Тайна дома с акациями. Глава 3-4

Новость отредактировал Летяга - 3-06-2025, 13:31

Причина: Стилистика автора сохранена

Алисава Просмотров: 763 Комментарии: 0 +1 3-06-2025, 13:31 by

Тайна дома с акациямиГлава 3В течение всей следующей недели Диана ещё дважды просыпалась посреди ночи с чувством тревоги и начинала всматриваться в темноту, пытаясь разглядеть, кто на неё смотрит, и снова засыпала. Днём девушка периодически замечала периферийным зрением едва уловимое движение или мимолётную тень, которая исчезала, стоило сосредоточить на ней внимание. Временами ей начинало казаться, что кто-то незримо наблюдает за ней из каждого тёмного угла, и Диану охватывало смутное чувство беспокойства, иногда сменяемое страхом. Кроме того, девушка страдала от хронического недосыпа, у неё почти не было сил вставать по утрам. Постепенно она погружалась в депрессию, её перестало что-либо радовать. У Дианы больше не было желания что-то делать, и смысла в своих действиях она больше не находила. Дни слились в одно беспросветное тёмное пятно. Михаил же, возвращаясь с работы, чувствовал невероятную усталость, словно нечто постепенно высасывало его силы, стоило ему только переступить порог дома.Вечером, когда Михаил сидел на диване в гостиной и читал книгу, в комнату вошла Диана. Она явно была чем-то встревожена.— Миша, мне нужно поговорить с тобой... — сказала девушка, присаживаясь рядом.— Конечно. — ответил Михаил, откладывая книгу в сторону. — Что случилось? Тебя что-то тревожит?— В последнее время со мной происходит нечто, чему я не могу найти объяснения, и это очень беспокоит меня. — начала Диана, крепко сжимая руки.— Что именно происходит? — спросил Михаил, чуть подавшись вперёд.— Мне постоянно кажется, что кто-то посторонний находится рядом. Особенно жутко становится, когда я остаюсь дома одна. В такие моменты я чувствую, что позади меня кто-то стоит и смотрит мне в спину. Я оборачиваюсь, но не вижу никого. Иногда я замечаю боковым зрением тень или движение. А в одну из ночей я услышала детский плач, он доносился из подвала. Что со мной происходит? Я схожу с ума?— Диана, у тебя переутомление. Ты не можешь нормально выспаться, просыпаясь каждые два часа, естественно, это отражается на психике.— Думаешь, всё это — просто последствия нарушения сна?— Конечно. Послушай, в Ростове у меня есть знакомый психотерапевт, её зовут Анжела, и она может помочь тебе разобраться во всём. Я могу позвонить и записать тебя на консультацию.Подумав, Диана кивнула:— Да, позвони, мне сейчас действительно нужна помощь психотерапевта.На следующий день Михаил взял выходной, чтобы присмотреть за детьми, пока Диана встретится с психотерапевтом. Диана проснулась рано, приготовила на завтрак омлет и, накормив семью, стала собираться. Она надела бледно-зелёную блузку с широкими рукавами и струящуюся белую юбку со сборками на талии.Здание, в котором Анжела арендовала кабинет, находилось в центре города, его окна выходили на живописный сквер. Поднявшись на лифте, Диана подошла к двери и, негромко постучав, вошла в помещение. Кабинет психотерапевта был обставлен в современном стиле. Слева от входа стояли два уютных белых кресла и кофейный столик со стеклянной столешницей. Возле окна находился рабочий стол из тёмного дерева и удобное белое кресло на колёсиках. Справа на стене была помещена картина с красивым пейзажем, по сторонам от неё располагались лёгкие книжные стеллажи. Сама Анжела была женщиной тридцати двух лет, аккуратно сложенной, с фигурой типа «прямоугольник» и покатыми узкими плечами, одетой в белую блузу и прямую чёрную юбку. Длинные тёмно-русые, цвета кофе мокко, волосы с пепельным отливом были убраны назад и собраны в хвост, открывая выразительное лицо с точёными, гармонично расположенными чертами и тёмно-зелёными, болотного оттенка глазами.— Здравствуйте, вы Диана? Заходите, присаживайтесь. — Поприветствовала она Диану, жестом указав на одно из кресел.— Здравствуйте, да, я Диана. — Ответила Диана, присев на кресло. — Михаил сказал, что вы можете помочь мне...— Конечно. — Кивнула женщина, заняв соседнее кресло. — Расскажите, что именно вас беспокоит?