за радиостанция такая, с такими-то песнями? — Скептически заметила девушка.
— Тогда у меня нет разумного объяснения происходящему. — Покачал головой Михаил.
...Плач Матвея, сильный и монотонный, донёсся из радионяни, тем самым разбудив Диану в три часа утра. Вставая с кровати, девушка с искренней завистью посмотрела на спящего Михаила. Покормив ребёнка, она попыталась уложить его спать, но Матвей хотел спать не в кроватке, а у неё на руках. Вновь и вновь полусонная Диана укачивала и укладывала его в кроватку, но каждый раз малыш просыпался, начинал беспокойно двигаться, хныкать и громко плакать. В какой-то момент, уложив Матвея в кровать, она в сердцах крикнула: «Да замолчи же ты, наконец!» Сев в кресло, девушка опёрлась локтями о колени и спрятала лицо в ладонях. Она заплакала от бессилия, к которому примешивалось чувство вины перед ребёнком. Неожиданно Диана почувствовала едва ощутимое прикосновение, словно кто-то провёл рукой по волосам, и тихий голос прошептал ей на ухо: «Просто накрой его сверху подушкой и прижми, как следует, и настанет покой». Словно пребывая в состоянии транса, девушка медленно встала и с пустым, неподвижным взглядом, устремлённым вдаль, подошла к кроватке. Взяв подушку, она положила её сверху на кричащего ребёнка и прижала руками. Плач постепенно стих.
— Мама, а Матвей уже заснул?
Резко обернувшись, Диана увидела стоявшую в дверях Даниэлу, девочка вопросительно посмотрела на мать. Взгляд девушки прояснился. Повернувшись к Матвею, она вздрогнула всем телом, словно пробуждаясь ото сна. Осознав содеянное, Диана быстро убрала подушку и взяла сына на руки. Малыш задышал, сама же она дышала тяжело, словно только что вынырнула из холодного омута. Матвей постепенно успокоился и задремал.
— Кажется, уснул. — Проговорила Диана.
Позже она не раз спрашивала себя: «Что это было? Как я могла сделать такое со своим ребёнком? Что заставило меня сделать это?». В душу девушки постепенно начал закрадываться страх: «А что, если это произойдёт снова?». Появилась дикая тревожность, её колотило от страха.
Глава 4
Следующим утром Диана, несмотря на почти бессонную ночь, проснулась рано. Сон больше не приходил, и девушка нехотя встала с постели и направилась в ванную, чтобы умыться. От зрелища, открывшегося ей там, кровь Дианы застыла в жилах: на белом кафеле стен проступили кровавые отпечатки человеческих ладоней. На зеркале также багровел алый отпечаток.
— Миша! — охваченная ужасом, крикнула девушка.
Сбросив с себя остатки беспокойного сна, Михаил прибежал на её крик. Увидев происходящее в ванной, он решительно сказал:
— Так, я вызываю полицию.
Диана молча кивнула. Прибывший на место наряд полиции был удивлён не меньше, чем хозяева дома. Выслушав показания Дианы и Михаила, полицейские не смогли найти логичное объяснение происходящему, поэтому было принято решение отправить образцы крови на анализ ДНК. После отъезда полиции Михаил отправился на работу, а Диана принялась отмывать стены и зеркало от запятнавшей их крови. После этого случая девушка решила, что должна сама разобраться в том, что происходит в этом доме. Она вспомнила, что всё началось с тени женщины, наблюдавшей за ней с первого дня переезда. Вскоре, сидя за ноутбуком, Диана просматривала различные сайты, где можно было найти информацию по теме: «Люди-тени: кто они?». На одном сайте она наткнулась на статью:
«Исходя из обстоятельств, окружающих теневых людей в данном случае, кажется, что они являются духами, которые не могут перейти на другую сторону. Из рассказов, которые я читал, можно сделать вывод, что они убили себя, попали в автомобильную аварию, стали жертвой убийства или какой-то другой неестественной смерти».