И Диана рассказала ей всё, что уже рассказывала Михаилу. Анжела внимательно выслушала её, после чего сказала:— Недостаток сна из-за бессонницы или вынужденного бодрствования может вызвать яркие галлюцинации, обострение восприятия органов чувств, ощущение нереальности происходящего. Что же касается людей-теней — это распространённая гипнагогическая галлюцинация, возникающая, когда сознание человека находится между сном и бодрствованием, в состоянии микросна.— Значит, я не схожу с ума, и это не нечто потустороннее, а лишь последствия переутомления? — Диана вздохнула с облегчением.— Именно так. — Кивнула Анжела.— Спасибо, у меня словно камень с души...На том они и расстались, также Анжела посоветовала Диане лёгкие успокоительные.Войдя в дом, девушка вновь почувствовала глубокое уныние, тоску и ощущение бессмысленности жизни и безысходности. Михаил встретил её в прихожей.— Ну как прошла встреча с психотерапевтом? — поинтересовался он, закрывая дверь.— Ты был прав: все эти тени, замеченные боковым зрением, движения на краю видимости и тёмные силуэты на фоне окон — всё это действительно оказалось галлюцинациями, вызванными переутомлением и нарушением сна. — ответила Диана, снимая обувь.— Вот видишь, а ты накрутила себя.Вечером Диана и Михаил, сидя на диване в гостиной, смотрели вечерние новости по телевизору, их внимание привлёк мелодичный женский голос, неожиданно донёсшийся из радионяни. Он напевал странную, если не сказать «страшную», колыбельную:Баю-бай, люли́-люли́,Этой ночью ты помри,Завтра снег да мороз,Мы снесём на погост,Мы поплачем да повоемИ в могилку зароем…— Миша, что это? — замерев от ужаса, прошептала Диана.— Я не знаю... — выдохнул Михаил.Обеспокоенная, Диана сразу вспомнила тот тёмный силуэт, склонившийся над её ребёнком на второй день пребывания в доме. Она встала с дивана и поспешила в комнату Матвея, Михаил последовал за ней. Подходя к детской, девушка поняла, что слышит доносящийся оттуда тихий напев, словно кто-то укачивал засыпающего ребёнка. Но, вбежав в комнату Матвея, Диана вздохнула с облегчением, увидев только мирно спящего младенца.— Как Матвей? С ним всё в порядке? — спросил вошедший следом Михаил.— Да, он в порядке. — ответила Диана, повернувшись к нему. — Что это было?— Возможно, наша радионяня каким-то образом подключилась к местной радиостанции... — Нахмурившись, предположил мужчина.— Что же это за радиостанция такая, с такими-то песнями? — Скептически заметила девушка.— Тогда у меня нет разумного объяснения происходящему. — Покачал головой Михаил....Плач Матвея, сильный и монотонный, донёсся из радионяни, тем самым разбудив Диану в три часа утра. Вставая с кровати, девушка с искренней завистью посмотрела на спящего Михаила. Покормив ребёнка, она попыталась уложить его спать, но Матвей хотел спать не в кроватке, а у неё на руках. Вновь и вновь полусонная Диана укачивала и укладывала его в кроватку, но каждый раз малыш просыпался, начинал беспокойно двигаться, хныкать и громко плакать. В какой-то момент, уложив Матвея в кровать, она в сердцах крикнула: «Да замолчи же ты, наконец!» Сев в кресло, девушка опёрлась локтями о колени и спрятала лицо в ладонях. Она заплакала от бессилия, к которому примешивалось чувство вины перед ребёнком. Неожиданно Диана почувствовала едва ощутимое прикосновение, словно кто-то провёл рукой по волосам, и тихий голос прошептал ей на ухо: «Просто накрой его сверху подушкой и прижми, как следует, и настанет покой». Словно пребывая в состоянии транса, девушка медленно встала и с пустым, неподвижным взглядом, устремлённым вдаль, подошла к кроватке. Взяв подушку, она положила её сверху на кричащего ребёнка и прижала руками. Плач постепенно стих.— Мама, а Матвей уже заснул?Резко обернувшись, Диана увидела стоявшую в дверях Даниэлу, девочка вопросительно посмотрела на мать. Взгляд девушки прояснился. Повернувшись к Матвею, она вздрогнула всем телом, словно пробуждаясь ото сна. Осознав содеянное, Диана быстро убрала подушку и взяла сына на руки. Малыш задышал, сама же она дышала тяжело, словно только что вынырнула из холодного омута. Матвей постепенно успокоился и задремал.— Кажется, уснул. — Проговорила Диана.Позже она не раз спрашивала себя: «Что это было? Как я могла сделать такое со своим ребёнком? Что заставило меня сделать это?». В душу девушки постепенно начал закрадываться страх: «А что, если это произойдёт снова?». Появилась дикая тревожность, её колотило от страха.