Даже маленькие дети, которые смогли поговорить с теневыми людьми, сказали, что причина, по которой они все еще здесь, заключается в том, что «они не могут попасть на небеса». Другими словами, это те, кто застрял в нашем мире.
Я думаю, что теневые люди — это отдельная категория привидений. Они появляются там, где насильственное событие запечатлело себя на ткани времени и пространства. Это как видеозапись, которая играет снова и снова, несмотря на то, что актеры перешли в иной мир.
Чаще всего их присутствие ощущается внутренним беспокойством, ощущением наблюдения за вами, возникает ничем не обоснованное чувство страха. Не редко удаётся заметить периферийным зрением тень или движение.
Следующей темой поиска было: «Признаки, что в вашем доме обитают призраки». Из всех перечисленных признаков девушка обратила внимание на следующие:
1. Изменение настроения. Например, счастливые люди неожиданно впадают в депрессию, становятся рассеянными и подавленными, когда рядом с ними поселяется призрак.
2. Усталость. Возвращаясь домой даже после небольшой прогулки, вы ощущаете невероятную усталость, словно провели в пути несколько дней.
3. Ощущение наблюдения. Некоторые люди чувствуют потусторонний мир лучше остальных и могут чувствовать на себе взгляд мертвых.
4. Необъяснимые тени. Еле различимые полупрозрачные изображения, движения, едва уловимые уголком глаза, быстро промелькнувшие тени, странные отражения в зеркальных поверхностях, которых не должно быть.
Была ещё одна небольшая статья, в которой было сказано: «Души людей, умерших мучительной смертью: погибших в результате трагического несчастного случая, убитых или доведённых до самоубийства, не всегда могут обрести покой. Сильные эмоции, такие как ненависть, месть, отчаяние или ревность, влекут их обратно в этот мир, превращая в разгневанный дух, одержимый жаждой мести всему живому. Они способны наслать страшное проклятие на тех, кто стал причиной их смерти, или на место, где произошла смерть, и каждый, кто столкнётся с этим проклятием, станет его жертвой. Такие духи продолжают обитать на земле, пока кто-нибудь или что-нибудь не освободит их, чтобы они продолжили свой путь в вечность».
Прочитав это, Диана поняла, что пришло время узнать, почему прежний владелец дома так спешил продать его и что случилось с его семьёй. Набрав номер Миланы, она сказала:
— Привет, Милана, я хотела спросить: ты не знаешь, почему прежний владелец нашего дома хотел как можно быстрее продать его и уехать из посёлка? Ты говорила, что хорошо знала его семью, скажи, что с ними случилось?
— Прежнего владельца дома звали Александр, у него свой небольшой бизнес, правда, не знаю, какой. — ответила Милана. — Александр был женат на Ларисе, и у них была шестилетняя дочь по имени Алиса. Несколько недель назад Лариса и Алиса пропали без вести, их до сих пор так и не нашли. Думаю, Александр больше не мог находиться в доме, где всё напоминало о них.
На этом они попрощались.
...Даниэла играла на заднем дворе, она решила устроить небольшой пикник для своих кукол около пруда, в тени цветущих акаций и кустов сирени. Солнце светило ярко, а вода была кристально чистой, и внимание девочки привлёк небольшой блестящий предмет, лежащий на дне пруда. Движимая любопытством, Даниэла приблизилась к краю водоёма и, присев на колени, стала внимательно всматриваться в толщу воды. Неожиданно в воде появилось отражение другой девочки. Незнакомка стояла чуть позади Даниэлы и мрачно смотрела ей в затылок. У неё было бледное лицо с оттенком фарфора, чёрные как смоль волосы с лёгким серебристым отливом и зелёные глаза с льдистым свечением. Это была та самая «странная девочка», так напугавшая Даниэлу своим появлением в первую ночь пребывания в их новом доме. Прежде чем Даниэла успела что-либо сделать, две тонкие, холодные руки с силой толкнули её в спину. Девочка упала в воду, оказавшись на дне пруда, она нащупала тот самый предмет и положила его в карман. Глубина ненамного превышала рост Даниэлы, встав на ноги, девочка подошла к краю водоёма и, подтянувшись на руках, выбралась на берег. Сидя на траве, она рассматривала тот загадочный предмет, слабо поблёскивающий в лучах солнца. В этот момент на террасу вышла Диана. Увидев мокрую с головы до ног Даниэлу, девушка подбежала к ней.
— Даниэла, ты вся мокрая, что случилось? Ты играла на краю пруда и поскользнулась? — взволнованно спросила Диана, присаживаясь рядом с дочерью.
— Нет, мама, меня столкнули. — покачала головой девочка и добавила: — Та странная девочка, которую я видела в своей комнате той ночью.
Диана задумалась, её обеспокоили слова дочери. Снова эта «странная девочка», уж не её ли плач, доносившийся из подвала, она слышала той ночью? Молчание прервала Даниэла:
— Мама, посмотри, что нашла на дне пруда. — сказала девочка, протягивая матери свою находку.
Это был небольшой металлический ключ, вероятно, от какой-то из дверей дома, и Диана вспомнила о запертом подвале. Ключ идеально подошёл к двери подвала, и девушка с замиранием сердца спустилась туда. Это была просторная комната с земляным полом и низким потолком, единственное окно наверху было замуровано. Увитый паутиной и покрытый пылью, подвал тонул во мраке. Земля на полу в центре помещения выглядела взрыхлённой. Лопату Диана нашла тут же и принялась копать. Выкопав яму глубиной в метр, девушка ощутила запах тления и разложения. Там она и обнаружила страшную находку: мёртвые тела женщины и девочки. В этот момент у Дианы потемнело в глазах, и в её сознании вспыхнули картины недавнего прошлого...
Перед внутренним взором Дианы предстала спальня в их доме, однако выглядела несколько иначе: кровать была застлана другим покрывалом, на ней лежали другие подушки. Там присутствовали двое незнакомых ей людей: высокий стройный мужчина с широкими плечами и невысокая женщина с фигурой типа «песочные часы» с тонкой талией и округлыми бёдрами и грудью, одетая в белый халат. У мужчины были тёмно-каштановые, цвета горького шоколада, волосы с серебристым отблеском, выразительное лицо с прямыми чертами, угловатыми скулами и глубоко посаженными зелёными глазами. У женщины были длинные чёрные, цвета воронова крыла, волосы с лёгким синеватым отливом и бледное, цвета белоснежного фарфора, лицо с мягкими щеками, полными губами и большими синими, как сапфир, глазами. Диана поняла, что это были Александр и Лариса. Они кричали друг на друга, но их голоса звучали приглушённо, словно доносились издалека. Насколько поняла девушка, речь шла о супружеской измене. В какой-то момент Лариса дала пощёчину Александру. Его взгляд изменился, став холодным и непроницаемым, теперь в нём чувствовалась угроза. Не отрывая неподвижных глаз от лица жены, Александр медленно достал из кармана небольшой кухонный нож и, не спеша, направился к ней. Лариса отступила назад, в её глазах застыл ужас. Мужчина нанёс первый удар, целясь в горло, девушка сумела увернуться и, поднырнув под его руку, бросилась бежать. Александр догнал её в коридоре, у самой лестницы и, схватив за руку, потащил в ванную. Там он нанёс жене несколько ударов в область груди и шеи. Лариса отчаянно боролась за свою жизнь, её руки были исполосованы защитными ранами, но силы были неравны. Нанеся ей последний удар, Александр обернулся и увидел стоявшую в дверях Алису. Опомнившись от ужаса, девочка бросилась бежать. Забежав в свою комнату, она спряталась в шкафу. Александр быстро нашёл её...