Глава 4Следующим утром Диана, несмотря на почти бессонную ночь, проснулась рано. Сон больше не приходил, и девушка нехотя встала с постели и направилась в ванную, чтобы умыться. От зрелища, открывшегося ей там, кровь Дианы застыла в жилах: на белом кафеле стен проступили кровавые отпечатки человеческих ладоней. На зеркале также багровел алый отпечаток.— Миша! — охваченная ужасом, крикнула девушка.Сбросив с себя остатки беспокойного сна, Михаил прибежал на её крик. Увидев происходящее в ванной, он решительно сказал:— Так, я вызываю полицию.Диана молча кивнула. Прибывший на место наряд полиции был удивлён не меньше, чем хозяева дома. Выслушав показания Дианы и Михаила, полицейские не смогли найти логичное объяснение происходящему, поэтому было принято решение отправить образцы крови на анализ ДНК. После отъезда полиции Михаил отправился на работу, а Диана принялась отмывать стены и зеркало от запятнавшей их крови. После этого случая девушка решила, что должна сама разобраться в том, что происходит в этом доме. Она вспомнила, что всё началось с тени женщины, наблюдавшей за ней с первого дня переезда. Вскоре, сидя за ноутбуком, Диана просматривала различные сайты, где можно было найти информацию по теме: «Люди-тени: кто они?». На одном сайте она наткнулась на статью:«Исходя из обстоятельств, окружающих теневых людей в данном случае, кажется, что они являются духами, которые не могут перейти на другую сторону. Из рассказов, которые я читал, можно сделать вывод, что они убили себя, попали в автомобильную аварию, стали жертвой убийства или какой-то другой неестественной смерти».Даже маленькие дети, которые смогли поговорить с теневыми людьми, сказали, что причина, по которой они все еще здесь, заключается в том, что «они не могут попасть на небеса». Другими словами, это те, кто застрял в нашем мире.Я думаю, что теневые люди — это отдельная категория привидений. Они появляются там, где насильственное событие запечатлело себя на ткани времени и пространства. Это как видеозапись, которая играет снова и снова, несмотря на то, что актеры перешли в иной мир.Чаще всего их присутствие ощущается внутренним беспокойством, ощущением наблюдения за вами, возникает ничем не обоснованное чувство страха. Не редко удаётся заметить периферийным зрением тень или движение.Следующей темой поиска было: «Признаки, что в вашем доме обитают призраки». Из всех перечисленных признаков девушка обратила внимание на следующие:1. Изменение настроения. Например, счастливые люди неожиданно впадают в депрессию, становятся рассеянными и подавленными, когда рядом с ними поселяется призрак.2. Усталость. Возвращаясь домой даже после небольшой прогулки, вы ощущаете невероятную усталость, словно провели в пути несколько дней.3. Ощущение наблюдения. Некоторые люди чувствуют потусторонний мир лучше остальных и могут чувствовать на себе взгляд мертвых.4. Необъяснимые тени. Еле различимые полупрозрачные изображения, движения, едва уловимые уголком глаза, быстро промелькнувшие тени, странные отражения в зеркальных поверхностях, которых не должно быть.Была ещё одна небольшая статья, в которой было сказано: «Души людей, умерших мучительной смертью: погибших в результате трагического несчастного случая, убитых или доведённых до самоубийства, не всегда могут обрести покой. Сильные эмоции, такие как ненависть, месть, отчаяние или ревность, влекут их обратно в этот мир, превращая в разгневанный дух, одержимый жаждой мести всему живому. Они способны наслать страшное проклятие на тех, кто стал причиной их смерти, или на место, где произошла смерть, и каждый, кто столкнётся с этим проклятием, станет его жертвой. Такие духи продолжают обитать на земле, пока кто-нибудь или что-нибудь не освободит их, чтобы они продолжили свой путь в вечность».Прочитав это, Диана поняла, что пришло время узнать, почему прежний владелец дома так спешил продать его и что случилось с его семьёй. Набрав номер Миланы, она сказала:— Привет, Милана, я хотела спросить: ты не знаешь, почему прежний владелец нашего дома хотел как можно быстрее продать его и уехать из посёлка? Ты говорила, что хорошо знала его семью, скажи, что с ними случилось?— Прежнего владельца дома звали Александр, у него свой небольшой бизнес, правда, не знаю, какой. — ответила Милана. — Александр был женат на Ларисе, и у них была шестилетняя дочь по имени Алиса. Несколько недель назад Лариса и Алиса пропали без вести, их до сих пор так и не нашли. Думаю, Александр больше не мог находиться в доме, где всё напоминало о них.На этом они попрощались....Даниэла играла на заднем дворе, она решила устроить небольшой пикник для своих кукол около пруда, в тени цветущих акаций и кустов сирени. Солнце светило ярко, а вода была кристально чистой, и внимание девочки привлёк небольшой блестящий предмет, лежащий на дне пруда. Движимая любопытством, Даниэла приблизилась к краю водоёма и, присев на колени, стала внимательно всматриваться в толщу воды. Неожиданно в воде появилось отражение другой девочки. Незнакомка стояла чуть позади Даниэлы и мрачно смотрела ей в затылок. У неё было бледное лицо с оттенком фарфора, чёрные как смоль волосы с лёгким серебристым отливом и зелёные глаза с льдистым свечением. Это была та самая «странная девочка», так напугавшая Даниэлу своим появлением в первую ночь пребывания в их новом доме. Прежде чем Даниэла успела что-либо сделать, две тонкие, холодные руки с силой толкнули её в спину. Девочка упала в воду, оказавшись на дне пруда, она нащупала тот самый предмет и положила его в карман. Глубина ненамного превышала рост Даниэлы, встав на ноги, девочка подошла к краю водоёма и, подтянувшись на руках, выбралась на берег. Сидя на траве, она рассматривала тот загадочный предмет, слабо поблёскивающий в лучах солнца. В этот момент на террасу вышла Диана. Увидев мокрую с головы до ног Даниэлу, девушка подбежала к ней.— Даниэла, ты вся мокрая, что случилось? Ты играла на краю пруда и поскользнулась? — взволнованно спросила Диана, присаживаясь рядом с дочерью.— Нет, мама, меня столкнули. — покачала головой девочка и добавила: — Та странная девочка, которую я видела в своей комнате той ночью.Диана задумалась, её обеспокоили слова дочери. Снова эта «странная девочка», уж не её ли плач, доносившийся из подвала, она слышала той ночью? Молчание прервала Даниэла:— Мама, посмотри, что нашла на дне пруда. — сказала девочка, протягивая матери свою находку.Это был небольшой металлический ключ, вероятно, от какой-то из дверей дома, и Диана вспомнила о запертом подвале. Ключ идеально подошёл к двери подвала, и девушка с замиранием сердца спустилась туда. Это была просторная комната с земляным полом и низким потолком, единственное окно наверху было замуровано. Увитый паутиной и покрытый пылью, подвал тонул во мраке. Земля на полу в центре помещения выглядела взрыхлённой. Лопату Диана нашла тут же и принялась копать. Выкопав яму глубиной в метр, девушка ощутила запах тления и разложения. Там она и обнаружила страшную находку: мёртвые тела женщины и девочки. В этот момент у Дианы потемнело в глазах, и в её сознании вспыхнули картины недавнего прошлого...Перед внутренним взором Дианы предстала спальня в их доме, однако выглядела несколько иначе: кровать была застлана другим покрывалом, на ней лежали другие подушки. Там присутствовали двое незнакомых ей людей: высокий стройный мужчина с широкими плечами и невысокая женщина с фигурой типа «песочные часы» с тонкой талией и округлыми бёдрами и грудью, одетая в белый халат. У мужчины были тёмно-каштановые, цвета горького шоколада, волосы с серебристым отблеском, выразительное лицо с прямыми чертами, угловатыми скулами и глубоко посаженными зелёными глазами. У женщины были длинные чёрные, цвета воронова крыла, волосы с лёгким синеватым отливом и бледное, цвета белоснежного фарфора, лицо с мягкими щеками, полными губами и большими синими, как сапфир, глазами. Диана поняла, что это были Александр и Лариса. Они кричали друг на друга, но их голоса звучали приглушённо, словно доносились издалека. Насколько поняла девушка, речь шла о супружеской измене. В какой-то момент Лариса дала пощёчину Александру. Его взгляд изменился, став холодным и непроницаемым, теперь в нём чувствовалась угроза. Не отрывая неподвижных глаз от лица жены, Александр медленно достал из кармана небольшой кухонный нож и, не спеша, направился к ней. Лариса отступила назад, в её глазах застыл ужас. Мужчина нанёс первый удар, целясь в горло, девушка сумела увернуться и, поднырнув под его руку, бросилась бежать. Александр догнал её в коридоре, у самой лестницы и, схватив за руку, потащил в ванную. Там он нанёс жене несколько ударов в область груди и шеи. Лариса отчаянно боролась за свою жизнь, её руки были исполосованы защитными ранами, но силы были неравны. Нанеся ей последний удар, Александр обернулся и увидел стоявшую в дверях Алису. Опомнившись от ужаса, девочка бросилась бежать. Забежав в свою комнату, она спряталась в шкафу. Александр быстро нашёл её...