Всё это пронеслось перед мысленным взором Дианы за какие-то пятнадцать минут. Придя в себя, девушка покинула подвал и позвонила в полицию. Позже, когда полиция прибыла на место, она узнала, что ДНК крови, обнаруженной на стенах и зеркале их ванной, полностью совпала с ДНК пропавшей без вести Ларисы.
Эпилог.
Продав свой дом в коттеджном посёлке «Приречье», Александр остановился в одной из гостиниц Ростова. Свой дом он покидал в спешке, в памяти мужчины ещё была жива та ночь, когда он проснулся и понял, что не может пошевелиться, всё его тело словно парализовало. Глаза Александра были единственным, что могло двигаться, и, посмотрев в сторону окна, увидел, как там, в темноте, от стены отделилась тень женщины и направилась к нему. Каждый шаг этой тени перемещал её примерно на один метр вперёд. Когда тень приблизилась, мужчина ощутил исходящий от неё холод. Александр сразу узнал в ней покойную Ларису. Неожиданно он услышал в своей голове её тихий голос, который говорил: «Пойдём со мной!». Следом за этим мужчина почувствовал, как его дыхание прервалось, а сердце стало биться всё медленнее, постепенно останавливаясь, это было подобно переживанию смерти. Александр был в ужасе и, собрав все силы, заставил своё тело сесть. В тот момент, когда он сел в постели, видение исчезло. Мужчина был полностью истощён физически. Это происходило ещё дважды, и в последний раз Александр почти поддался побуждению последовать за Ларисой. Причиной же убийства жены и дочери стал его диагноз — нарциссическое расстройство личности. Просматривая тайком телефон жены, он обнаружил её переписку с мужчиной, который когда-то был первой любовью Ларисы. Там не было ничего предосудительного, но Александр, в детстве наблюдавший за изменами родителей, страдал от патологической ревности. Он устроил сцену жене, и та, в пылу ссоры, сказала, что ему никогда не сравниться с тем человеком. Это стало смертным приговором для Ларисы. Нарциссы часто болезненно воспринимают критику или даже малейшие признаки неуважения. В их сознании это воспринимается как личное оскорбление, которое требует немедленной расплаты. В таких случаях месть становится способом восстановления их «утраченной чести». Далеко не все нарциссы становятся убийцами, но есть те, в ком чувство превосходства оправдывает любые действия, включая убийства. Они не испытывают угрызений совести, потому что считают, что имеют право распоряжаться чужими жизнями. Алису Александр убил как свидетельницу, предполагая, что это и вовсе не его ребёнок...
...Зайдя в ванную комнату номера, чтобы умыться, он почувствовал на себе чей-то холодный, неподвижный взгляд. Александр явственно ощутил, что кто-то посторонний стоит позади неё и неотрывно смотрит ему в спину. Подняв взгляд на зеркало, висевшее над раковиной, мужчина увидел в отражении тёмную фигуру стоявшей в дверях ванной женщины. Её длинные тёмные волосы спутанными прядями падали на мертвенно-бледное лицо, под мёртвыми, остекленевшими глазами залегли тёмные круги, а белый халат пропитался алой кровью. Александр резко обернулся, но в ванной никого, кроме него, не было. Вздохнув с облегчением, мужчина вновь повернулся к зеркалу и похолодел от страха, потому что теперь женщина стояла прямо позади него. Неожиданно свет в ванной погас, и холодное дыхание коснулось его шеи, а зеркало покрылось трещинами и разлетелось на осколки, вонзившиеся в лицо и шею Александра, перерезав вены и артерии. Позже горничная отеля обнаружила его мёртвое, уже остывшее тело, лежащее посреди залитой кровью комнаты. Так души убитых Ларисы и Алисы обрели долгожданный покой, а в той гостинице появился свой проклятый номер...
Новость отредактировал Летяга - 3-06-2025, 13:31
Причина: Стилистика автора сохранена
3-06-2025, 13:31 by АлисаваПросмотров: 763Комментарии: 0
Ключевые слова: Дом подвал тень страх мёртвые призрак месть авторская история