Всё это пронеслось перед мысленным взором Дианы за какие-то пятнадцать минут. Придя в себя, девушка покинула подвал и позвонила в полицию. Позже, когда полиция прибыла на место, она узнала, что ДНК крови, обнаруженной на стенах и зеркале их ванной, полностью совпала с ДНК пропавшей без вести Ларисы.Эпилог.Продав свой дом в коттеджном посёлке «Приречье», Александр остановился в одной из гостиниц Ростова. Свой дом он покидал в спешке, в памяти мужчины ещё была жива та ночь, когда он проснулся и понял, что не может пошевелиться, всё его тело словно парализовало. Глаза Александра были единственным, что могло двигаться, и, посмотрев в сторону окна, увидел, как там, в темноте, от стены отделилась тень женщины и направилась к нему. Каждый шаг этой тени перемещал её примерно на один метр вперёд. Когда тень приблизилась, мужчина ощутил исходящий от неё холод. Александр сразу узнал в ней покойную Ларису. Неожиданно он услышал в своей голове её тихий голос, который говорил: «Пойдём со мной!». Следом за этим мужчина почувствовал, как его дыхание прервалось, а сердце стало биться всё медленнее, постепенно останавливаясь, это было подобно переживанию смерти. Александр был в ужасе и, собрав все силы, заставил своё тело сесть. В тот момент, когда он сел в постели, видение исчезло. Мужчина был полностью истощён физически. Это происходило ещё дважды, и в последний раз Александр почти поддался побуждению последовать за Ларисой. Причиной же убийства жены и дочери стал его диагноз — нарциссическое расстройство личности. Просматривая тайком телефон жены, он обнаружил её переписку с мужчиной, который когда-то был первой любовью Ларисы. Там не было ничего предосудительного, но Александр, в детстве наблюдавший за изменами родителей, страдал от патологической ревности. Он устроил сцену жене, и та, в пылу ссоры, сказала, что ему никогда не сравниться с тем человеком. Это стало смертным приговором для Ларисы. Нарциссы часто болезненно воспринимают критику или даже малейшие признаки неуважения. В их сознании это воспринимается как личное оскорбление, которое требует немедленной расплаты. В таких случаях месть становится способом восстановления их «утраченной чести». Далеко не все нарциссы становятся убийцами, но есть те, в ком чувство превосходства оправдывает любые действия, включая убийства. Они не испытывают угрызений совести, потому что считают, что имеют право распоряжаться чужими жизнями. Алису Александр убил как свидетельницу, предполагая, что это и вовсе не его ребёнок......Зайдя в ванную комнату номера, чтобы умыться, он почувствовал на себе чей-то холодный, неподвижный взгляд. Александр явственно ощутил, что кто-то посторонний стоит позади неё и неотрывно смотрит ему в спину. Подняв взгляд на зеркало, висевшее над раковиной, мужчина увидел в отражении тёмную фигуру стоявшей в дверях ванной женщины. Её длинные тёмные волосы спутанными прядями падали на мертвенно-бледное лицо, под мёртвыми, остекленевшими глазами залегли тёмные круги, а белый халат пропитался алой кровью. Александр резко обернулся, но в ванной никого, кроме него, не было. Вздохнув с облегчением, мужчина вновь повернулся к зеркалу и похолодел от страха, потому что теперь женщина стояла прямо позади него. Неожиданно свет в ванной погас, и холодное дыхание коснулось его шеи, а зеркало покрылось трещинами и разлетелось на осколки, вонзившиеся в лицо и шею Александра, перерезав вены и артерии. Позже горничная отеля обнаружила его мёртвое, уже остывшее тело, лежащее посреди залитой кровью комнаты. Так души убитых Ларисы и Алисы обрели долгожданный покой, а в той гостинице появился свой проклятый номер...

Ключевые слова: Дом подвал тень страх мёртвые призрак месть авторская история

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